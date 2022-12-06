Месси говорит о равенстве команд на ЧМ-2022, но это неправда. Топы сами подарили сенсации

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вчера, 21:03

Бельгийцы поссорились, немцы не реализовали моменты.

Ряд сенсаций текущий чемпионат мира в Катаре уже преподнес – Бельгия и Германия не смогли отобраться в плей-офф, зато с первого места вышли Япония и Марокко. В отдельных встречах Саудовская Аравия огорчала Аргентину, а Южная Корея – Португалию. Это наталкивает на размышления, что уровень сборных выравнивается. Такого мнения придерживается аргентинский форвард Лионель Месси:

Турнир показывает, насколько все команды стали равны друг другу. Громкое имя сборной больше не имеет значения. С каждым разом уровень все более и более выравнивается.

Однако это больше похоже на поверхностное суждение.

Стоит учитывать состояние топов

В оценке сенсационного результата отдельных команд надо оценивать все аспекты – роль самой сборной в успехе и состояние конкурентов.

Для Бельгии третье место в группе с Хорватией, Марокко и Канадой – и правда провал. Но и сами «красные дьяволы» приложили руку к вылету. Часть лидеров уже не способна выдерживать привычный уровень – на ЧМ -2022 пришелся затянувшийся спад Эдена Азара (совсем не тянет в «Реале») и его брата Торгана. В атаке – только отошедший от травмы Ромелу Лукаку и совсем незвездный Батшуайи. Возраст не мешает разве что Кевину Де Брюйне, который на клубном уровне в очень напряженном чемпионате Англии ведет «Ман Сити» вперед.

И даже так спусковой крючок для провала Бельгии другой – это внутренние конфликты. Лидеры оказались морально не готовы к неудачному старту, посыпались претензии к партнерам. Микроклимат был в ужасном состоянии, что вылилось в нулевую реализацию моментов в матче против Хорватии – а ведь в нем решалась судьба команды.

Марокканцы, по сути, воспользовались таким развитием событий. При такой постановке вопроса сенсация не настолько велика, однако должное африканцам отдать все равно стоит – за шанс они зацепились на «отлично».

Германия тоже испытывает проблемы – пусть и не в такой острой форме. Сразу сделаем оговорку: протестной акции в числе причин провала не будет – этот аргумент притянут за уши. Но что точно мешало по ходу турнира, так это отсутствие топового форварда в команде. «Бундестим» проиграла Японии – это факт. Но она не реализовала кучу убойных моментов, xG немцев по итогам встречи – 3,43. Реальное количество голов – 1.

В создании опасности у чужих ворот проблем не было, но ужасное их завершение и выбило Германию с мундиаля. Заслуга же «синих самураев» в том, что они придумали план против топов, который сработал.

Действительно появляются новые герои

Та же сборная США – даже со скидкой на удачную для американцев группу. Они стабильно выходили в плей-офф мирового первенства, но в 2018 году остались без мундиаля.

Сейчас у команды отличный подбор лидеров, который определяет стилистку, заточенную на активные фланги. Кристиан Пулишич и Тимоти Веа создают достаточную опасность у ворот соперника, атаку поддерживают латерали Робинсон и Дест. На своих идеях Штаты отобрали очки у Англии, и вышли из группы вместо Ирана. С Нидерландами США соперничать рано, но в любом случае результат пойдет в актив.

Сборная Японии удивляет раз за разом. Это больше не пассажир на мировом первенстве и вот уже на втором турнире подряд создает проблемы сопернику по 1/8 финала. Четырьмя годами ранее «синие самураи» повели 2:0 с Бельгией, но не смогли удержать преимущество. Теперь первыми забили Хорватии и дотянули до серии пенальти, где быстро проиграли.

Основным в судьбе японцев в группе был вопрос, что они противопоставят Испании и Германии. Команда решила добиться своего за счет замен по ходу матчей. И это принесло результат – немцам оба мяча забили игроки, вышедшие на поле во втором тайме. С «красной фурией» перформанс повторил Асано – на 46-й минуте он заменил Кубо, а на 48-й вернул равенство на табло.

Сборная Марокко не была в плей-офф ЧМ с 1986 года, но сейчас у сборной выросло отличное поколение. Марокканцы играют от обороны и отлично пользуются сильными сторонами лидеров. Так как главные звезды (Хакими и Зиеш) играют на правом фланге, то и атаки направляются через него. Наличие атлетичного и крайне умного Софьяна Амрабата позволяет использовать схему с одни опорником (4-1-4-1). Такое понимание своих сильных сторон позволило Марокко переиграть Бельгию и Канаду. С Хорватией помогла особенность стиля соперника. У «шашечных» нет элитных исполнителей – это команда неуступчивых трудяг, которые цепляются до последнего. Против оборонительных сборных им приходится довольно сложно из-за ограниченного функционала.

Стало только хуже

Основные сенсации мы уже назвали – выход в плей-офф Марокко, Японии. Настолько же неожиданный результат у Австралии, Южной Кореи. В отдельных встречах удивляли Саудовская Аравия, Камерун, Тунис.

На горизонте появились новые конкуренты топ-сборным, но в сухом остатке о равенстве говорить нельзя.