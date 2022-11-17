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Финал мечты, тёмные лошадки из Африки и последний аккорд Месси. Раскрываем главные интриги ЧМ-2022

вчера, 15:16
Месси Лионель
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Месси Лионель
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Есть много интересных сюжетов.

До старта чемпионата мира 2022 в Катаре осталось три дня, но мы до сих пор не осветили главные интриги предстоящего турнира. Открытием прошлого мирового первенства стала сборная Хорватии с Лукой Модричем, а главным провалом – Германия, проигравшая Мексике, корейской Республике и оставшаяся на последнем месте в группе.

У нынешнего мундиаля будут другие основные действующие лица.

Букмекеры верят в защиту титула французами

Пожалуй, главный вопрос – кто окажется в финале и получит главный трофей? Котировки ожидаемо выделяют среди остальных сборные Германии, Англии.

Как мы помним, в немецкой машине заменена главная деталь – ещё в прошлом году вместе с наставником Йоахимом Лёвом ушла эпоха. Во главе Бундестим встал Ханс-Дитер Флик – человек, который затмил Нико Ковача у руля «Баварии» и подарил мюнхенцам победу в ЛЧ-2019/20. Как и полагается, основная обойма Германии состоит как раз из игроков главной команды Бундеслиги, а в качестве основной схемы используется 4-2-3-1. Почему коэффициент ниже, чем у остальных сборных? В Германии туго с центрфорвардами – никто из получивших вызов на ЧМ-2022 не обладает мировым именем и внушительной статистикой.

Крепкое, но недостаточно высокое для победы положение Англии объясняется просто – сборной очень не везёт с большими турнирами. При этом количество мировых топов из этой страны поражает воображение. Из-за этого вполне логичны вопросы к Гарету Саутгейту в выборе состава – почему нет, например, Санчо, Абрахама, Томори? Хотя и без них основных лиц «трём львам» хватает – отлично раскрылись в «Арсенале» Артеты Рамсдейл, Бен Уайт и Сака, Стерлинг обрёл второе дыхание в «Челси».

Но одни из самых низких коэффициентов стоят на победу в мундиале Франции или Аргентины. Для Месси наступает последний-препоследний шанс на победу в ЧМ. Аргентинцы наконец сняли с себя проклятие Кубка Америки, но мировое первенство – более глобальный размах. И на нем «бело-голубых» тоже преследуют неудачи. У французов такой проблемы нет, сборная имеет двух шикарных нападающих в основе, реактивного и повзрослевшего Дембеле, уверенного опорника Тчуамени и россыпь звёзд.

И, конечно, не стоит обходить стороной Бразилию. Характер Неймара будет направлять в позитивное русло дядька-наставник Дани Алвес, Винисиус превратился в мирового топа, так что мы увидим привычно атакующих и голодных до побед бразильцев.

Прогноз Soccer.ru: поверим на секунду в сказку – и поставим на финал Аргентина – Англия. Обе команды этого заслуживают, да и таким противостоянием не стыдно завершать мундиаль.

Рабочая лошадка – гроза топов

И таких команд всегда хватает. О них всегда разбиваются надежды неудачливых сборных. Хорватия, Россия стали таковыми 4 года назад. Швейцария и Чехия оставили за бортом Евро-2020 Францию и Нидерланды.

«Тёмная лошадка» из Африки – это Сенегал. Состав достаточно крепкий, суть сборной отражает характер карьеры Садио Мане. Нападающий трудом и потом завоевал статус лидера «Ливерпуля», потом ушёл в «Баварию». Если посчитать, что Мане – это сборная Сенегала, а победа на ЧМ – это «Бавария», будем верить, что «сделка» будет закрыта уже на предстоящем турнире.

Уругвай – достаточно сильный соперник, чтобы на пару с португальцами выходить в плей-офф. Далее будет сложнее, хотя как раз «команду избранных» уругвайцы выбили в 1/8 финала прошлого ЧМ. Желания подтвердить статус, который мы им приписываем, добавляет возраст лидеров. Суарес, Кавани, Муслера и Годин наверняка проводят свой последний большой турнир в составе сборной. Приковать к себе всё внимание в такой момент – красивое прощание.

К этому же списку стоит отнести Швейцарию и Хорватию. Жребий к ним оказался благосклонен – спокойно могут становиться вторыми после Бразилии и Бельгии соответственно. А в играх на вылет опыт групповой стадии можно забыть – на дистанции одного матча можно творить сенсации раз за разом (проверено хорватами).

Игрок-воплощение ЧМ в Катаре

У мирового первенства слишком широкий размах, чтобы по его итогам выделить кого-то одного – хотя это не мешает организаторам определять MVP. У каждой сборной под такую характеристику будет попадать свой герой. Попробуем с опорой на прогнозируемый финал определить несколько таких.

