Лаутаро – новый Игуаин, а Германия – королева промахов. Чемпионат мира не прощает осечки

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вчера, 11:26

Говорим о самом важном в футболе – реализации.

Исполнение важнее всего в футболе

Аргентина не стала чемпионом в Бразилии, ведь Нойер не проиграл Игуаину. Не всегда на ударную позицию выводишь парня, который найдет лазейку между тремя защитниками соперника, как вчера Месси. Не всегда голкипер представит себя Мануэлем, заводится и подарит мяч. Промахи Лаутаро, вышедшего на замену, не отправили Аргентину домой, но гол с рикошетом от Австралии – доказательство, насколько результат в футболе, где обычно мало голевых событий, зависит от одной случайности.

Лаутаро не король по количеству ударов на ЧМ , ведь сыграл всего 183 минуты. Но по выстрелам в пересчете на 90 минут форвард близко к Депаю. У Мемфиса вчера случился первый мяч на турнире, а Лаутаро за девятнадцать минут на поле получил четыре удара по воротам Австралии, из которых два пришлись в створ. После паса Месси форвард «Интера» пробил по воробьям. Второй и третий моменты были сложнее, как и самый первый удар Лаутаро. Но четыре раза форвард принял неверные решения.

Если бы к тому времени счет был 2:2 – вспомните отчаянный проход австралийца, когда чуточку не хватило для счастья, матч мог перейти в овертайм. Конечно, Австралия и так прыгнула намного выше головы, но ценность ударов показывает статистика первого тайма. Три удара в сторону ворот, а гол Месси – единственное попадание в створ. Австралийцы плотно защищались, Аргентина недостаточно резко атаковала без Ди Марии. Если бы Месси был как Лукаку, то фаворит мог даже вылететь.

Аналитики родили новую тактику

Тренеры во вторых и третьих лигах знают, когда получают подсчет xG по своим командам и игрокам, что удары из-за штрафной площади неэффективные. Отказ от пустых дальних выстрелов может создать впечатление, что отдельный тайм или отрезок «скучнее», раз идет позиционная борьба и игра в пас. А на самом деле вы ничего не потеряли. Вот пробил мексиканский хавбек Чавес 9 раз из-за пределов штрафной в решающем матче с Саудовской Аравией. Да, это рекорд ЧМ за полвека.

А суммарный xG этих девяти попыток всего 0.3, ведь визуальная «эффектность» не связана с «эффективностью». Аргумент, что Луис забил со штрафного, тоже не принимается, ведь в мире только Месси более-менее сумел поставить голы со штрафных на слабый поток. А как исполняет такие стандарты Роналду – прекрасно знаете. При этом Лионель часто мажет с пенальти, когда бьет с 11 метров без сопротивления защиты. На ЧМ не нужны дальние удары в больших количествах.

Например, Мексика забила первый гол со штрафного на ЧМ в своей истории. Удар Чавеса был 47-й попыткой, так что эта дискуссия давно завершена. Почти все голы дальними ударами в истории – случайность. Красивый, но фарт. Иногда ветер, ошибка голкипера, нередко рикошет. Причина всегда есть, но с появлением xG поняли, что ставка на дальние удары – пустая трата времени. Сама метрика не идеальная, ее дорабатывают. Но тактика Мексики, как видите, не сработала.

Спад ударности можно объяснить

На чемпионате мира сильный состав участников. Первая причина, почему за первый тайм в ряде матчей видели по 1-2 удара в створ. Количество без качества не работает на этом ЧМ , доказано сборной Германии. Она – абсолютный чемпион по xG среди команд, но параметр показывает, насколько классными у вас были моменты. И заставляет считать разницу между созданным и реализованным. Немцы могли забить 10-11 мячей, а забили всего шесть.

Бразильцы и французы уступают немцам по общему количеству ударов, но из 69 ударов Германия не выжала победные мячи против Японии и Испании. И Коста-Рику 8:0 не разнесли. Бросается в глаза, что немцы играли неправильно, ведь скатывались к дальним ударам, как Мексика. Мусиала нанес 12 ударов по воротам за три игры, 9 – из пределов штрафной площади. Не забил ни разу. Гакпо нанес 5 ударов в 4 играх, из них только 2 из штрафной, а забил 3 мяча.

Цена промаха в плей-офф будет лишь расти, поэтому история Лаутаро так важна. Еще до матча с Австралией отметили, что Мартинеса можно включить в список неудачников ЧМ . Его выход на замену подтвердил, что против Нидерландов в основе будут Ди Мария и Альварес. Промахнуться может любой – Лукаку сейчас винит себя за вылет Бельгии, ведь с хорватами у него было пять моментов. У Бельгии было три точных удара, два из них на счету Ромелу, вышедшего на замену.

По промахам выигрывают Месси и Мбаппе

Рекорд по количеству промахов на таких турнирах часто у людей, которые нанесли рекордное количество ударов. Лидируют Месси – 19 выстрелов, Мбаппе – 16, Мусиала и Гнабри – по 12. Из 59 ударов квартет выжал 7 голов, эффективность в районе 12 %, что нормально. Если оставить только удары в створ, то процент подскочит, но формально главный «мазила» ЧМ -2022 прямо сейчас – Лионель, раз у него 16 нереализованных ударов.

При этом все понимают, что промахи Гнабри и Мусиалы, Чавеса, Веги или Лукаку важнее. Уже повлияли на их команды, Германия, Мексика и Бельгия покинули турнир. А у безликой Дании даже поругать некого – заняли последнее место в группе, забив один мяч после удара центрального защитника. Пропускали мало, но этого недостаточно для успеха, ведь Роберт Сков и Корнелиус били мимо, а у Эриксена и Дольберга мало ударов.

Важно играть современно. Приятно, что разыгрывание до верного и смещение акцента на удары из штрафной площади – и это самое важное, не обрушило общую результативность турнира. Спад по сравнению с двумя последними ЧМ есть, ведь соперники между собой примерно на одном уровне, меньше разгромов в группах. Хотя и промахи повлияли. Уругвай, Франция, Аргентина, Бельгия и Германия могли забить больше, улучшив общую статистику.