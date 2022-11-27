Камерун – Сербия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Камерун – Сербия, который состоится 28 ноября 2022 года

Камерун

Сборная Камеруна не смогла зацепиться за очки в прошлом матче, что значительно усложнило их положение. В предстоящей игре с Сербией команде нужна только победа, ведь в следующем туре африканский коллектив ждет Бразилия. В случае победы в этом противостоянии Камерун будет иметь реальные шансы на продолжение своего пути, но даже ничья практически поставит на них крест.

24 ноября сборная Камеруна минимально проиграла Швейцарии на чемпионате мира (0:1), а 18 числа разошлась миром с командой Панамы в товарищеском поединке (1:1).

Сербия

Сербские футболисты не смогли составить конкуренцию Бразилии в первом туре и практически не имели хороших моментов у ворот соперника. Теперь сборной необходимо сосредоточиться на других соперниках и добиваться результата с ними, чтобы выйти из группы. Матч с Камеруном станет хорошей возможностью набрать очки и выходить на решающий матч со Швейцарией в третьем туре группового этапа.

24 ноября Сборная Сербии уступила Бразилии (0:2), а 18 числа в товарищеском матче разгромила Бахрейн (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Камерун – 4.9

Ничья – 3.65

Победит Сербия – 1.75

Статистика

Сборная Сербии проиграла только один матч из последних десяти во всех турнирах

Камерун не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

В единственном товарищеском матче между сборными сильнее оказалась Сербия (4:3)

Десять последних матчей Камеруна завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Африканская команда играет очень нерезультативно и не дает много забивать сопернику. Предполагаем, что и в этой встрече кардинально ничего не поменяется.