Неочевидный выбор среди английской сборной – Мэйсон Маунт. Он воплощение интеллекта молодого поколения национальной команды. Достаточно острый и нестандартный. Пусть хавбек ещё не стал стопроцентным игроком основы англичан, но всё идет к этому – на игру «Челси» его влияние неоспоримо, а чтобы выйти на аналогичную роль в сборной, нужен спусковой крючок. Как для Дзюбы при Черчесове. Однако если выбирать более надёжный вариант – это будет Харри Кейн. Работоспособный, сделавший себе имя собственным трудом. И очень часто забивающий.

Нойер и Мюллер – традиционные «старички», символы уходящего поколения Бундестим. Они нужны, чтобы передать победные традиции молодым. Если Германия в привычном облике и сыграет свой последний аккорд перед последним этапом обновления, то это должно произойти сейчас. И кому, как не им, это сделать?

Основной вариант оставляем на последние абзацы – если Аргентина доберётся до судьбоносного финала, ни у кого не останется выбора, кроме как присудить звание MVP наследнику Марадоны. Карьера Месси близится к закату, проводить надо со всеми почестями. Хоть сейчас он и результативен в ПСЖ, следующий мундиаль пройдёт через 4 года – когда Лео будет под 40. На тот момент он может играть либо в «Барсе», либо в «Интер Майами». Судя по последним слухам, это два основных варианта.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 01:16
Как раз они и могут Бразилии дать бой
Не неси пургу
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Искендер 2 (раскрыть)
сегодня в 00:56
С каких, если не секрет?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:55
Не буду спорить, всякое может быть. Может быть ты и прав, а может быть я прав. А может быть и так, что выстрелит, к примеру, сборная Дании. Доживём, увидим?!
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:02
Швейцария сильно сдала за последний год и постарела. Не удивлюсь провалу и не выходу из группы.
Искендер 2
Искендер 2
вчера в 18:18
Раньше болел за Аргентину. С некоторых пор не могу.
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:05
Бразилия возможно. Франция и Португалия точно нет.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:04
Если не интересен, не смотри. Но все равно будешь смотреть в надежде, что Месси ошибется, чтобы написать комментарий.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:57
Бразилия - Франция или Бразилия - Португалия, возможно. А возможно, что выстрелит какая-нибудь тёмная лошадка. Но в выход в финал Англии не верится.
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 17:50
Англия-Бразилия
SonicStar
SonicStar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:46
Гана в 2010-м была
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:42
Только делающий первые шаги в футболе может говорить о Аргентине на ЧМ в таком контексте
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:40, ред.
Или я старый или эксперт,но реально аккорд Месси совсем не интересен перед ЧМ.
Месми ничего не дал ЧМ, чтобы сейчас о нем говорить, это статист , а ЧМ это про зубы, и вот меня только волнует кто больше всего голоден и у кого самые большие, не зубы.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:18
Никто не знает что будет... В этом и прелесть... Что будет, то и будет... Будем болеть за красивый, атакующий и креативный футбол... Пусть будет по-меньше травм и пусть победит сильнейший...
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 16:14
Аргентина выиграет только если обуза там не будет. Ведь в 2014 году он про76 финал выйдя 1 на 1, но критиковали все Игуаина за его не забитый гол,а гному все сошло с рук. Как сходило с рук в двух финалах КА с Чили,где он промазывал пенки и бросал сборную в истериках.Или когда они проиграли Бразилии в финале,а он начал обвинять всю футбольную федерацию и снова в истериках бросил сборную.

Выиграет Бразилия или Франция,но точно не аргентина с обузой.
Elliada
Elliada
вчера в 15:44
Аргентина подходит к ЧМ в хорошей форме. Беспроигрышная серия длится 3 года. Для Месси это последний ЧМ, сам сказал. Потому желаю ему победить.
Elliada
Elliada
вчера в 15:41
Странно, что букмекеры верят во Францию. История говорит, что победитель ЧМ на следующем ЧМ проваливается. У них сейчас проблем много: травмы, внутренние конфликты и т. д. Возможно, выйдут из группы, но не верю, что дальше 1/4 смогут пройти.

Вообще, думаю на ЧМ будет страна-открытие турнира, которая заберется далеко. На прошлом это была Хорватия, на позапрошлом, по-моему, Гана или другая африканская страна.
shlomo
shlomo
вчера в 15:39
Спасибо за статью.

Даааа... уходят легенды, а вместе с ними эпоха...
Для Месси и Роналду это последний самый большой турнир в футболе, как бы к ним не относились люди, грустно это осознавать, часть нашей жизни, именно ассоциировалась с ними, удачи легендам...

Надеюсь, на последнем мундиале Месси выиграет ЧМ... Только титул ЧМ не хватает в его коллекции. Лучший игрок в истории футбола, гений футбола....... Искренне желаю успеха в Катаре самому Лео и сборной Аргентины. И спасибо тебе, Лионель, за такой ФУТБОЛ!!!
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