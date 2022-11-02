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«Сочи» уволил Гаранина

вчера, 16:06

«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.

Утверждается, что пока неизвестно, кто будет руководить командой в матчах до зимнего перерыва. На данный момент «Сочи» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:22
Жаль, что у Гаранина не вышло, хотя это и изначально была авантюра для обеих сторон. Нужно найти команду попроще и ставить условием селекцию под себя, тогда всё получится
С тем составом, что был у Сочи подходил только Федотовский автобус с вертикальным выходом вперед, ставкой на стандарты и домашнее судейство. Команда стала слабее по исполнителям, а ей начали прививать комбинационный футбол. От того и такие качели в результатах стали.
Для такой игры, которую ставит Гаранин, нужны исполнители конечно посильнее. Но подход нравится, не хватает баланса правда, но надеюсь ещё будут шансы у него.
Köln
Köln
вчера в 17:33
Давно пора было его уволить, что-то затянули!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:07
Что-то непонятное идёт. То сообщают, то опровергают...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:55
если слух пошёл значит возня какая то происходит наверное договариваются о выплате неустойки
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:52
Опять непонятки какие то сначала уволили, потом опровергли информацию, наверное идёт какая то под ковёрная борьба!
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