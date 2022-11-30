Гана – Уругвай: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 07:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Гана – Уругвай, который состоится 02 декабря 2022 года

Гана

Сборная Ганы имеет самые хорошие шансы выйти в плей-офф, благодаря победе во втором туре. В активе команды три набранных балла и догнать Португалию шансов практически нет. В игре с Уругваем, африканцев в большинстве случаев устроит даже ничейный результат, поэтому тренерский штаб может так выстроить стартовый состав, чтобы максимально обеспечить безопасность в первую очередь у своих ворот.

28 ноября сборная Ганы оказалась сильнее Южной Кореи (3:2), а 24 числа с тем же счетом уступила Португалии (2:3)

Уругвай

Уругвай провел уже два матча и не показал ничего интересного, при этом набрав всего один балл. Теперь эта сборная находится в затруднительном положении обязана побеждать Гану, которая уже продемонстрировала свою силу. В этой встрече можно поверить в потрясающую форму Эрнесто Вальверде, который может дать результат. В предстоящем поединке возможна игра на встречных курсах, поэтому всем болельщикам точно не придется грустить на стадионе и у экранов телевизоров.

28 ноября сборная Уругвая закономерно проиграла Португалии (0:2), а 24 числа разошлась миром с Южной Кореей (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Гана – 4.9

Ничья – 3.75

Победит Уругвай – 1.73

Статистика

Гана выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах при четырех поражениях

Девять последних матчей Уругвая завершились исходом «обе забьют — нет»

В единственном знаменитом матче между этими сборными победу в серии пенальти одержал Уругвай (2:1)

Уругвай проиграл два из десяти последних встреч во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Сборная Уругвая не выглядит как команда, которая способна быстро и четко решить задачу и выйти в плей-офф. Предполагаем, что матч будет равным и команды поделят очки.