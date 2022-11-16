«Челси» подписал сотрудника «Брайтона»

Пресс-служба «Челси» объявила о приходе в клуб сотрудника «Брайтона» Пол Уинстэнли, который возглавил отдел по подбору персонала и трансферов.
Детали контракта не сообщаются. Напомним, что нынешний рулевой лондонцев Грэм Поттер ранее возглавлял «Брайтон» и знаком с Уинстэнли по совместной работе.
И скорее всего Поттер будет собирать команду которая сможет подняться выше. Усиление скорее всего будет точечное, а не масштабное.
И скорее всего Поттер будет собирать команду которая сможет подняться выше. Усиление скорее всего будет точечное, а не масштабное.