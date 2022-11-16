Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» подписал сотрудника «Брайтона»

вчера, 15:43

Пресс-служба «Челси» объявила о приходе в клуб сотрудника «Брайтона» Пол Уинстэнли, который возглавил отдел по подбору персонала и трансферов.

Детали контракта не сообщаются. Напомним, что нынешний рулевой лондонцев Грэм Поттер ранее возглавлял «Брайтон» и знаком с Уинстэнли по совместной работе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Человек, вернувший Месси надежду. Ключевой Лионель у Аргентины не на поле
Вчера, 18:29Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
ОфициальноРыболовлев вошёл в совет директоров LFP
15 ноября
«Ньюкасл» ворвался в тройку. Успех куют брат босса «Спартака» и смертельно больной директор
12 ноябряВадим Багров в блоге Командный духКомментарии2
Официально«Милан» назначил нового генерального директора клуба вместо Газидиса
11 ноября
Конор Макгрегор хочет приобрести «Ливерпуль»
09 ноября Фото
Стратегически «Зенит» — замок на песке. Возможно, Аршавин окажется прав
06 ноябряВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии38
Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 07:44
Да подпишите вы уже весь Брайтон, чё уж там. Когда уже Поттер поймёт, что он не в Брайтоне и тут совершенно другие задачи и требования?!!
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ INGMAN (раскрыть)
вчера в 17:00, ред.
В летнее ТО Челси усилился недостаточно хорошо, то есть больше брал игроков которые не могли попасть в основу другого клуба.
И скорее всего Поттер будет собирать команду которая сможет подняться выше. Усиление скорее всего будет точечное, а не масштабное.
INGMAN
INGMAN
вчера в 16:32
А ведь надо было наоборот гнать Поттера))) вместо этого ещё одного тянут в Челси .. что ж, думаю Челси выбывает из гонки АПЛ. АРСЕНАЛ поздравляю с чемпионством)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 