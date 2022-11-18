Германия — Япония : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Германия — Япония, который состоится 23 ноября 2022 года

Германия

Сборная Германии едет на турнир практически в оптимальном составе, но без Тимо Вернера и Марко Ройса, которые пропустят его по разным причинам. Группа у немцев достаточно интересная, а нынешний соперник Япония очень крепкая и спокойно победить европейской стране-гранду не даст. Предстоящий матч вызывает большой интерес среди болельщиков, поэтому всех любителей футбола ждет интересный футбол.

16 ноября сборная Германии с трудом обыграла Оман (1:0), а 26 сентября сыграла вничью с Англией (3:3) в Лиге Наций.

Япония

Сборная Японии всегда самоотверженно играет на каждом турнире, что вызывает уважение у болельщиков. Коллектив поедет в Катар с четкой целью выйти из группы, даже не взирая, что в их группе играют Германия и Испания. Уже в первом туре команде необходимо бороться с Германией и очень желательно отбирать очки. Всех зрителей ждет интересный и неуступчивый поединок.

17 ноября сборная Японии проиграла товарищеский матч Канаде (1:2), а 27 сентября разошлась миром с Эквадором (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Германия – 1.5

Ничья – 4.5

Победит Япония – 6

Статистика

Пять из десяти последних матчей Германии во всех турнирах завершились вничью

Шесть из семи последних матчей Японии завершились исходом «обе забьют — нет»

Два последних матча между Японией и Германией завершились тоталом больше 2.5 мячей

Германия забивала в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на победу Германии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Немцы плохо выступила на прошлом чемпионате мира, не выйдя из группы, поэтому мы предполагаем, что в этот раз у них выйдет лучше. Прогнозируем победу европейской сборной.