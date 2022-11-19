Чемпионат мира как витрина. Они хотят продать себя подороже

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вчера, 23:17

Игроки, которым турнир в Катаре особенно нужен.

Любой чемпионат мира привлекает особое внимание даже среди тех, кто не очень-то интересуется футбольными делами в обычное время. И такие турниры часто становятся своеобразными витринами, потому что это шанс проявить себя на коротком отрезке ярче, чем на протяжении клубного сезона, где не у всех и не всегда есть такие возможности. Поэтому можно посмотреть, для каких игроков предстоящий чемпионат станет особенно важным с точки зрения продвижения личного бренда.

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ )

Регулярно возникают разговоры о том, что Мбаппе всё же хочет покинуть ПСЖ . Даже после недавнего продления контракта. Его якобы разочаровали некоторые невыполненные обещания. В нынешнем сезоне уже было немало историй о распрях и проблемах внутри клуба. Но после не очень красивого поступка с «Реалом» Мбаппе потребуется дополнительное усилие, чтобы вернуть к себе интерес со стороны тех же мадридцев, с которыми теперь он будет более сговорчивым. К тому же яркое выступление на чемпионате за сборную снимет с него обязанность быть героем нации. Ведь отчасти из-за этого он остался в ПСЖ . В Катаре может показать, что свой вклад внёс и готов ехать за границу.

Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»)

Вот уж кому чемпионат мира очень-очень нужен, так это Роналду. Криштиану выпал из обоймы в «Манчестер Юнайтед», а своим недавним интервью попытался сжечь все мосты, связывающие его с «Олд Траффорд». Интервью неспроста вышло аккурат перед чемпионатом мира, во время паузы в клубных делах. Он дал сигнал всем потенциально заинтересованным клубам, что готов к решительным мерам и переходу. Дал сигнал и МЮ .

Теперь нужно сигнал закрепить яркой игрой в сборной в Катаре. И от этого напрямую будут зависеть суммы и клубы, которые зимой попытаются подписать португальца. Азарт должен подогреваться тем фактом, что, по данным целого ряда СМИ , интереса-то к Роналду нет со стороны. Очень дорогой, с потенциалом испортить атмосферу, с недоказанной текущей эффективностью. Сомнительная партия. Криштиану должен хотя бы последний пункт опровергнуть на ЧМ .

Френки Де Йонг (Нидерланды, «Барселона»)

Ситуация вокруг де Йонга очень запутанная. Каталонцы вроде бы хотят от него избавиться, чтобы поправить финансовые дела. Но сам игрок не горит желанием. Как минимум, так было летом. Сейчас ситуация, возможно, сдвинулась. Интерес к нему есть со стороны «Челси», «Ливерпуля» и ряда других топовых клубов. Но, кажется, в отношениях и желаниях де Йонга и «Барселоны» запутались все. Чемпионат мира – хорошая возможность переключиться и привести мысли и намерения в порядок, а к январскому окну и конкретика может прийти.

Эден Азар (Бельгия, «Реал»)

После многих лет травм, приобретённый за 100 миллионов евро Азар по-прежнему не играет за клуб на регулярной основе. Ему сейчас 31 год, и чемпионат мира – последний шанс перезагрузить карьеру. Вряд ли в клубе уже это удастся – слишком тяжело пробиться мимо молодых Родриго и Винисиуса. Контракт Азара истекает в 2024 году, значит, пора думать о выгодных вариантах продолжения карьеры. Если Азару удастся вернуть блеск бельгийскому «золотому поколению», то некоторые интересные варианты ему обеспечены.

Деклан Райс (Англия, «Вест Хэм»)

Один из тех футболистов, о невероятном таланте которых говорят долго, а они всё не двигаются с места. В данном случае – из «Вест Хэма». Контракт с клубом у 24-летнего опорника до 2024 года, и «Вест Хэм» имеет опцию на продление на год. Клуб оценивает хавбека в 100 миллионов фунтов стерлингов, и это охлаждает пыл потенциальных покупателей.

