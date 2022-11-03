Божович не легенда российского футбола. В РПЛ хватало более сильных тренеров-иностранцев

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вчера, 11:06

Миодраг обозвал всех, кого смог вспомнить.

Божович напомнил о себе серией оскорблений

Чтобы тебя любили, для начала неплохо любить хоть кого-то вокруг, а не только обзывать и ненавидеть. Намек Божовича, что в РПЛ на работу нужно брать только балканцев – не из-за квалификации, а из-за дружеского отношения, а все иные иностранные тренеры плохие, встретил бурную реакцию. А еще много шуток о запущенной болезни, связанной со злоупотреблением горящей водой.

Божович нагло манипулировал. Миодраг не легенда российского футбола. Был отрезок, когда наставник неплохо работал в России, но особенность этого тренера – не может выстроить долгоиграющий проект. Но темы для разговоров задал интересные. Понятно, что бессмысленно делить тренеров на чужих и своих. Есть только вопросы сочетаемости с командой и класса. Доказано практикой.

Не стоит тащить строго немцев, тут с Божовичем можно согласиться. Но немцев и не было много. Непонятно, зачем грубо обзывать синонимом слова «презерватив» Спаллетти и других коллег. Тем более, иностранные тренеры внесли большой вклад в развитие российского футбола. Среди чемпионов немало приезжих, причем не только в «Зените», где традиционно любят открывать форточку в Европу.

Главный тренер – интернациональная профессия

Тренер может выбирать сборную и клуб без ограничений. Божовича не зовут сейчас в РПЛ , поскольку Миодраг испортил себе репутацию. Неважно отработал в «Крыльях Советов» — слабее, чем потом Осинькин. Плохо справился в Туле, «Арсенал» вылетел из РПЛ . А ведь на самом деле иностранцы среди самых успешных тренеров.

Рекордсмен по матчам Сёмин, понятное дело, не лидер по среднему количеству набранных пунктов за игру. Но Юрий Павлович на десятом месте. А выше сразу четыре иностранца. Лидирует Виллаш-Боаш, которого только обман убрал из РПЛ – обещали, что не будет убийственного для планов Андре в Лиге чемпионов лимита.

Дальше идет Спаллетти, который тренирует мощный «Наполи». В пятерке также Каррера – любимчик фанатов «Спартака», итальянец. И нет, тренеры из Сербии, Венесуэлы и Ирана в РПЛ по причине гражданства не нужны. Как и черногорец с сербским паспортом. В лиге было много иностранцев, которые намного выше классном, чем Божович.

Миодраг самоуверенно обозвал себя легендой. А свежие идеи приносит юный испанец Абаскаль. Кстати, немцы из «Локомотива» не подошли по квалификации, а немец Фарке мог сейчас идти с «Краснодаром» на первом месте. Как и Тедеско со «Спартаком», если бы остался надолго. Глупо смотреть на происхождение тренера.

Хиддинк первым вытащил из сборной России внятный результат на крупном турнире, до Черчесова. Никто не смотрит на происхождение родителей Газзаева, Семака и Голодца, когда оценивает их успехи. Всем плевать, откуда Дик Адвокаат, ведь у него получилось завести клуб из Санкт-Петербурга в победные финалы в Европе.

Иностранцы будут, поскольку они часто успешные

Бердыев – гражданин Туркменистана. Петржела – гражданин Чехии. Ганчаренко – гражданин Беларуси. Все выше Божовича по среднему количеству набранных очков. Украинец Прокопенко тоже претендует на звание легенды российского футбола в обход Божовича. Понятно, что время идет, для современного зрителя Петржела — смешной дедушка, что выдает забавные комментарии.

Но Властимил в молодости помогал «Зениту» обрести себя, верил молодым. Как Каррера, который переключил «красно-белых» из режима серийных неудач. Кстати, поражения «Спартака» на совести, в том числе, иностранных тренеров, которых Федун швырял в топку истории. Разумеется, в РПЛ хватало плохих наставников-легионеров, но ведь было немало слабых местных.

Божович где-то посередине, не легенда и не дилетант. Но очень злой. Странно, что ничего не сказал о предках Слуцкого. Если уж позориться, то по всем пунктам. Может, лучше не отдавать около 50 миллиардов рублей, которые тратят на РПЛ , нестабильным, эмоционально неуравновешенным тренерам средней руки? Дело в адекватности и мастерстве, а откуда наставник родом – без разницы.

Никто не убивал Божовича по причине его национальности. Зато убили испанца Эмери, а у него побед в еврокубках больше, чем у Миодрага успешных сезонов за карьеру. В каком-то смысле даже унизительно развивать нарративы Божовича, настолько те бредовые. Но опасно не реагировать на чужие неадекватные заявления.

Никто так и не основал российскую школу тренеров

Романцев, Сёмин и Газзаев не создали сильную академию для наставников. И в частном порядке наследников не готовили. Ни один из них не видит призванием педагогику. Из методистов с опытом в РПЛ есть Гаджиев, но ему немало лет, как и Непомнящему. Похоже, тренерскую школу в России будут строить Слуцкий и Карпин. Но слишком молодые, чтобы такие вопросы поднимать, заняты делом.

Поэтому когда «Сочи» ищет тренера, то смотрит на Николича. «Локомотив» поставит на Галактионова, и посмотрим, кто отработает лучше. Возможно, в будущем для лицензирования тренеров привлекут Бердыева, но пока не выпускают образованных главных тренеров. Лоськов, Березуцкий и Юран играли в футбол, но уверены, что они знают все то, что знают Абаскаль, Тедеско и Ваноли?

Европейский футбол убежал вперед. Хорошо, что есть клубы, где пытались угнаться по подходу – «Краснодар» и «Зенит». И есть тренеры, которые понимают важность современных методик – Федотов только манерами огорчает, но осознает влияние на результаты физиологии, питания, тактики и статистики. Но специалистов мало, поэтому будут иностранцы. Хотелось бы верить, что не такие, как Божович.

Например, Миодраг насмехался над «Спартаком» — мол, «народная команда» без россиян. Стоп. У Абаскаля 10 из 11 самых востребованных игроков – россияне. Понятно, что к Промесу добавили бы Мозеса и Мартинса без травм, но восемь россиян это тоже много, если в запасе Зорин и Мелёшин. У «Спартака» больше своих с практикой, чем у «Зенита», где в основе семь-восемь иностранцев.

Да и какая разница? Это ведь клубы, у «Реала» не одни испанцы, что не мешает Луису Энрике готовиться к ЧМ -2022. Как же хорошо, что Миодраг выступил. Его заявления показывают путь, которым не стоит идти. Если плодить теории заговоров, то можно зайти на развалины РПЛ . В заявлении Божовича о чужой нелюбви одна ненависть и мало фактов. О каких итальянцах и немцах речь?