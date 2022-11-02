«Сочи» уволил Гаранина

«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.
Утверждается, что пока неизвестно, кто будет руководить командой в матчах до зимнего перерыва. На данный момент «Сочи» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.
«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.
Утверждается, что пока неизвестно, кто будет руководить командой в матчах до зимнего перерыва. На данный момент «Сочи» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.
С тем составом, что был у Сочи подходил только Федотовский автобус с вертикальным выходом вперед, ставкой на стандарты и домашнее судейство. Команда стала слабее по исполнителям, а ей начали прививать комбинационный футбол. От того и такие качели в результатах стали.
Для такой игры, которую ставит Гаранин, нужны исполнители конечно посильнее. Но подход нравится, не хватает баланса правда, но надеюсь ещё будут шансы у него.
С тем составом, что был у Сочи подходил только Федотовский автобус с вертикальным выходом вперед, ставкой на стандарты и домашнее судейство. Команда стала слабее по исполнителям, а ей начали прививать комбинационный футбол. От того и такие качели в результатах стали.
Для такой игры, которую ставит Гаранин, нужны исполнители конечно посильнее. Но подход нравится, не хватает баланса правда, но надеюсь ещё будут шансы у него.