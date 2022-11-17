«Зачем смотреть футбол, из которого нас изгнали». Есть достаточно причин следить за ЧМ без России

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вчера, 22:56

Дружественные страны, легионеры РПЛ и неудачники.

Вопрос о необходимости показывать Чемпионат мира, на котором не будет отстраненной России, сейчас – основной. Вот и прославленный фигурист Илья Авербух считает, что здесь такой футбол не нужен.

Но Чемпионат мира даже без сборной России – праздник планетарного масштаба. И есть много причин следить за ходом мундиаля.

Поддержка братского народа

Взаимоотношения России и Сербии довольно близкие и доверительные – именно к их игрокам начали присматриваться клубы Премьер-Лиги, когда пошла волна приостановок контрактов. Михайло Баньяц без мыслей об уходе играет за «Краснодар» и уже набрал 5 очков (2 гола, 3 ассиста) в 14 матчах чемпионата. За ЦСКА выступает Милан Гайич. И это еще не говоря о Лазаре Ранджеловиче («Урал»), Мирославе Богосавце («Ахмат»), Александаре Чирковиче («Крылья Советов»).

Сборной Сербии не везет на мировые и континентальные первенства. «Белые орлы» не смогли пробраться в финальный турнир в 2014 году, на Евро в принципе не бывала ни разу. Дважды сербы добирались до групповой стадии чемпионата мира – в 2010-м и 2018 году. И лучший результат показали как раз в России, когда в группе E стали третьими. Обыграли Кста-Рику, но уступили швейцарцам и бразильцам.

Отбор на нынешний ЧМ в Катаре для подопечных Драгана Стойковича прошел космически. Команда не проиграла ни разу, с Португальцами набрала 4 очка в двух матчах и напрямую отобралась на мундиаль.

В финальном турнире Сербии досталась не такая простая группа – бороться за плей-офф придется со Швейцарией, Бразилией и Камеруном. Забавно, что квартет практически полностью дублирует тот, что был у национальной команды в 2018 году. Но это лишь повод показать, насколько сербы изменились за это время и стали ли сильнее.

В составе Сербии собралось не так уж мало сильных исполнителей. Душан Влахович уверенно вписался в атакующую группу «Ювентуса» и за 10 матчей Серии А отметился шестью голами. Дущан Влахович продолжает вести вперед «Аякс», удерживая марку результативности. Митрович – классический столб, который в АПЛ забивает не меньше, чем в Чемпионшипе. Милинковича-Савича так вовсе никому представлять не нужно – за годы в «Лацио» он становится только лучше. С таким составом пора бы сделать рывок вперед.

Большой выбор среди экс-игроков РПЛ

Есть достаточно легионеров, которые успели поиграть в России или права на которых до сих пор принадлежат клубам РПЛ . Гильермо Варела, который минувшим летом сбежал из «Динамо», теперь в заявке сборной Уругвая и будет помогать опытным Кавани, Суаресу. Это при том, что после перехода в «Фламенго» 29-летний защитник потерял место в основе.

Второй легионер «Динамо» в Катаре – Себастьян Шиманьски из сборной Польши. Шансов обойти его стороной 23-летний хавбек не оставил – он быстро влился в «Фейеноорд» и забил 6 мячей в 13-ти играх национального первенства.

Вместе с ним поляки вызвали Гжегожа Крыховяка – тот не торопится возвращаться в «Краснодар» и поддерживает форму в Саудовской Аравии. Хотя результативность полузащитника явно оставляет желать лучшего.

И, конечно, главные действующие лица РПЛ в недавнем прошлом. Леандро Паредес будет защищать цвета сборной Аргентины, шансы которой на победу букмекеры оценивают довольно высоко. Сердар Азмун хоть и затерялся в «Байере», все равно остается основным нападающим Ирана. Им, к слову, за выход придется бороться с Англией, США и Уэльсом. Никола Влашич с хорватами будет конкурировать с Бельгией, Канадой и Марокко. Второе место в таком квартете рабочим лошадкам вполне под силу.

Ловрен и Нгамале в своих сборных

Крайне не хватает нынешних игроков из России в составах национальных команд. В последние 16 лет таких, судя по статистике, было не меньше десяти. В Катар же едут только двое. Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен, которого поддерживает Семак, в составе Хорватии уже примерил капитанскую повязку на товарищеский матч с Саудовской Аравией. Зарабатывать место среди сильнейших Деян будет вместе с Влашичем – экс-хавбеком ЦСКА .

Между тем основная сила хорватов сконцентрирована в центре поля – там вновь будут играть работоспособный Лука Модрич и отлично читающий игру опорник-камертон Матео Ковачич.

Второй легионер – Муми Нгамале, выступающий за «Динамо» и сборную Камеруна. Тут уже появляется конфликт интересов – поддерживать футболиста из России или симпатичную Сербию. Играть им придется в одной группе. При этом другие участники не менее грозные – Бразилия далеко в космосе, хотя бы Швейцария – адекватный соперник.

Чемпионские амбиции Нидерландов

У «летучего голландца» крайне сильный состав – только в центре обороны сильнейшие ван Дейк и де Лигт, перспективный Натан Аке. В центре поля сложившийся топ де Йонг и новый талант, дебютирующий на большом турнире – Коди Гакпо.

Но даже имея грозный состав, Нидерланды умудрились остаться без Евро-2016, чемпионата мира в 2018 году и вылететь уже в 1/8 финала чемпионата Европы 2020. Новому поколению «оранжевых» позарез надо переламывать неудачную тенденцию и реализовывать потенциал – он как минимум на уровне четвертьфинала-полуфинала мирового первенства.

И уж тем более это стоит сделать в группе с Сенегалом, Эквадором и Катаром.