Франция едет защищать титул чемпионов мира. Статистика говорит, что этого не случится

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вчера, 21:26

Состав медалистов каждый раз меняется.

Постоянный переход титула чемпионов мира от страны к стране – главная черта турнира. В последний раз его защитить смогла Бразилия в 1962 году, но позднее обладатель Кубка сменялся каждый розыгрыш турнира. Вот и на этот турнир главным претендентов выделяют не Францию, а Бразилию. Помимо этой есть еще несколько тенденций, которые проявляются во всех мундиалях после наступления XXI века. О каждой расскажем подробнее.

Германия – самая доминирующая сборная

Только представьте – в четырех из пяти розыгрышей мирового первенства в 21 веке немцы брали медали. И это еще без учета континентального первенства.

Неудачи «немецкой машины» на ЧМ -1994 и 1998, а также на Евро-2000 стали подспорьем для успеха в 2002-м – во главе с Руди Фёллером немцы без проблем разобрались с Камеруном и Ирландией, камня на камне не оставили от Саудовской Аравии, а в плей-офф прошли легкий путь, обыграв Парагвай, США и Республику Корея. В решающем поединке предстояло встретиться с сильнейшими бразильцами, в составе которых феерили Роналдо и Роналдиньо. И хоть чемпионство в итоге взять не удалось, этот турнир положил начало впечатляющей серии.

На домашнем ЧМ -2006 Бундестим преодолела более тяжелый, обыграв Аргентину уже на стадии четвертьфинала и забрала бронзу у Португалии. За повторением успеха в 2010-м году последовал пик – под руководством Йоахима Лева «орлы» добрались до финала, разгромив все ту же Бразилию и обыграв Францию, а трофей подняли над головами после победы над аргентинцами.

Сборная Германии – самая доминирующая команда пяти последних чемпионатов мира, никто не брал медали настолько часто. В ближайших преследователях лишь Франция (золото на ЧМ -2018, серебро ЧМ -2006) и Нидерланды (серебро ЧМ -2010, бронза ЧМ -2014).

И даже Бундестим не смогла защитить золото бразильского ЧМ , что уж говорить об остальных. 5 чемпионатов мира после начала 2000-х, пять разных победителей. А по итогам 2022 года может появиться шестой.

Судя по тенденциям двух последних турниров, ближе к достижению «немецкой машины» никто не станет (а может, и она сама увеличит отрыв) – по сравнению с 2014 годом подиум российского чемпионата мира изменился полностью. Почти такая же ситуация (Германия – исключение) с ЧМ -2002, 2006 и 2010. Вот вам и высокая конкуренция в чистом виде.

Финалисты не любят голевую феерию

Победители трех из пяти последних финалов исходят из принципа «побеждает тот, кто забивает на 1 мяч больше». Скучные счета выпали на противостояния довольно голодных до голов команд – Испания, Нидерланды, Германия, Аргентина и Франция всегда славились силой атакующей группы.

«Трехцветные» наткнулись на Италию в финале-2006. Встреча завершилась в серии пенальти, после 1:1 по итогам основного времени. И все-таки накал в этом матче был запредельный – конфликт Зидана и Матерацци никому заново описывать не надо. Зинедин был лучшим исполнителем пенальти французов, поэтому когда серия 11-метровых оказалась совсем близко, защитник «скуадра адзурры» Марко Матерацци вывел хавбека из себя. Дальше – удар лбом в грудь итальянца, красная карточка и поражение.

Два других финала запомнились куда меньше – в 2010 году Испания и Нидерланды держали 0:0 вплоть до старта дополнительного времени, так же произошло через 4 года в Бразилии, когда между собой сошлись Германия и Аргентина. Причем в обоих случаях определяющий мяч был забит после 110-й минуты. «Красной фурии» в итоге помог гол теперь уже легенды «Барселоны» Андреаса Иньесты, а немцам – мяч «золотого мальчика» Гётце.

Особняком в этом случае стоит лишь финал ЧМ -2018 – феерические 4:2 в исполнении Франции и Хорватии. Забили в «Лужниках» все сливки «трехцветных» — Антуан Гризманн, Поль Погба, тогда еще восходящая звезда Килиан Мбаппе. Что интересно, через 3 года ни те, ни другие не преодолели даже стадию 1/8 финала Евро-2020. Если в случае с Хорватией это можно объяснить объективным уровнем сборной, то в отношении французов подходит одно слово – провал.

Домашнее поле решает

И было бы удивительно, если бы это было не так – турнир поражает своим размахом, к тому же проходит раз в 4 года. Шанс стать его страной-хозяйкой один на миллион.

Главной сенсацией в этом отношении стоит взлет Японии и Республики Корея на домашнем ЧМ -2002. Первые тогда стали первыми в группе с Бельгией, Россией и Тунисом, но уступили Турции в 1/8 финала. Зато корейцы прошли Италию и Испанию, в четвертьфинале оказались слабее Германии и проиграли битву за бронзу туркам. Хотя в этом случае весь положительный эффект своих стен на нет сводят судейские скандалы – в играх и со «скуадра адзуррой», и с «красной фурией» арбитры допустили результативные ошибки.

Затем в домашнем чемпионате мира выделилась Германия – бундестим во второй раз подряд стала медалистом турнира, причем, как и отмечалось ранее, на пути к бронзовым медалям преодолела испытание Аргентиной и Португалией.

И наконец, самый свежий пример – феномен России на ЧМ -2018. Критики в отношении главного тренера Станислава Черчесова было много. В основном она касалась выбора игроков, попавших в заявку. Но на один турнир все сложилось (пусть и развалилось в дальнейшем) в единую картинку – разгром Саудовской Аравии, победа над Египтом, рабочее поражение от Уругвая. И затем самое главное – нога Акинфеева в серии пенальти при 1:1 с испанцами. Чтобы пройти в четвертьфинал, пришлось пожертвовать зрелищностью в пользу «автобуса». Зато эффект надолго останется в памяти – пусть и будет чуть слабее, чем бронзовое Евро-2008.

Может, и на грядущем чемпионате мира Катар в статусе хозяев преподнесет сенсацию – будет еще одно подтверждение назревшей тенденции.