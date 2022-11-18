Саутгейт снимет проклятие неудачников с Англии. Но из-за последних результатов есть опасения

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вчера, 17:59

Зато есть очень крепкий состав.

За финал. Подбор лидеров

Смена поколений в национальной команде подходит к концу – нынешняя Англия представляет собой сплав опыта и скорости. «Три льва» на предстоящий чемпионат мира собрали один из самых молодых составов среди всех участников, средний возраст составляет 25,6 года.

При этом все игроки, за исключением Беллингема, играют в английском чемпионате, а значит, привыкли к большим нагрузкам и матчам с высоким темпом. Подбор игроков отлично раскрывает тренерский стиль Гарета Саутгейта – гибкость и тягу подстраиваться под соперников. Маунт прекрасно чувствует себя в роли «десятки», но так же спокойно уходит на фланги, Сака только и ждет момента, чтобы продемонстрировать свою скорость и навыки работы с мячом, Стерлинг может играть на острие, а может и под нападающим выйти. Есть элитный завершитель – Кейн отлично ищет пространство для удара.

И это еще не говоря о вратарской линии – дошло до того, что даже Дин Хендерсон не получил вызов из-за слишком высокой конкуренции. Рэмсдейл уже готов подменить Пикфорда без потери в надежности.

Против финала. Травмы

Но эта сборная могла быть еще сильнее – как на флангах, так и в центре поля. Из-за травмы не доехали Рис Джеймс и Бен Чилуэлл. Первый бы создавал конкуренцию Тренту и делал бы правый фланг англичан еще более убойным. Последний добавил бы интенсивности слева – Шоу хорош, когда речь заходит о давлении на соперника с мячом, но вряд ли настолько же хорош при владении.

Еще одна неочевидная потеря – Эмиль Смит-Роу. Это один из лучших, когда речь заходит о молодых игроках Английской Премьер-Лиги. Пусть даже хавбек и не может конкурировать с праймовым Эдегором, но норвежец – один из главных футболистов поколения, к тому же проводник идей Артеты в «Арсенале». А в сборной Эмиль мог бы получить свои минуты и не смотрелся бы в атаке хуже остальных.

За финал. Глубина состава и клубные связи

Когда говорят, что в отдельном матче можно сотворить сенсацию, именно глубина скамейки становится контраргументом. Если игра и не заладится, заменами Саутгейт может добавить свежести, не потеряв в качестве. Рэшфорд более ограничен в функционале по сравнению с Кейном, к тому же профильный вингер – и все-таки 3 из четырех голов в текущем чемпионате форвард «Юнайтед» забил, находясь на острие. Голевое чутье у него тоже есть.

Стерлинг способен выходить латералем (позиция Шоу) или под нападающим – здесь уже можно конкурировать с Фоденом, который перенял основы мастерства у Гвардиолы. Или с Галлахером – реактивным вингером, отлично читающим перемещения Маунта. Работяга Хендерсон сменит Беллингема/Райса, если потребуется суровая рабочая сила.

Простыми словами – у Гарета есть одинаково сильный подбор исполнителей под любую тренерскую задумку. И в «бей-беги» сыграть, и во владение.

Против финала. Последние результаты

Правда, паззл этот в последние годы часто не складывался. Лишь против Германии в Лиге наций сборная Англии показала что-то достойное звания топ-команды. До этого был 1 гол в пяти играх и сухие поражения от Венгрии. Пусть Лига наций и не считается статусным турниром, марку надо держать – на деле «три льва» опустились в Лигу B – это уровень сборной России, продолжи она выступать в турнирах УЕФА .

За финал. Прогресс на больших турнирах

Тот спад, о котором писали выше, появился довольно резко – до этого-то у англичан все шло на поправку. На ЧМ -2018 впервые за 20 лет они добрались до полуфинала, сыграли за бронзу. На Евро в 2020 году вообще добрались до финала, причем обыгрывали вполне боеспособные команды Германии и Дании.

На данном этапе можно лишь предположить, что злую шутку с Англией сыграл статус Лиги наций – на топовые турниры Саутгейт своих подопечных отлично настраивает. А в Катаре будет как раз такой случай.

Против финала. Неудачи в генах

И снова можно увеличить ракурс, с которого мы рассматриваем статистику «трех львов». Победные традиции сборной начинают прививаться лишь в последние годы, но до этого – годами прописанный и сохранившийся в крови у англичан синдром неоправданных ожиданий. Самый яркий пример – ЧМ -2002. Национальная команда последовательно разделывалась с сильными соперниками – Германией, Аргентиной. Однако на поединок с Бразилией сил не хватило.

Дальше было ничуть не лучше – проигранные Португалии четвертьфиналы на Евро-2004 и ЧМ -2006, невыход на ЧЕ -2008, разгром от Германии в 2010-м в 1/8 финала мирового первенства, кошмар в Бразилии (0 побед в группе с Коста-Рикой, Уругваем и Италией) и последнее место. От английских фанатов будет идти настолько большое давление, что футболистам не позавидуешь.

Вывод. Ограничатся малой кровью

Уж в провал на групповой стадии верится слабо. Все-таки Гарет Саутгейт собрал довольно вариативный, скоростной и готов к высоким темпам состав. Соединенные Штаты всегда себе на уме и не так уж ценят мировые первенства (касается не только футбола) – пока речь не заходит о собственных. Не стоит сбрасывать со счетов элемент неожиданности, но победы над Ираном и Уэльсом – вопрос профпригодности Саутгейта. В сетке плей-офф все в разы менее предсказуемо, может не повезти с первым же соперником. Рискнем предположить, что сборная Англии доберется до полуфинала, но не выдержит проверку прочностью. И все-таки возьмет бронзу.