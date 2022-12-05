Ливакович – король первой серии пенальти на ЧМ. Хорватия едва не вылетела из-за ошибки Ловрена

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вчера, 21:21

Деян исправился в атаке, а затем пришла очередь вратаря.

Выводы о сборной Японии

- Не хватило моральных сил, чтобы сломать упрямых хорватов в серии пенальти. Также не у каждого сильного голкипера процент сэйвов с пенальти такой, как у Щесны и Хандановича. Гонда оказался в этом компоненте слабее, чем Ливакович. Всё решилось в первой серии пенальти, оппоненты признали равенство не только по силам, но и по их отсутствию. Ничего справедливее не придумали, так что прощаемся с японцами на турнире с благодарностью – порадовали.

- Хороший футбол это когда впервые поднимаешь глаза на плашку времени, а там 39-й минута, хотя тайм прошел как один миг. Причем уже после этого японцы создали два момента у ворот соперника, и второй превратился в гол. Ловрен не успел сделать шаг от ворот, японцы избежали офсайда. Бритоголовый Маэда, внешне похожий на бандита из японского боевика, забил всего второй, самый важный свой гол в футболке сборной Японии. Форвард «Селтика» вовремя подсуетился.

- Футбольный мир накрыла «япономания». Удивляло количество ставок на азиатов, будто победа 2:1 над вице-чемпионами мира хорватами, которые в группе Лиги наций финишировали первыми с самими французами, отправившись в финал четырех турнира, это нечто рядовое для симпатичной, но не настолько опытной команды Хадзимэ. Но ставки на Японию также отражали желание публики – увидеть сенсацию, ведь первые четыре матча плей-офф завершились предсказуемо.

- Японцы не разочаровали публику. У них сразу несколько классических для сильной сборной плюсов. Хорошо разгоняют атаки флангами, как французы, но делают прострелы вдоль линии ворот, навесы проходят реже. Между линиями японцы прячутся не хуже, чем немцы, которым они отдали первый тайм, чтобы переломить игру заменами во втором. Сегодня Ходзимэ красиво переходил между «3-4-3» и «5-4-1», и хотя многим такой подход напомнил игру классических команд Моуриньо, ничего предосудительного нет. Япония не Бразилия или Франция, чтобы придираться к их стилю. Задача одна – пройти дальше.

- У азиатов многие футболисты выдали классный турнир, хотя были такие истории, как у Минамино. Вышел на замену, не забил пенальти. Кадзимэ снял основную тройку атаки, ведь набегались. Камада пытался играть в стиле Кака, когда оказывался на позиции «десятки». Маэда, уводивший за собой защитников, тоже устал, как и активный справа Доан. Вечный Нагатомо отпахал, как умеет. Эндо много работал с мячом. Капитан Йошида – центральный защитник, внешне похожий на Бускетса, отдал голевую передачу. Японцы показали, что могли и должны были своим прекрасным фанатам. Но с «одиннадцатиметровыми» работали слабо.

Выводы о сборной Хорватии

- Отдаем должное Даличу. Было ощущение, что поезд хорватов ушел, им нужно искать нового главного тренера. Оказалось, что Златко может признать ошибки – допущенные и в отборе к ЧМ , и на Евро-2020, поэтому в Лиге наций хорваты поправили игру. А на чемпионате мира, хотя ни в одном матче, кроме мести тренеру канадцев за грубость, не спешили, показали класс команды, где много чудесных мастеров.

- Хорваты могут похвастаться пятью футболистами мирового уровня. Гвардиол в списке авансом, один из лучших центральных защитников чемпионата мира. Модрич, Перишич и Брозович – опытные мастера, чей класс никто под сомнения не ставит. Ковачич тоже хорош, ведь Матео из тех, чью важность замечаешь при отсутствии на поле. Плохой матч может провести любой игрок, хоть Мбаппе, хоть Месси, но сегодня ветераны Хорватии справились с желанием Японии задавить энтузиазмом.

- Модрич – легенда. На чемпионатах мира хорват дебютировал в 2006-м году как раз в матче против Японии. Тогда была нулевая ничья, а «клетчатые» вместе с азиатами не вышли в плей-офф. Дальше пошли Бразилия и Австралия Хиддинка. Позже Модрич снова встретил команду Гуса – сборную России, а четыре года назад заработал «Золотой мяч», когда оставил позади команду Черчесова. Вот так через японцев и россиян можно связать карьеру Модрича в сборной. Хотя Далич намекает, что может упросить Луку остаться в сборной до Евро-2024, но не исключено, что сегодня последний матч легенды за Хорватию. Сыграл добротно, даже мог забить.

- Хорватам критически не хватает центрального форварда. Перишич сегодня обошел Шукера по голам на крупных турнирах, а еще левый вингер составил конкуренцию Манджукичу по голам за сборную, но все-таки Иван лишь сыграл после подачи Ловрена, как центральный нападающий – пробил головой в угол. Постоянно в чужой штрафной не оказывался, следовательно, не было акцентированных атак с классическим завершением, ведь Петкович, Крамарич и Будимир не претендуют на звание Шукера своего времени. Жаль, с нападающим высокого класса Хорватия смотрелась бы намного лучше.

- «Клетчатые» остаются командой-загадкой, поскольку пока у них лучше получается разрушать чужую игру, чем создавать свою. Показательно, что в основе нет места Влашичу – человеку со светлой головой, который в ЦСКА играл выше, чем Модрич в «Реале». Возможно, какие-то фокусы Далич припас на четвертьфинал, а пока констатируем, что индивидуально сильная команда также невероятно мощная психологически. Ловрен ошибся? Пошел вперед, отыграл один мяч, а позже остался на серию пенальти, хотя к нему очередь не дошла. Характер Хорватии – вот что ее выделяет и спасает.

Цифровое измерение матча

- Три пенальти взял Ливакович. Ему не удалось повторить рекорд Шовковского – украинский вратарь не пропускал в серии пенальти против Швейцарии, но три сэйва в серии это круто. У хорватов стопроцентный результат в сериях на ЧМ .

- По четыре точных удара на команду. Равная игра, хотя хорваты больше владели мячом, чаще пасовали и работали точнее. Но по ударам разницы не критическая – 13:17, и по метким выстрелам равенство. Перишич сравнялся с Шукером по голам именно на ЧМ – по 6.

- Второй четвертьфинал подряд у хорватов. Если в Бразилии были третьими в группе, то в России стали вторым вообще. Сейчас могут объединить опыт – сыграть в четвертьфинале против «селесао», но выход в восьмерку это тоже успех.

Главная фишка. Впервые в плей-офф равенство

Япония за счет подготовки и двух успехов против грандов – немцев и испанцев, приобрела силы, чтобы хорваты, чей пик прошел пару лет назад, стали ближе к сопернику по уровню футбола. В результате впервые в матче 1/8-й финала не увидели аутсайдера в паре. Сегодня хотелось увидеть успех двух команд одновременно. Терять Нидерланды, Аргентину, Францию и Англию никто из нейтральных фанатов точно не хотел, с ними четвертьфиналы будут интереснее.

Также понятно, что пригодятся Бразилия, Испания и Португалия, чтобы увидеть войну созвездий. А здесь обе сборные приятные, хотя немножко «сухарики». Но тоже вкусные. Не у всех команд по три состава, как у англичан. Хорваты и японцы сильно устали, а потом в серии пенальти одна команда оказалась хладнокровнее другой. Ливакович – итоговый герой матча, но и соперники ему немножко помогли. Японцы перегорели, как англичане в финале Евро-2020, Хорватия идет дальше.