Райс рискует стать жертвой богатства английских середняков. Но если он выстрелит на чемпионате мира, то не только нечастые поклонники матчей «Вест Хэма» смогут оценить его талант и взяться всерьёз рассматривать покупку этого хавбека, которого в самой Великобритании журналисты считают чуть ли не лучшим молодым опорником в мире.

Коди Гакпо (Нидерланды, ПСВ )

Прошлым летом Гакпо имел шанс оказаться в «Манчестер Юнайтед», но тот всё же договорился с «Аяксом» о покупке Антони. Видимо, голландца это задело, потому что нынешний сезон он начал шикарно, забив 13 мячей и сделав 17 голевых передач в 24 матчах. Но одно дело – пылить в Эредивизии, а совсем другое – на виду у всего мира. И турнир в Катаре – великолепная возможность для Гакпо сделать шаг к рывку в карьере. Облегчат задачу финансовые трудности ПСВ , который вроде как готов отпустить его за 30 миллионов евро. Правда, после удачного ЧМ эта сумма может вырасти.

Джонатан Дэвид (Канада, «Лилль»)

Канадская сборная вряд ли привлекла бы внимание в других условиях, но нынешнее поколение молодых канадцев порой удивляет. И чемпионат мира для них – главное представление. К Дэвиду давно присматриваются топовые клубы, поэтому «Лилль» в очередной раз сможет выгодно продать своего яркого игрока. В списке интересующихся 22-летним форвардом фигурируют «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Сергей Милинкович-Савич (Сербия, «Лацио»)

О возможном переходе Милинковича-Савича в клуб посолиднее слухи ходят давно, но никто не решается сделать римлянам окончательное увесистое предложение. Яркое выступление 27-летнего серба на чемпионате мира станет отличным мотивирующим фактором. Клуб оценивает его в сотню миллионов евро, но контракт истекает в 2024 году, так что «Лацио» должен становиться сговорчивее.

Мохаммед Кудус (Гана, «Аякс»)

Большую часть нынешнего сезона Кудус в «Аяксе» провёл в роли «ложной девятки», хотя по сути своей он плеймейкер. В сборной Ганы 22-летний футболист играет под нападающим и может стать ключевым игроком на чемпионате мира с точки зрения созидания. «Аякс» всегда не против продажи своих ярких игроков. И если Кудус блеснёт, то хорошее предложение не заставит себя ждать.

Ловро Майер (Хорватия, «Ренн»)

Одного из лучших созидателей Лиги 1 неизбежно сравнивают с Лукой Модричем, но пока он не известен широкому кругу любителей футбола. ЧМ может стать прорывным. К тому же ему сейчас 24 года – самое время совершить качественный скачок. Ранее появлялись слухи об интересе к нему со стороны «Арсенала» и «Барселоны». А «Ренн» оценивает Майера в 60 миллионов евро.

Кристиан Пулишич ( США , «Челси»)

Но чемпионат мира нужен отдельным игрокам не только для того, чтобы продать себя повыгоднее. Некоторые просто хотят вернуть себе доверие своего клуба и вернуться в основную обойму, играть чаще. К таким относится Пулишич, роли которого в сборной и клубе сильно различаются. В «Челси» он играет лишь эпизодически, тогда как для сборной это ключевой исполнитель в атаке. Если Пулишичу удастся проявить себя в Катаре, то Грэм Поттер может с большим доверием к нему отнестись. Ну, и вариант с продажей в хороший клуб тоже не исключаем.

Дарвин Нуньес (Уругвай, «Ливерпуль»)

Есть и другой тип личной мотивации – давление в клубе. Если за тебя заплатили под сотню миллионов евро, то оно неизбежно. А Нуньес ещё и столкнулся с прямым сравнением с невероятным Эрлингом Холандом, который творит чудеса в «Манчестер Сити». Дарвину срочно нужна перезагрузка и возможность снова обрести уверенность, а также показать любителям футбола, что его цена – обоснованна.