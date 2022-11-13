«Верона» — «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Специя», который состоится 13 ноября 2022 года

«Верона»

На данный момент «Верона» является худшей командой чемпионата Италии и закономерно занимает последнее место в турнирной таблице с пятью баллами. Коллектив имеет серию поражений, от которой необходимо избавляться, чтобы оставить себе шансы на борьбу за выживание. В домашней встрече с одним из конкурентов за выживание от хозяев болельщики будут ждать победы.

10 ноября «Верона» проиграла на своем поле «Ювентусу» (0:1), а шестого числа на выезде уступила «Монце» (0:2).

«Специя»

«Специя» также не радует болельщиков последними результатами и на данный момент находится в шаге от зоны вылета. В активе клуба 10 баллов и отрыв в три очка от ближайшего соперника. Предстоящий матч станет очень важным для обоих клубов, ведь есть хорошая возможность улучшить свое турнирной положение, которая бывает не в каждом туре.

08 ноября «Специя» сыграла вничью с «Удинезе» (1:1), а пятого числа проиграл на выезде «Милану» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 2.18

Ничья – 3.4

Победит «Специя» – 3.4

Статистика

«Верона» проиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Специя» проиграла семь последних матчей на выезде

«Верона» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Специи»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Вероны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Все серии рано или поздно заканчиваются и в этом матче у хозяев будет самая отличная возможность ее прервать. Прогнозируем минимальный успех «Вероны».