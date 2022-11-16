«Челси» подписал сотрудника «Брайтона»

1668602637

вчера, 15:43

Пресс-служба «Челси» объявила о приходе в клуб сотрудника «Брайтона» Пол Уинстэнли, который возглавил отдел по подбору персонала и трансферов.

Детали контракта не сообщаются. Напомним, что нынешний рулевой лондонцев Грэм Поттер ранее возглавлял «Брайтон» и знаком с Уинстэнли по совместной работе.