Страж марокканской крепости. Самый неожиданный герой чемпионата мира в Катаре

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вчера, 16:51

Звезда Софьяна Амрабата зажглась максимально внезапно.

Софьян мог выступать за сборную Нидерландов

10 лет назад родившемуся в голландском городе Хейзене Амрабату предстояло выбирать между сборной Марокко и Нидерландами. В 15-летнем возрасте он выступал за «оранье», а уже в 2013 году играл на чемпионате мира среди 17-летних за свою родную страну.

В 20 лет к услугам марокканца впервые обратились тренеры сразу обеих сборных — Эрве Ренар, который пошумел на мундиале в Катаре, обыграв сборную Аргентину вместе со своей Саудовской Аравией, а также Дик Адвокат с Рудом Гуллитом, с которыми у Софьяна состоялась длительная встреча.

Узнав об интересе со стороны голландской стороны, на помощь Ренару пришел глава федерации футбола Марокко, пригласивший Софьяна вместе с его семьей на историческую родину. Поездка длилась 3 дня, а в заключительный день их пригласили на отборочный матч чемпионата мира:

«Атмосфера в тот день была невероятная — даже сейчас у меня мурашки по коже. Когда я увидел игру и всех этих людей, в глубине души я понял, что не могу измениться. Я знал, что не могу играть за другую страну. Возможно, это был умный ход со стороны босса марокканской футбольной ассоциации», — вспоминал совсем недавно Амрабат.

Этап становления Софьяна очень затянулся

Как и любой старший брат, Нордин был примером для младшего. Еще на ранних этапах Софьяна пробовали использовать таким же образом, как и его брата, на фланге нападения, и к этому были предпосылки — у него неплохо развиты скорость и дриблинг при малом пространстве. В «Фейеноорде» и вовсе отправляли на край защиты, а в «Брюгге» в центр обороны.

Софьян понимал свои ключевые умения — способность использовать мощь в стыках и отборах, правильно направлять корпус, что вкупе со скоростью, давало возможность задействовать его на многих позициях. Однако по-настоящему Амрабат смог раскрыться на позиции 6-го номера — именно таким было его условие при переходе в итальянскую «Верону» в 2019 году.

К счастью для Амрабата-младшего, в «Вероне» был тренер, который смог раскрыть его навыки. Иван Юрич видел, насколько высококлассным может быть этот футболист на правильной позиции.

Что характерно, уже на первых предсезонных тестах Софьян был лучшим в клубе абсолютно во всех упражнениях на силу и выносливость, а фитнес-тренер с удивлением признавался, что вряд ли в мире могут быть другие футболисты со схожими характеристиками.

Иван Юрич использовал Софьяна на позиции опорника при схеме 3-4-2-1, что способствовало его развитию, и в первый же свой сезон Амрабат вошел в топ-10 лучших игроков кампании 19/20, в топ-20 по максимальной скорости, стал 6-м по среднему количеству успешного дриблинга, а также был одним из лидеров по количеству выигранных единоборств. Всему этому способствовали все те же сильные стороны игрока — сила и выносливость. Уже после Софьян вспоминал:

Юрич каждый день работал со мной персонально. Он сделал меня лучше. Нужно быть физически крепким, в любой момент быть готовым взорваться и давить, но мне нравится такой футбол.

Период в «Фиорентине» развил Софьяна в другом направлении

За 34 матчами в «Вероне» последовал переход в «Фиорентину». Старт флорентийского этапа карьеры не задался. Его использовали по той же схеме, на той же позиции, но уже в другой роли, отличной от той, что была в «Вероне».

А спустя сезон во Флоренции пришли изменения. Команду покинул Лукас Торрейра и главный тренер Чезаре Пранделли, прибыл Винченцо Итальяно и перестроил команду под схему 4-3-3 с Софьяном в роли единственного опорника. Амрабат стал скорее разыгрывающим, поскольку «Фиорентина» при Итальяно — команда, владеющая мячом практически 60% игрового времени.

При таких условиях многие плюсы Софьяна были скрыты. Команда больше владела мячом, и необходимости выгрызать владение практически не было, но возникла потребность в контроле направления атак и большом количестве передач.

Итальяно много времени уделял Амрабату, который был ключевым игроком в центре поля. Ничего не напоминает? Разница между Юричем и Итальяно была лишь в том, что Итальяно не развил то, что уже было у Софьяна, а раскрыл в нем новые навыки, которые позволили ему больше понимать игру и управлять ритмом матча.

Как итог — Софьян не только игрок, который является одним из лучших в единоборствах и в игре на выносливость. Он также 4-й в Италии по количеству точных пасов на треть поля соперника, а еще 6-й по продвигающим передачам.

Настоящее и будущее Софьяна

Сегодня Софьян — одна из главных причин (если не главная) выхода марокканцев в 1/2 чемпионата мира, а также один из кандидатов на звание лучшего игрока мундиаля. И если в полуфинале против французов произойдет очередное чудо, вполне возможно, что он будет признан лучшим.

Именно на нем держится баланс и гибкость схемы. Он отвечал за многочисленные подборы в матчах с Испанией и Португалией, был на каждом участке поля, в случае заброса моментально оказывался на подстраховке. Его сборная пропустила лишь 1 мяч за весь турнир, не позволив именитым оппонентам в плей-офф создать ни единого по-настоящему стоящего момента. И во многом заслуга лежит на плечах Амрабата.

Еще во время группового этапа чемпионата мира в СМИ появилась информация о заинтересованности в марокканце Юргена Клоппа. Чуть позже просочилась информация о том, что он, оказывается, уже встречался с представителями Софьяна перед мундиалем и запланировал повторную встречу после первенства планеты. Софьян стал желанной целью для многих клубов:

«Могу подтвердить, что каждый день я получаю много звонков из клубов по поводу Софьяна. Весь мир увидел, что он лучший опорный полузащитник турнира», — говорит агент Софьяна.

Но, судя по прессе, «Ливерпуль» преуспел. С учетом того набора качеств, которыми обладает Софьян, его переход в структуру команды Клоппа выглядит вполне логично — он обладает всеми необходимыми данными, ориентировочная стоимость не кусается — сообщается о сумме в 30 миллионов фунтов, а сам игрок, судя по всему, уже готов сделать шаг выше по карьерной лестнице.