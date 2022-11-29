За сербами охотятся мировые топы. Игрока сборной хочет ПСЖ, защитник интересен «Челси» и «Юве»

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вчера, 16:55

Нынешний состав ещё пошумит на ЧМ и Евро.

Матч со сборной Камеруна подтолкнул Сербию к самому краю обрыва – в группе G чемпионата мира 2022 национальная команда идёт на последнем месте с одним очком в активе. Пусть шансы на выход в плей-офф сохраняются, переменных в решении этого уравнения становится ещё больше.

И даже так сербам стоит отдать должное – у них собрался довольно боеспособный состав с крайне сильными игроками. Рассказываем, какие из них уже по итогам нынешнего ЧМ достойны пойти на повышение. Речь пойдёт не только о молодых талантах, но и о недооценённых сложившихся исполнителях.

Александар Митрович

28-летний нападающий уже давно циркулирует между Чемпионшипом и Английской Премьер-Лигой в составе «Фулхэма» (а до этого – с «Ньюкаслом»). При этом особенно ярко себя проявлять футболист начал с приходом Марку Силвы на пост главного тренера «дачников». 43 гола в предыдущем сезоне Чемпионшипа позволили отобраться в высший дивизион.

Нынешний «Фулхэм» обладает достаточно скромным по трансферной стоимости составом – и даже так играет в отлаженный и довольно яркий футбол. Лондонцы нашли противоядие от гегенпрессинга «Ливерпуля», притом сами активно идут в прессинг против любой команды чемпионата. Митрович в системе португальского менеджера – наконечник для атак. 9 мячей в 12 матчах Премьер-Лиги – темп, с которым серб может выдать свой лучший сезон в карьере.

При таком прогрессе ЧМ -2022 становится отличной площадкой для просмотра сербского форварда. Драган Стойкович в национальной команде выстроил схему 3-4-2-1. Она отлично выделяет сильные черты Митровича – габариты и навыки верховой борьбы. Латерали знают, что в штрафной всегда есть неуступчивый партнёр, поэтому доведение мяча в финальную треть отлажено до автоматизма. Под Александаром играют Тадич и Милинкович-Савич – интеллектуальные хавбеки, которые снимают с форварда часть работы. При таких условиях Митровичу остаётся завершать атаки. Он бьёт головой, имеет поставленный обводящий удар, нацелен на ворота соперника. Только против Камеруна серб бил по воротам соперника 7 раз.

После ЧМ Митровичу стоит думать о развитии карьеры именно в Англии. Во-первых, он созрел для нового вызова. Во-вторых, его качества отлично подходят для реалий АПЛ . Холандом Александар, конечно, не станет, но как добротный нап и в топ-команде проявит себя 100 %.

Страхинья Павлович

А это уже неогранённый алмаз в центре обороны сербов. Не зря его заметила система «Ред Булл» — из «Зальцбурга» прямая дорога в «Лейпциг».

Всяческих похвал 21-летний центрбек заслуживает своей надёжностью и одновременно активностью. В игре на своей половине поля Страхинья грамотно играет по сопернику, читает передачи и выдвигается на них для перехвата.

В то же время серб раскрывается в атаке. Отчасти это продолжение того, о чём мы написали выше – после перехвата Павлович может устроить забег до чужой штрафной, чтобы сохранить мяч и довести до удара. Так было на 27-й минуте матча с Камеруном и на 31-й – в последнем случае атака завершилась навесом. Дикий восторг вызывали его дальнейшие действия – когда «белые орлы» продвигались всё ближе к воротам камерунцев, центрбек оказывался в опорной зоне, предотвращал потери. Помощь атакующей группе вылилась в первый гол сербов – это при 0:1 в добавленное к первому тайму время.

Пожалуй, это главный талант нового поколения Сербии, который даже с бразильцами проделал внушительный объём работы (5 отборов, 4 выноса, 3 выигранных верховых единоборства). Чтобы по достоинству оценить его перспективы, необходим выход сербов из группы. Но по показанному стоит ожидать от молодого футболиста светлого будущего.

Никола Миленкович

Тоже центральный защитник, только более опытный. Хотя 25 лет – не возраст для игрока на этой позиции.

Никола более ориентирован на защиту, чем Страхинья – меньше участвует в атакующих действиях, хотя поддерживает высокую линию тройки центрбеков. Такой же габаритный, как Павлович или Митрович, поэтому в своей штрафной надёжен при верховых забросах. Физические данные позволяли догонять даже быстрых камерунцев в контрвыпадах (что, правда, не спасло от двух голов во втором тайме).

Сейчас Никола играет в «Фиорентине» и проводит в Италии шестой сезон. И есть несколько вводных, которые препятствуют переходу в более статусный клуб. Во-первых, новый контракт с «фиалками», который рассчитан до 2027 года. Во-вторых, феномен Павловича, на которого смещается весь фокус внимания.

И даже так есть слухи об интересе «Интера», «Ювентуса» из Италии и «Челси» с МЮ – из Англии.

Сергей Милинкович-Савич

Ну уж о нём-то точно знают все. Описывать все игровые качества хавбека «Лацио» не имеет смысла, но отдать должное лидеру сборной Сербии всё же стоит.

Сергей – крайне работоспособный полузащитник. В матче против Камеруна он был попросту повсюду, и функционал его был крайне обширным. Сохранение владения – Савич опускался в опорную зону, когда камерунцы стали навязывать борьбу в этой зоне. Забирал пограничные мячи, выдвигался на отскок после борьбы напарника с игроком Камеруна, шёл в отбор у своей штрафной.

В атаке постоянно менялся позициями с Тадичем и следил за развитием атаки. Второй гол в компенсированное время и вовсе не случился бы, если бы Сергей не сдвинулся к Живковичу, который отборолся за мяч. Милинкович-Савич подхватил его и пробил точно и сильно.