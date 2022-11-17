Финал мечты, тёмные лошадки из Африки и последний аккорд Месси. Раскрываем главные интриги ЧМ-2022

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вчера, 15:16

Есть много интересных сюжетов.

До старта чемпионата мира 2022 в Катаре осталось три дня, но мы до сих пор не осветили главные интриги предстоящего турнира. Открытием прошлого мирового первенства стала сборная Хорватии с Лукой Модричем, а главным провалом – Германия, проигравшая Мексике, корейской Республике и оставшаяся на последнем месте в группе.

У нынешнего мундиаля будут другие основные действующие лица.

Букмекеры верят в защиту титула французами

Пожалуй, главный вопрос – кто окажется в финале и получит главный трофей? Котировки ожидаемо выделяют среди остальных сборные Германии, Англии.

Как мы помним, в немецкой машине заменена главная деталь – ещё в прошлом году вместе с наставником Йоахимом Лёвом ушла эпоха. Во главе Бундестим встал Ханс-Дитер Флик – человек, который затмил Нико Ковача у руля «Баварии» и подарил мюнхенцам победу в ЛЧ -2019/20. Как и полагается, основная обойма Германии состоит как раз из игроков главной команды Бундеслиги, а в качестве основной схемы используется 4-2-3-1. Почему коэффициент ниже, чем у остальных сборных? В Германии туго с центрфорвардами – никто из получивших вызов на ЧМ -2022 не обладает мировым именем и внушительной статистикой.

Крепкое, но недостаточно высокое для победы положение Англии объясняется просто – сборной очень не везёт с большими турнирами. При этом количество мировых топов из этой страны поражает воображение. Из-за этого вполне логичны вопросы к Гарету Саутгейту в выборе состава – почему нет, например, Санчо, Абрахама, Томори? Хотя и без них основных лиц «трём львам» хватает – отлично раскрылись в «Арсенале» Артеты Рамсдейл, Бен Уайт и Сака, Стерлинг обрёл второе дыхание в «Челси».

Но одни из самых низких коэффициентов стоят на победу в мундиале Франции или Аргентины. Для Месси наступает последний-препоследний шанс на победу в ЧМ . Аргентинцы наконец сняли с себя проклятие Кубка Америки, но мировое первенство – более глобальный размах. И на нем «бело-голубых» тоже преследуют неудачи. У французов такой проблемы нет, сборная имеет двух шикарных нападающих в основе, реактивного и повзрослевшего Дембеле, уверенного опорника Тчуамени и россыпь звёзд.

И, конечно, не стоит обходить стороной Бразилию. Характер Неймара будет направлять в позитивное русло дядька-наставник Дани Алвес, Винисиус превратился в мирового топа, так что мы увидим привычно атакующих и голодных до побед бразильцев.

Прогноз Soccer.ru: поверим на секунду в сказку – и поставим на финал Аргентина – Англия. Обе команды этого заслуживают, да и таким противостоянием не стыдно завершать мундиаль.

Рабочая лошадка – гроза топов

И таких команд всегда хватает. О них всегда разбиваются надежды неудачливых сборных. Хорватия, Россия стали таковыми 4 года назад. Швейцария и Чехия оставили за бортом Евро-2020 Францию и Нидерланды.

«Тёмная лошадка» из Африки – это Сенегал. Состав достаточно крепкий, суть сборной отражает характер карьеры Садио Мане. Нападающий трудом и потом завоевал статус лидера «Ливерпуля», потом ушёл в «Баварию». Если посчитать, что Мане – это сборная Сенегала, а победа на ЧМ – это «Бавария», будем верить, что «сделка» будет закрыта уже на предстоящем турнире.

Уругвай – достаточно сильный соперник, чтобы на пару с португальцами выходить в плей-офф. Далее будет сложнее, хотя как раз «команду избранных» уругвайцы выбили в 1/8 финала прошлого ЧМ . Желания подтвердить статус, который мы им приписываем, добавляет возраст лидеров. Суарес, Кавани, Муслера и Годин наверняка проводят свой последний большой турнир в составе сборной. Приковать к себе всё внимание в такой момент – красивое прощание.

К этому же списку стоит отнести Швейцарию и Хорватию. Жребий к ним оказался благосклонен – спокойно могут становиться вторыми после Бразилии и Бельгии соответственно. А в играх на вылет опыт групповой стадии можно забыть – на дистанции одного матча можно творить сенсации раз за разом (проверено хорватами).

Игрок-воплощение ЧМ в Катаре

У мирового первенства слишком широкий размах, чтобы по его итогам выделить кого-то одного – хотя это не мешает организаторам определять MVP . У каждой сборной под такую характеристику будет попадать свой герой. Попробуем с опорой на прогнозируемый финал определить несколько таких.

Неочевидный выбор среди английской сборной – Мэйсон Маунт. Он воплощение интеллекта молодого поколения национальной команды. Достаточно острый и нестандартный. Пусть хавбек ещё не стал стопроцентным игроком основы англичан, но всё идет к этому – на игру «Челси» его влияние неоспоримо, а чтобы выйти на аналогичную роль в сборной, нужен спусковой крючок. Как для Дзюбы при Черчесове. Однако если выбирать более надёжный вариант – это будет Харри Кейн. Работоспособный, сделавший себе имя собственным трудом. И очень часто забивающий.

Нойер и Мюллер – традиционные «старички», символы уходящего поколения Бундестим. Они нужны, чтобы передать победные традиции молодым. Если Германия в привычном облике и сыграет свой последний аккорд перед последним этапом обновления, то это должно произойти сейчас. И кому, как не им, это сделать?