Кто будет новым Хамесом и Паваром. О людях, способных стать открытием ЧМ-2022

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вчера, 17:48

Новые герои.

Каждые 4 года мы с вами становимся свидетелями главного футбольного турнира и каждые 4 года обнаруживаем для себя лица, которые поражают нас своими навыками и мастерством. Ниже вашему вниманию некоторые молодые дарования, которые с высокой долей вероятностью будут важными игроками своих сборных.

Коди Гакпо и Хави Симонс — сборная Нидерландов

Коди Гакпо является капитаном ПСВ и одним из лучших игроков чемпионата Голландии последних сезонов. К своему первому чемпионату мира Коди подошел в исключительной форме, что подтверждает статистика. На его счету 13 забитых мячей и 17 голевых передач в 23-х встречах текущего сезона, и он первый игрок ведущих чемпионатов Европы, достигший отметки в 30 результативных действий. Неплохо, не правда ли? Гакпо чрезвычайно умный игрок, который отлично видит поле. Большинство его голевых передач приходят после навесов. Однако это не тот случай, когда часто навешивающего игрока называют простым «бегунком», и за это говорит поразительная средняя точность навесов Коди — 44.8%.

В сборной Коди выступает под двумя нападающими в роли свободной десятки, стремясь двигаться как между линиями, так и по всему фронту атаки. Нередко атакующая троица Голландии пытается запутать соперника, меняясь друг с другом. Например, когда Депай опускается ниже, Гакпо поднимается на уровень с Бергвейном. Каждый из игроков нападения является универсальным футболистом, способным сыграть как на острие, так и в роли свободного художника. В связи с этим такого рода «игра в наперстки» позволяет им с легкостью запутать или увести игроков обороны соперника. Скорее всего, Коди покинет клуб в ближайшие 2 трансферных окна и чемпионат мира является отличной возможностью заявить о себе пуще прежнего.

Отдельно отметим партнера Гакпо по клубу полузащитника Хави Симонса, впервые получившего вызов в сборную Голландии. Несмотря на юный возраст, а ведь Хави всего лишь 19 лет, он успел заявить о себе и поиграть за «Барселону» и ПСЖ , но вовремя понял, что его карьера катится куда-то не туда, и решил начать ее с нуля, вернувшись к себе на Родину. И вряд ли об этом жалеет. Молодое дарование ярко заявило о себе с первых же туров, что позволило Луи ван Галу долго не раздумывать над тем, стоит ли брать с собой полузащитника. 10 голов и 3 голевые передачи в 21 матче говорят сами за себя. Вполне возможно, что Симонс не будет железным игроком стартового состава голландцев, но на поле он появляться будет точно, и в эти моменты советуем вам приглядывать за ним.

Андреас Сков Ольсен — сборная Дании

Кто бы мог подумать, что игрок, забивший лишь 3 мяча за 3 сезона в «Болонье», сможет попасть в список такого рода. Однако Сков Ольсен смог. Зимой этого года левый вингер покинул Апеннинский полуостров и перебрался в бельгийский «Брюгге». Там он сделал 14 результативных действий за 1200 минут игрового времени, что дает 85 минут на результативное действие. Кроме того, он забил единственный мяч в матче, который принес «Брюгге» Суперкубок Бельгии. Что касается этого сезона, то Ольсен и его «Брюгге» сенсационно вышли из группы, где были «Порту», «Байер» и «Атлетико».

Самого Ольсена описывают как игрока с изысканной левой ногой. Но это не исключает его умения пробить правой, что он уже не раз делал, смещаясь с левого фланга. Ожидается, что сборная Дании будет играть с расстановкой 5-2-3. Несмотря на то что в «Брюгге» Сков играет на левом фланге нападения, в сборной ему будет выделено место на правом. Вполне возможно, после поездки в Катар у Ольсена предоставится шанс вернуться в один из пяти лучших чемпионатов Европы.

Мохаммед Кудус — сборная Ганы

Несмотря на свой юный возраст, у Кудуса за плечами трехлетний опыт выступлений за сборную Ганы. Кудус может выйти на любой позиции в нападении — будь то ложная девятка, любой из флангов или острие команды. Кудус левша, но это не помешало ему забить 4 из 10 своих мячей этого сезона правой ногой. Испанское издание Marca оценивает его как игрока, способного адаптироваться к любым условиям на поле — от низкого оборонительного блока противника до активного прессинга или необходимости убегать в контратаки.

Легкой адаптации в европейском футболе во многом способствовало и его тактическое развитие, которое стимулировало понимание того, что от него хотят в «Аяксе». На сегодняшний день Мохаммеда смело можно назвать полноценным игроком, у которого развито видение игры, умение завершать и созидать. В текущем сезоне у него 87.2% точных передач и это при том, что он зачастую оказывается к воротам соперника ближе всех своих партнеров. В матчах сборных Кудус преимущественно играет на позиции страйкера и уже успел набрать 5+2 по системе гол+пас.

Энцо Фернандес — сборная Аргентины

Благодаря стремительному и яркому старту в «Бенфике» Энцо может стать игроком, которого так долго не хватало сборной Аргентине. Переехав в Европу этим летом, ему не пришлось долго запрягать, чтобы стать связующим звеном в «Бенфике», которая так удивила всех своей игрой в прошедшем групповом этапе Лиги Чемпионов, а также заняла первое место в группе с ПСЖ и «Ювентусом». Вот как описывает игрока главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт:

Он очень хорошо владеет мячом, имеет очень хорошее видение поля и умеет играть вперед. Ему удается задавать ритм игры, как с мячом, так и без него. Его чтение игры превосходно.

У Энцо впечатляющие показатели длинных передач — аж 63% из них достигают цели и это при том, что в среднем за матч он предпринимает 7 попыток. Кроме того, у него почти 80% точности передач в финальной трети поля, что не может не поражать.

Отдельно хотелось бы отметить ряд других молодых игроков, которые так же, как и вышеперечисленные, способны оставить след на предстоящем Чемпионате Мира в Катаре, даже несмотря на то, что часть из них вы 100% знаете: Лука Сучич и Йошко Гвардиоль (Хорватия), Ноа Окафор (Швейцария), Фримпонг и Юрьен Тимбер (Голландия), Мойзес Кайседо (Эквадор), Мусиала и Мукоко (Германия), Джонатан Давид (Канада).

P.S. В списке не представлены такие игроки как Биллингем, Гави и прочие, уже закрепившиеся в качестве звезд мирового футбола.