Карточки вне игры. Двадцать лет спустя.

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вчера, 21:38

Начиналось это явление в 2002. Первым был Клаудио Каниджа, получивший красную карточку на скамейке запасных. Много воды утекло с тех пор.

За 2 дня до старта текущего чемпионата мира в Катаре я опубликовал материал под названием Экзотика чемпионатов мира: Карточки вне игры.

Просто предвидение какое-то. Идущий во всю чемпионат мира войдёт в историю, пожалуй, не только огромными «добавками» к основному времени таймов, но и этими самыми пресловутыми карточками вне Игры.

Первые «горчичники» от арбитров получили люди из тренерского штаба. Это не первые в истории судейские санкции против тренеров на турнирах Кубка мира. Но чтоб с предъявлением реальной жёлтой карточки — такого не было НИКОГДА!

Двоих тренеров арбитры выдворяли во время матчей на трибуну. Двадцать лет назад на ЧМ -2002 тренер сборной Словении Сречко Катанец откровенно плохо исполнял роль педагога, коими по определению и являются тренеры. Мало того, что он рассорился с основным форвардом команды Заховичем после первого матча с Испанией. Во второй игре против ЮАР Катанец в начале второго тайма (его команда проигрывала 0:1) вспылил на очередное действие (или бездействие — по его мнению) арбитра Анхеля Санчеса (Аргентина). Аргентинец в устной форме отправил Катанеца на трибуну. Командой далее руководил Данило Попивода.

На ЧМ -2006 арбитр Любош Михел (Словакия) в 1/8 финала отправил на скамейку разошедшегося тренера сборной Ганы Ратомира Дуйковича, Сербия. Судья и его ассистенты, впрочем, реально не замечали забитый гол бразильцев из офсайда — разойтись было от чего. Все свои эмоции Дуйкович высказал рефу после свистка на перерыв, посоветовав ему сменить рубашку на жёлтую, цвет формы Бразилии. Это Любошу явно не понравилось. Второй тайм Дуйкович смотрел матч с трибун как зритель.

Но никаких карточек для тренеров и в помине не было.

Но как говорится — не было никогда, и тут опять! Пошло-поехало на ЧМ -2022, чему мы все и являемся свидетелями.

24 ноября 2022 г. в четвёртый игровой день мундиаля в первом матче в группе H между Уругваем и Южной Кореей ЭТО и случилось.

Заканчивалось компенсированное время второго тайма. Португалец Паулу Бенту, тренер Южной Кореи, немного вспылил по поводу решений арбитра. Француз Клеман Тюрпен, реферировавший тот матч, не долго думая, выписал тренеру «горчичник», с которым Бенту вполне согласился и умиротворённый сел на скамейку. Вот он момент в истории мундиалей, первая желтая карточка не игроку:

Тогда казалось, что это никакая не тенденция, ну, случилось и случилось. Ан нет!

Через 2 дня, 26 ноября в матче Польша — Саудовская Аравия в середине первого тайма при счёте 0:0 очередную жёлтую карточку в матче, уже 5-ю, бразильский рефери Вилтон Сампайо предъявил Лорану Бонадеи. Это помощник Эрве Ренара, тренера саудитов. И этот момент есть в трансляции:

Справедливости ради надо отметить, что Бонадеи вполне обоснованно «предъявлял» арбитру — Сампайо на 20-й мин не удалил поляка за вторую жёлтую карточку. Но на это есть VAR , пусть они и VARят.

На сайте ФИФА все предъявленные карточки фигурируют в диаграмме матча. Правда в представлении состава на следующий матч для тренера Бенту не указано, что он «висит» на карточке. Но не надо думать, что эти карточки просто так, для авторитета арбитров. Не забывайте, что итоги группового этапа будут учитывать и так называемые показатели fair play. А это и есть как раз количество набранных КОМАНДОЙ карточек.

И вот сегодня Паулу Бенту пошёл ещё дальше. Уже после финального свистка он не стесняясь в выражениях послал англичанина Энтони Тэйлора, так как реф не дал корейцам подать такой спасительный угловой. За 100 минут игры, правда, корейцы столько наподавали угловых — и, кажется, без единого удара по воротам при этом. Ну, как известно, утопающему и соломинка в помощь…

Спокойный Тэйлор спокойно достал красную карточку и предъявил её не в меру разошедшемуся Бенту. Вот так ещё один португалец вписал своё имя в историю чемпионатов мира в 2022 году.

Кажется, это не особо остудит горячие головы на скамейках, особенно в третьем туре. Половине команд так и так уезжать с турнира. Но это только предположение.

История с карточками вне Игры сегодня 28 ноября на мундиале вписала и еще один совсем не предполагаемый сюжет, сюжет многослойный.

Во-первых, в захватывающем матче Камерун — Сербия арбитр встречи Мохаммед Абдулла Хассан ( ОАЭ ) в первом тайме показал жёлтые двум резервистам, сидевшим на скамейке запасных. Досталось каждой команде: сначала «горчичник» схлопотал камерунец Кристиан Бассогог:

Вся скамейка и сам Бассогог встретила это решение шутками.

В конце добавленного времени к первому тайму «горчичник» на скамейке получил серб Лука Йович:

Два предупреждения «лавочникам» в одном матче — это также впервые случилось на мундиалях. Но затем произошло нечто — тренер Ригобер Сонг на 67 мин выпустил на поле всё того же Бассогога (язык сломаешь!). Не тривиальный ход — обычно тренер заменяет игрока, получившего уже в матче карточку, от греха подальше. Но свежий нападающий был команде нужен как воздух.

Я представляю себе ситуацию, если бы в пылу борьбы Бассогог получил бы предупреждение уже на поле. Казус да и только — формально, она была бы вторая в матче и автоматом удаление. Слава богу, такого не случилось. Или пока не случилось?

Коль уж речь зашла о резервистах, тогда и о них.

Резервисты резвятся

На ЧМ -2018 было забито 15 голов игроками, вышедшими на замену. На групповом этапе было забито 10 таких голов из 15.

Я уже говорил, что раз уж количество замен на ЧМ -2022 увеличилось почти вдвое, то и различные статистические показатели, связанные с этой процедурой, также скорее всего удвоятся.

Предоставим слово цифрам.

Завершился 31 матч, во втором туре осталось сыграть матч Португалия — Уругвай. В этих 31 матче произведено много замен, в одном матче было даже 6 в одной команде, хотя ещё и не раунд плей-офф. Регламентом предусмотрены экстренные замены сверх лимита при травмах головы.

Вышедшими на замену игроками уже забито 18 голов. Шесть дней подряд на ЧМ -2022 можно было наблюдать голы, забитые «лавочниками» — с 23 по 28 ноября. 27 и 28 ноября такие голы были забиты в 4 матчах подряд, начиная с матча Бельгия — Марокко и заканчивая «триллером» Камерун — Сербия.

Испанцы забили 3 таких гола, Мората дважды.

В матчах Португалия — Гана, Катар — Сенегал и Испания — Германия в обеих командах был игрок, забивший гол после выхода на замену. Англичанин Рэшфорд сделал это через 49 секунд после выхода на поле.

В твиттере 26 ноября до вечернего матча Аргентина — Мексика я написал, что из забитых к тому времени в Катаре 51 гола ещё ни разу не забивали игроки с «новыми» для мундиалей номерами на футболках. Ведь впервые на чемпионатах мира играют с номерами 24, 25 и 26. И надо же — 21-летний аргентинец Энцо Фернандес №24 красивым ударом установил окончательный счёт матча против Мексики.