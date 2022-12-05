Три отрезка Англии. Команда Саутгейта показывает потенциал порциями

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вчера, 10:10

На разгром Сенегала потребовалось 20 минут.

Время на раскачку

Английская футбольная публика очень требовательна. Поэтому ничего удивительного в том, что в адрес Гарета Саутгейта и его команды постоянно раздается критика. Причем самая жесткая – именно с Туманного Альбиона. И вроде бы англичане стали лучшей командой группового турнира, на котором набрали семь очков и забили девять мячей. Но даже после этого критика сохранялась, а уверенности в том, что Сенегал будет пройден без помех, не было.

Причина критики и тех проблем, которые все же у Англии могут возникать, кроется в раскрытии потенциала состава этой сборной. Все-таки чисто по именам это одна из сильнейших сборных Англии за последние циклы. Поэтому и уровень ожиданий соответствующий. Саутгейт словно не хочет сразу выкладывать все козыри на стол и устраивать феерию. Консервативность его выбора символизирует даже отказ от использования Трента Александра-Арнольда, которого с руками оторвала бы любая другая сборная, а также применение бомбардира Харри Кейна в роли «позднего Ибрагимовича», который больше не наконечник, а опытный плеймейкер, действующий из глубины.

Причем формально команда Саутгейта не отказывается от активности. Можно вспомнить первые минуты матча с Сенегалом. Порой прессингом англичане накрывали вратарскую Менди, вынуждая того торопиться и совершать неточные передачи. Зачастую своим высоким давлением Англия запирала сенегальцев в их штрафной. Но при этом первые минут 35 игры в актив британцам занести не получится.

На этом отрезке вроде бы терпящий давление Сенегал умудрился несколько раз более остро уколоть противника, убежав в контратаки. Не хватило, грубо говоря, точности постановки стопы и завершения. В последний момент кто-то бьющих цеплял. Но мы имеем в итоге три удара от Сенегала и всего один от Англии, причем нанесенный Стоунзом. Сенегальцы из трех попыток одну исполнили в створ. Дважды бил Диа, еще один раз – Сарр. При этом мячом африканцы владели менее 33 процентов времени, а точность пасов не превышала 75 процентов. Очевидная ставка на контратаки с выходом из-под высокого прессинга. Но в таком режиме необходимо использовать свои редкие ранние шансы, потому что потом давление поглотит.

Смертельное оружие

При всех проблемах Англии, с которыми она столкнулась на большей части первого тайма, игру команды Саутгейта все равно можно назвать доминирующей. И в этом парадокс нынешней команды, который среди прочего вызывает у некоторых болельщиков негативную реакцию. Англичане демонстрируют свой огромный потенциал, свои возможности, но словно нарочно не хотят их раскрывать, чего-то выжидают, пока не удастся подловить противника на конкретных ошибках.

Англия умудряется ловить на контратаке противника даже тогда, когда сама в основном владеет мячом. Так получилось с первым забитым мячом, который зародился на левом фланге. Далее сработал Кейн-плеймейкер, который из глубины разрезал защиту Сенегала и вывел слева Беллингема на простор, а его прострел замкнул уже в ворота Хендерсон. Тут можно отметить недоработку опорника сенегальцев, а также центра обороны. Защищающиеся попросту не успели за развитием атаки Англии.

Похожим образом случился и второй гол, пришедший в компенсированное время. Снова случилась контратака. На этот раз после более очевидной ошибки Сисса, который на чужой половине поля подарил мяч противнику. Только на сей раз Беллингем протаранил поле и сыграл левее на Фодена, который нашел прострелом Кейна, забившего свой первый мяч на чемпионате мира.

Англичане забили два похожих мяча за несколько минут и в очень подходящий момент: в конце тайма, перед самым перерывом, когда Сенегалу могло показаться, что он вполне неплохо справляется с задачей. Это привело к полной фрустрации африканской команды. Попытка Алиу Сиссе встряхнуть команду в перерыве тройной заменой особого эффекта не имела – Сенегал был уже мертв морально. Отчаянные попытки обострить во втором тайме уже не шли ни в какое сравнение с создаваемым напряжением в первой половине. И точка в виде гола Сака была поставлена закономерно.

Снова быстрая атака Англии прошла слева через Кейна и Фодена, который прострелом нашел теперь Букайо, а тот перебросил Менди.

Плавное завершение

При счете 3:0 Англия продолжала уверенно контролировать ситуацию. 20-минутный голевой отрезок остался полностью за британцами. На нем они пробили шесть раз по воротам Менди и допустили всего один удар по своим. При этом четырежды попали в створ. Англия выдала короткую голевую очередь, которой хватило, чтобы приговорить соперника. Англичанам не нужно 90 с лишним минут для решения вопроса. Достаточно небольшого отрезка, за пределами которого эта команда может себе позволить консервативные перекатывания мяча и футбол, за который пресса в Великобритании снова начнет критиковать Саутгейта. Но в этом и ее сила.

Когда говорят, что Франция не включалась на полную катушку на этом турнире, то же самое можно сказать и про Англию. Только их экономные режимы по-разному выглядят. Французы просто умеют плавно регулировать газ, причем асимметрично для разных исполнителей. А англичане работают коллективно и ускоряются всей командой, сокрушая противника, но за пределами этого участка матча работая так же слаженно и сдержанно. Поэтому и разнообразие забивавших голы на ЧМ -2022 англичан гораздо выше, чем французов.

Кстати, после третьего гола Англия опять перешла в режим успокоения. И провела отрезок до конца матча с одним ударом в сторону ворот, допустив при этом шесть по своим. Но ни одного в створ. И об опасности уровня первого тайма у ворот Пикфорда речи не шло. Англия показала свой колоссальный запас. И в то же время первые 35 минут дали понять, что пока она не контролирует все и по счету, у игр возможны неожиданные повороты. Только пока соперника достаточного уровня не было. Франция может стать первым таким.