Бразильцы в плей-офф!

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вчера, 23:47

Да, теоретически швейцарцы могут занять первое место. Но верить в это должны они сами, ради своего боевого духа. А я ни капли не сомневаюсь, что «селесао» покуражатся с Камеруном. Даже если Тите даст передышку основной обойме.

А вот в крупный успех «альпийцев» в решающей схватке с сербами верится с трудом. Для балканцев это момент истины, и команда Стойковича должна показать характер. Этот матч буду ждать с нетерпением и, если не поленюсь, даже напишу превью, но сейчас о бразильцах.

Два матча подряд «кудесники мяча» радовали поклонников победами и красивыми голами, но не показывали футбольного карнавала. Эта Бразилия очень прагматичная, заточенная на результат на дистанции. Вот потому и в матче с сербами, и сегодня подопечные Тите играли с запасом. И когда нужно было, дожимали соперника.

Повести в счете они могли на 64-й минуте, и даже забили для этого мяч. Но бурное празднование оказалось напрасным — VAR зафиксировал у Винисиуса офсайд. Зато удар на 83-й уже был неоспорим и закрыл все вопросы. Разве что остался один — зачем сбрил усы?

Возможно, в заключительной игре группового этапа с Камеруном южноамериканцы без давления результатом, покажут более искрометный футбол. Но не удивлюсь, если Тите, продолжит наигрывать ту же тактику, чтобы ее лучше усвоили и резервные игроки. А ротация состава в преддверии плей-офф будет однозначно.