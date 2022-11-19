Месси, Мюллер и Мукоко. В Катаре собрались рекордсмены будущего ЧМ

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сегодня, 10:17

Много интересных номинантов.

Самый опытный участник

Месси провел 19 поединков на четырех мундиалях. Особыми персональными успехами на турнирах не запомнился, пока ни разу не забивал в плей-офф. Зато Лионель должен побить один из рекордов Марадоны. У Диего 21 матч на чемпионатах мира. Кстати, если представить, что Аргентина доходит до финала, а Лионель выходит в каждом матче, то получит 26 игр, будет мировым рекордсменом. На данный момент в тройке Маттеус (25 матчей), Клозе (24) и Мальдини (23 матча). В десятке есть еще один аргентинец, кроме Марадоны – Маскерано, но Месси обойдет его после второго матча в Катаре.

Самый юный и возрастной

Можно было подумать, что какая-то из сборных второго эшелона привезет на турнир школьника, но в номинации побеждает футболист сборной Германии. Юссуфа Мукоко – 17-летний нападающий «Боруссии» Дортмунд, известный широкой публике благодаря яркой игре за юношеские команды «шершней», неожиданно получил вызов. У Флика серьезные проблемы в атаке. Посмотрим, станет ли парень, которому 20 ноября исполнится 18 лет, героем турнира, ведь Германия заждалась классного форварда после ухода Клозе и Гомеса, а Хаверц – временная подмена. Мукоко точно выпустят на замену. Самым юным участником в истории ЧМ ему не стать, рекорд держит северный ирландец Норманн Уайтсайд – воспитанник МЮ дебютировал в 17 лет, 1 месяц и 10 дней.

Австралийцы привезли 18-летнего Куола, Гави столько же лет. У Коста-Рики и Марокко по одному игроки 2004 года рождения, одногодки Мукоко. Вряд ли в этом списке спрятался новый Пеле, но вот новый Это’О не помешает. Самуэль дебютировал в 17 лет, 3 месяца и 7 дней. А вот когда ищем ветеранов, то можем огорчиться, что лев Ибрагимович не добрался в Катар – Златану 41 год, он стал бы самым возрастным. Без него самым старым стал сорокалетний вратарь Талавера из сборной Мексики. Но ему не стать рекордсменом, 45-летний египетский голкипер Аль-Хадари сыграл на ЧМ -18, еще не скоро этот рекорд побьют, как и достижение Уайтсайда.

Самый успешный наставник

Из всех тренеров, которые попали на турнир в Катаре, ни у одного нет большего количества матчей на ЧМ , чем у Дидье Дешама — 12 игр за два турнира. Также у наставника сборной Франции и действующего чемпиона мира рекорд по количеству побед – 9. Осталась одна, чтобы присоединиться к шести легендам турнира: Шену, Сколари, Загалло, Леву, Карлосу Альберто Перрейре и Оскару Табаресу. Здесь два немца и латиноамериканцы, что легко объясняется рекордом сборных Бразилии и Германии, у них по 109 матчей за всю историю на ЧМ . А успех уругвайца Табареса – результат многолетней работы с национальной командой. «Эль Маэстро» ушел на пенсию в прошлом году, у него синдром Гийена-Барре, тяжело передвигаться, вынужден пользовать коляской. Здоровья легенде, как и Дешаму.

Дидье вряд ли будет повторять опыт Перрейры, который привозил на ЧМ сборные Бразилии, Кувейта, ОАЭ , Саудовской Аравии и ЮАР , чтобы принять участие в шести разных турнирах. И уж точно французу, за спиной которого силуэт Зидана, не светит рекорд Гельмута Шена. У немца 25 матчей в финальных частях ЧМ . Но Дешам может оказаться пятым в почетной компании по количеству побед, обойти Табареса и Перрейру (у них по 10 викторий). Еще один забавный факт – ни разу наставник не выиграл турнир со сборной чужой страны.

Самый результативный игрок

Томас Мюллер, конечно же. Помните, что в юности творил на ЧМ -2010? На Евро весельчак обычно играет, словно вместо двух ног у него четыре, как у его любимых лошадей, а вот на Кубках мира видим роскошного форварда. Забил 5 мячей на первом турнире, затем добавил еще пять. В истории чемпионатов мира только семь человек отличались чаще. Лидирует Клозе – 16 мячей, дальше идут Ронаду (15), Герд Мюллер (14), Фонтен (13), Пеле (12), Клинсманн и Кошич (по 11). Если второй форвард Мюллер забьет дважды и сравняется с Пеле – уже достижение, которым нужно гордиться. Славно, что Флику хватило мудрости, чтобы вернуть в сборную Мюллера. Наличие интересных молодых напарников не мешает напомнить всему миру, что Томас рекордсмен не только по голам среди всех участников ЧМ в Катаре, но и по ассистам – 6 штук. Впечатляющий успех, создал 16 голов на таком уровне.

Самый низкий и высокий

Вас тоже забавляет, что Ди Мария постоянно называет Месси «гномом» в интервью, а Лионель не только не обижается, но и не пресекает использование такого определения? Рост – то, что человек почти не может изменить (кроме гормонов в юности, как у Лионеля, или сложнейших и часто бессмысленных операций во взрослом возрасте), но в футболе антропометрия важна. Самого низкого парня на ЧМ -2022 – ростом 158 сантиметров, все называют по-разному, и Хаир, и Чаир, и Чейр. Илиас родился в Бельгии в семье польской матери и отца из Марокко. Его фамилия скорее должна читаться через букву «ш» в начале, а перевод куда красивее, чем английское слово «стул» — «поэт». Посмотрим, какие строчки напишет на поле. А вот самого высокого – 203-сантиметрового голкипера Нопперта, вряд ли увидим в основе Нидерландов. Зато на бровке в полный рост Андриса легко заметить, еще выше, чем ван дер Сар.

Что бы ни говорили, рост даже в обычной жизни влияет на многое, начиная от восприятия себя мужчиной, а у атлета габариты определяют стиль. Уходящая эпоха Месси и Роналду обозначает разницу между низким, юрким парнем и высоким, подтянутым. Характер дриблинга позволяет Лионелю сохранить количество обводок на достойном уровне в солидном для футбола возрасте. А вот потеря взрывного дриблинга вредит игре Криштиану. Португальцу стало сложнее успешно смещаться на левый фланг, его обкрадывают защитники при попытке финтить, у знаменитого интервью были предпосылки, связанные со страхом старения. Зато рост и аномальная прыгучесть сделали Роналду королем воздуха. Кстати, а ваш рост повлиял на выбор позиции в футболе в детстве?