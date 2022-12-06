Бразилия показала свои способности. Меньше тайма хватило на разгром

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вчера, 08:32

Более семейной команды на ЧМ -2022 нет.

Карнавал предпочтительнее

Если вы на улице встретите танцующую яркую толпу, а рядом – уткнувшихся в рабочие тетради тружеников, то выбор, к кому присоединиться, будет очевиден. Сборная Южной Кореи – старательные трудяги, сборная Бразилии – передвижной карнавал, праздник, который всегда с тобой, но при этом радость выдает порционно, приговаривая «А это – на Новый год, это не трогай».

Если сборная Англии свою порцию потенциала выдала в середине матча с Сенегалом, уложив его ровно в двадцать минут, обрамленные не самым впечатляющим зрелищем, то бразильцы обошлись со зрителем куда более щедро. Они начали угощать от всей души с первых же минут игры с корейцами. Уже на седьмой минуте от одного только вида Винисиуса с мячом в штрафной полегли пять-шесть корейцев, а форвард «Реала» прицельно пробил сквозь эту толпу.

Через шесть минут отрыв увеличил Неймар с пенальти. Каждый гол сопровождался радостными искренними объятиями и зажигательными танцами, на которых большую часть добавленного времени пришлось списать. На исходе получаса встречи был забит один из красивейших голов турнира. Кстати, снова его на свой счет записал Ришарлисон. Он сначала почеканил мяч головой, потом сыграл в стенку на третьего и разобрался с вратарем с глазу на глаз.

Комбинация получилась настолько забористой, что техничный пас в стиле тонкого плеймейкера на Ришарлисона выполнил Тиаго Силва, который засиял после этого как начищенный пятак. Хотя вряд ли он догадывался, что попал в историю, поскольку сделал голевую передачу в 38 лет и 74 дня, став самым возрастным автором ассиста на чемпионатах мира.

На 36-й минуте Бразилия программу представления выполнила, завершив серию эффектным голом Пакета после мягкого заброса Винисиуса. Казалось, что в таком темпе счет матча Испания – Коста-Рика будет легко переплюнут, однако бразильцы грамотно умеют регулировать трату сил и эмоций. Выплеснуть все на стадии 1/8 финала против соперника, который позволил забить себе четыре мяча за 36 минут – это большое расточительство. Так не хватит запала даже самой талантливой сборной до конца турнира. Поэтому дальше начался экономно-факультативный футбол. Но тоже с примесью семейственности.

Команда-семья

Когда вокруг Неймара гуляют слухи о том, что он не так себя ведет в ПСЖ , что он там с кем-то ссорится, с кем-то не может поделить права на пенальти или другие привилегии, глядишь на его игру и поведение в сборной, и кажется, что это разные люди. Либо же все настолько зависит от тренера, либо Неймара преображает сама атмосфера внутри национальной команды. На них приятно смотреть, они создают впечатление тех самых ребят, которые собрались двором погонять в футбол после школы от души, вызвав на бой парней из соседнего двора. Разумеется, со скидкой на разницу в масштабе.

Они получают удовольствие от игры и не забывают доставлять его друг другу и зрителям. И здесь каждый чувствует плечо друга. Не только в ситуациях с розыгрышами на поле, но и в танце, пусть это и бесит некоторых джентльменов. Даже в мельчайших деталях, таких как использование игрового времени. Ведь Тите держал в голове, что у него только Вевертон не сыграл ни одной минуты к этому матчу на нынешнем чемпионате мира.

И он выпустил резервного третьего вратаря – для статистики, для подчеркивания того, что в этой сборной Бразилии каждый резервист важен. Таким образом, все 26 футболистов, заявленные в сборной Бразилии на чемпионат мира, вышли на поле. Уже к 1/8 финала. В предыдущий раз всю заявку использовали на чемпионате мира 2014 года. Тогда это была сборная Нидерландов, но там и заявка поменьше – 23 футболиста. Мелочь. Но красноречивая.

Это сквозит в сборной Бразилии во всем. У каждого — своя история. Вот они переживают за здоровье травмированного Неймара. А вот – за ветерана Дани Алвеса, которого бросают в бой, показывая, что он приехал не для сохранения скреп, а для принесения реального результата и пользы. Мог, кстати, эффектный мяч забить корейцам во втором тайме.

Или как Тите чувствовал, что Ришарлисон на коне и ему нужны еще голы. Он оставил его на весь матч, не стал беречь, не стал снимать с игры, понимая, что в данный момент для этого форварда важнее продолжать вариться в борьбе на поле и стремиться к новым красивым голам. Чувства каждого игрока – важны. В этой же игре с Кореей блистал Рафинья, который наиграл на гол или два, но мяч все не шел в ворота. В некоторые моменты уже чуть ли не вся команда была готова подарить ему гол. Давно не приходилось видеть такой семейной и настоящей дружеской атмосферы, которая лилась бы в команде на всех уровнях и в отношении каждой детали, игровой и нефутбольной.

Достойное сопротивление

Если взять за скобки уровень игры сборной Бразилии, потенциальный и реальный, то сборная Кореи в этом матче даже понравилась. Из всех проигравших на данный момент сборных в 1/8 финала она смотрелась едва ли не достойнее других. Смутить может та скорость, с которой корейцы пропустили четыре мяча. Но там у Бразилии просто все легко получалось и ложилось на ногу. От такого голова закружилась бы у любого.

Но, например, к окончанию четырехголевого отрезка Бразилии у южноамериканцев было семь ударов и четыре в створ, а у Кореи – четыре удара и три в створ. Причем при счете 0:2 великолепный дальний удар парировал Алиссон. Были и еще моменты. Со скидкой на разницу в классе исполнителей можно было заметить, насколько старательно корейцы двигались, разыгрывали мяч накоротке. Точность передач они до конца держали на уровне 86 процентов при 89 процентах у Бразилии.

В ударах превалировали дальние попытки, но они были неплохи. И одна такая стала голевой. Корейцы не предстали серой тягучей трусливой командой. Они старались играть в футбол. И это достойно уважения. В игре с любым другим участником плей-офф у такой Южной Кореи были бы шансы. Но к легковесному наивному футболу нужно еще побольше напора, цепкости и мужской злости.