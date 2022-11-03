Шпионский детектив десятилетия в футболе. За боссами ФИФА следили, потратили минимум 387 млн евро

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вчера, 14:16

Хакеры и бывшие агенты ЦРУ развели катарцев на большие деньги.

Столкнули конкурентов при поддержке шпионов и хакеров

Швейцарское издание SRF подключило связи в органах правопорядка, верифицировало массив документов. На их основании прокуроры Цюриха и журналисты сделали одинаковые выводы. Похоже, высшие должностные лица Катара наняли армию бывших разведчиков и хакеров (минимум 66 фигурантов), чтобы сначала получить право на ЧМ , а потом не потерять его после обвинений в нарушении прав человека и коррупции.

Цель первой фазы операции – убить шансы миллиардера Фрэнка Лоуи и заявки Австралии, а также следить за Сунилом Гулати, тогдашним главой Федерации футбола США . Лоуи интересовал шпионов сильнее всего. Крепкий дед, построил огромный бизнес. Пережил нацистский концлагерь, случайно повоевал в арабо-израильской войне в конце сороковых в восемнадцать лет. У Фрэнка были связи в ФИФА , катарцы его опасались.

Работники фирмы Кевина Чалкера – бывшего оперативника ЦРУ, начали информационно-шпионскую кампанию по защите заявки Катара. Пока оставим в стороне обвинения в банальном подкупе чиновников ФИФА , там один голос Платини по просьбе президента Саркози чего стоит. Но параллельно Катару было важно, чтобы не сговорились США и Австралия. Вторых обвиняли в коррупции через правую руку Блаттера.

Гаджеты «решалы» неудачно пытались взломать хакеры из Индии. Также вбрасывали слухи, что Австралия и Россия в сговоре, ведь хозяев двух турниров выбирали вместе. Важнее всего было убедить американцев, что австралийцы пытались подкупить людей из ФИФА . Если бы США уступила голоса Австралии в обмен на поддержку турнира 2026-го, то Катар мог проиграть. Но Лоуи убрали в первом туре.

Слежка и шпионские операции за 387 миллионов долларов

Контора «Global Risk Advisors» Чалкера предоставила шейхам несколько планов операций. Стоимость от 387 до 567 млн долларов. Заказчик выбрал «дешевый» сценарий. Нынешний эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани получил в документах позывной «Алекс». Согласно бумагам, шейх имел доступ к переписке ключевых игроков в ФИФА на протяжении всех этих лет.

Целью второй фазы операции стала защита шейхов от справедливых обвинений. Взламывали сервера международного профсоюза, который занимается правами рабочих. Каждый известный человек, который критиковал хозяев ЧМ -2022, был подвергнут атаке. Тео Цванцингер – бывший глава Немецкой футбольной ассоциации, был взят в разработку так плотно, что удалось нарыть реальный компромат.

В Германии и Швейцарии бывшего футбольного чиновника тягают по судам. Шпионы пытались зайти к Тео через его сыновей, предлагая им незаконные операции, чтобы втянуть немца в свежую коррупцию. Не то чтобы здесь были хорошие ребята, но представьте масштаб. Замазана репутация Платини, Саркози, Меркель и Беккенбауэра, ведь их всех обвиняли в политическом давлении.

Вся четверка, похоже, сыграла за Катар, чтобы наскрести 14 голосов и переиграть США в финале выборов. Блаттер был против, поэтому шейхи заплатили деньги за слежку за Зеппом. Теперь все эти операции под прицелом ФБР , причина понятная — шпионаж. Бывшим агентам ЦРУ нельзя прослушивать номера в отелях в Цюрихе, где живут чиновники ФИФА , взламывать их телефоны и почту.

Самое страшное, что о шпионстве в ФИФА знали с 2012 года. Давно говорят о слежке и взломах. Правоохранители нашли базы данных, украденные у чиновников, презентации, свидетелей и фотографии со слежек. Как отреагировал Инфантино? Никак.

Горько за погибших рабочих, за их смерти никто не ответит

Прикол в том, что шпионы обманули шейхов. У Катара было столько денег, что на них работали Саркози и Меркель, а остальные не мешали. Верить или нет, что у шейхов хватило ума выбросить 387 млн долларов на бесполезных шпионов и хакеров – ваш выбор. Но точно знаем, что в истории чемпионата мира слишком много трупов, среди которых в основном нищие люди из Индии, Пакистана, Бангладеш и Филиппин.

Международные правозащитные организации десять лет настаивают, что катарцы «кинули» на деньги тысячи рабочих, оставляя их в чужой стране без средств на пропитание, заставляя брать кредиты под бешеные проценты. В России тема кредитов для населения болезненная, поэтому многие могут представить себя на месте рабочего. Оказаться в чужой стране без зарплаты на рабских правах.

Если только шпионам заплатили 387 млн долларов, то где гарантии, что в Цюрихе к главе комитету по этике ФИФА не подходил вежливый молодой человек с бородой и американским акцентом, расспрашивая о дочери и жене? Катарцы организовали фонд для выплаты компенсаций сразу 36 000 рабочих. Представьте масштаб, если официально такое количество обманутых и пострадавших бедняков.

Дела дурно пахнут. Если честно оплачиваете чужой труд, никто не умирает на жаре и от болезней без медицинской помощи, то незачем нанимать бывших агентов ЦРУ. Тем более, таких кривых. Хакеры из Индии и шпионы из США знатно наследили, прокуроры разных стран активно собирают криминальные обвинения. Думаете, у этой истории будет счастливый конец, накажут хотя бы исполнителей?

Вряд ли. Например, дело против главы компании хакеров закрыли. И прокурор не может объяснить причину. Обвиняемый живет в Швейцарии, недавно купил виллу на Женевском озере за 13 млн евро у дочери украинского олигарха. Глава фирмы, которая решит ваши проблемы, живет в Нью-Йорке. Настаивает, что миллионы на его счета упали с неба, катарцы не платили, а документы прокуроров поддельные.

Причем никто не может объяснить мотив «заговора против Катара». Если бы все рабочие были живы, здоровы и не было сомнений, что выборы прошли честно, то кому этот Катар вообще нужен? Но за десять лет там умерло более 15 000 граждан других стран. Представим, что около десяти тысяч своей смертью, хотя это сомнительное предположение – речь в основном о молодых мужчинах-рабочих.

Но даже если так, то остается 5-6 тысяч трупов, из которых лишь трое признаны погибшими на производстве. Есть свидетельства, что рабочие пахали на жаре 18 часов в сутки без свободного доступа к чистой воде. Две недели такой каторги летом – будут погибшие. До 2016 года в Катаре официально действовала «кафала» — система, когда местный мог контролировать иностранных рабочих как владелец.