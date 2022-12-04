Мбаппе уничтожил Польшу в плей-офф. Жиру и Льорис обновили древние рекорды

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вчера, 20:58

Поляки не забили первыми и проиграли Килиану.

Мбаппе и голы на ЧМ

Килиан переписал историю. Сегодня забил восьмой и девятый голы на ЧМ , став самым молодым футболистом, который добрался до такой высоты. Заодно побил рекорд молодого Пеле, установленный в 1962 году – семь мячей до наступления 24-летия. К сожалению, спустя полвека Пеле не реагирует на лечение смертельной болезни, врачам остается лишь блокировать болевые ощущения, насколько это возможно. Одна история меняет другую. Есть великолепный ролик, где действия бразильца сравнивают с решениями футболистов после него – Марадоны, Месси, Роналду, Кройфа, Роналдо, Зидана, Роналдиньо, Роберто Карлоса, и так далее. Много фишек, которые ассоциируются у вас с финтами и ударами кумиров, применял сам Пеле, невзирая на твердый старинный мяч, древние бутсы и плохие поля. Футбол сильнее вне времени, чем кажется. И у каждой эпохи свои Короли. Если Мбаппе хочет стать патриархом настоящего и будущего, то ему нужны голы на чемпионатах мира. Дубль в ворота Щесного вместе с голевой передачей подтверждают, что хвалили Килиана не без причины.

Жиру и рекорд Анри

Фонтен забил 13 мячей на ЧМ -1958, что до сих пор остается рекордом за один турнир. Но Жиру давно обошел испанского француза родом из Марокко по голам за сборную. Дедушка Фонтен до сих пор жив, смотрит поединки Оливье за сборную Франции. Возможно, болел за триумф Бензема в Катаре – все-таки родом из северной Африки, но к Жиру нет вопросов ни у Дешама, ни у почтенной публики. Идеальная замена для травмированной звезды – звучит, словно строчка с анализа игры «Милана» после травмы Ибрагимовича. Оливье всегда доказывал, что заслуживает внимания. И хотя его не раз недооценивали, именно он побил сегодня рекорд Анри. Против Польши у Жиру был яркий промах – не успел в падении замкнуть пас Дембеле на пустой угол, не рассчитал момент и траекторию полета мяча. Но еще в первом тайме после передачи Мбаппе форвард разобрался технично и четко.

Михневич и тактика

У Франции во всем смыслах красивая форма. Дизайнеры удачно подобрали оттенки синего и красного для футболки и гетр, а Дешам – тактику. А вот у Польши и футболки обычные, белые, и футбол был плохим. Не голословное утверждение, по цифрам все скромно – два забитых мяча до прощального пенальти Левандовского сегодня, 6.3 удара за игру (меньше только у Коста-Рики), 33.5 % владения (чаще без мяча были японцы и костариканцы в группе с немцами и испанцами). Польша браковала каждую четвертую передачу, без двух пенальти, отраженных Щесным, место в плей-офф заняли бы другие. Так что первый тайм сегодня до забитого мяча Жиру – успех Михневича. Гибридная схема, переход с пятерки в защите на четверку. Во втором случае при выходе из обороны Крыховяк был левым центральным защитником. Также у аутсайдера был великолепный момент, но Зелиньски пробил в Льориса. Без того мяча и после включения Мбаппе все встало на свои места. Польша проиграла Килиану, даже если посмеет заявить, что старалась сыграть лучше, чем на групповом этапе.

Льорис и вечность

Уго сегодня повторил сразу два рекорда всех времен. Первый – по количеству матчей за сборную Франции. Тот держался с 2008 года, когда легендарный защитник Лилиан Тюрам сыграл 142-й и последний поединок за «трехцветных». Теперь в заявке Франции есть его сын – Маркус, а Льорис в следующей игре оставит Лилиана за спиной в почетном списке гвардейцев сборной Франции. Также Льорис повторил общий рекорд Бартеза и Анри – сыграл 17-й поединок на чемпионатах мира. Капитан Франции нервничал, в первом тайме ошибся дважды – неудачным пасом и ляпом на выходе, но оба раза фавориту повезло. Травмы Бензема и Меньяна лишили двух ветеранов конкурентов, Льорис и Жиру мчатся за рекордами. Только «сухарем» отметку по матчам Уго не отпраздновал. Сначала взял пенальти от Левандовского, но выскочил до удара, поэтому Роберт получил второй шанс и не промахнулся. Льорису важно успокоиться, впереди более сложные матчи.

Щесны и спасения

У Войцеха личный путь на турнире, помимо общего с командой Михневича. Голкипер «Ювентуса» нарабатывал на звание лучшего вратаря турнира, и хотя ему не повезло с первым соперником в плей-офф – Франция знает, как разбираться с физически крепкой защитой, показали это на примере Дании, сам голкипер после 18 сэйвов на групповом этапе планировал продолжать в том же духе. Нет безгрешных стражей ворот, иначе футбол потерял бы голы, но сегодня констатируем, что Щесны в целом сделал, что мог. Удары Мбаппе не берутся – слишком сильные, хитрые и точные. Жиру оставили одного, так что и здесь нет претензий к Войцеху. Щесны отразил против Франции пять ударов, некоторые были непростыми. На выходах нашлись помарки, но это мелочь, не они стали причиной вылета Польши. Голкипер – лучший в своей команде. Один из немногих, кого можно похвалить за целый турнир в Катаре.

Гризманн и моменты

Перерождение «маленького принца» в достойного вожака и мозговой центр сборной Франции не было легким и быстрым. Гризманн страдал на позиции «десятки», она ему не подходила при подготовке к ЧМ . Но совпало несколько факторов, и сейчас Антуан прекрасен, как раньше. Форвард отдохнул в клубе, пока «Барселона» и «Атлетико» договаривались о сумме трансфера, а мадридцы не хотели переплачивать за полноценные матчи с Антуаном в основе. Также Гризманн избавился от Погба за спиной, а у Поля есть нереализованные амбиции в роли «десятки» и ассистента. До матча с поляками форвард «трехцветных» создал 11 моментов, сегодня – еще четыре. Даже вынос от ворот Антуан может превратить в перспективный пас и начало своей атаки. В невероятной форме. Мбаппе, конечно, заберет первые полосы, но Гризманн это новый Ди Мария – серый кардинал.

Левандовски и удары

Михневич – слабый тренер. Работу без мяча еще кое-как продумал, но в атаке провалились все. Шиманськи не провел достаточно времени на удобной позиции. Зелиньски выступил невероятно слабо. У Левандовского есть результативные действия, но с саудовцами повезло, а сегодня гол – случайность, мяч попал в руку французу. У обладателя единственного в истории не отданного «Золотого мяча» появилась улыбка после гола, но вряд ли его на родине за такую реакцию похвалят. Польша встретила соперника, который на голову сильнее, провела свой самый качественный поединок на турнире, но по меркам тех, кто идет дальше – Нидерланды, Аргентина и Франция, команда Левандовского сильно отстающая во всем. Роберт выдумал пять ударов, но лишь с пенальти попал в створ. Мбаппе из своих пяти попыток выжал три попадания и дубль с игры. Дешам прав, это игроки разных регистров. Поляки едут домой, а французы ждут следующего соперника.