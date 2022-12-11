Жиру любуется собой и тащит Францию в финал. Предновогодний Оливье – прирожденный форвард

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вчера, 14:03

Нападающий во всём, начиная от самолюбования.

Шутник, который красуется перед зеркалом

Аршавин вспомнил, что Жиру вечно крутился перед зеркалом и кайфовал от себя. Разумеется, Оливье подстегивало, когда женщины в Англии называли его «самым сексуальным футболистом АПЛ ». Самолюбование Жиру легко заметить, ведь по ходу матчей часто проверяет прическу. Смешной мужик в этом плане. Но не подумайте, что с Оливье тяжело уживаться из-за его эгоцентризма. Аршавин отмечает, что с нападающим у него были теплые отношения, ведь француз – весельчак.

Многие напарники выдают ту же характеристику. Бывают самовлюбленные форварды с кислым выражением лица, а Жиру с юности знает, что такое недооценка и не унывает. Интересное сочетание для создания чемпиона. Это чистокровный центральный нападающий – огромный мужик, который вечно любуется собой, сто раз пересматривает свои лучшие голы и верит, что может побить рекорды величайших. Одновременно Жиру никогда не целовали в пятую точку, часто говорили, что он – карт в мире болидов «Формулы 1».

Оливье достойно подменяет Бензема на чемпионате мира. Кариму пора извиниться за то сравнение. Жиру не получит «Золотой мяч» и не выиграет Лигу чемпионов много раз – хотя разок с «Челси» победил, но в 36 лет он как Модрич из центра атаки. Сохранил резкость, пластичность и скорость. Когда стало понятно, что Жиру готов огорчить Англию? Когда в первом тайме попытался пробить ударом-скорпионом, как в «Арсенале». Чтобы быть форвардом, нужно особое мышление. Оливье обладает этим даром – принимать нестандартные решения, поэтому именно он догнал и перегнал Тьерри Анри.

Обруганный, но не сломленный футболист

У Жиру, как и у Бензема, были отрезки в карьере, когда его жестко критиковали. Обоих за дело. Парни с их самомнением, получив деньги и славу, думали не только о футболе. Также еще со времен «Монпелье» красавчик Оливье снимался в журналах, которые смотрят не только женщины, поэтому в Англию попал с репутацией, как у Юнберга после рекламы мужских трусов. Еще Жиру попросили взять радужные шнурки, согласился — на каждом втором стадионе Англии пели о нем песни понятного содержания. При этом у Оливье жена и четверо детей, а главный скандал из личной жизни – засекли в отеле с любовницей.

Хорошо хоть модель была совершеннолетней, а не как у Рибери и Бензема. Жиру публично просил прощения у жены, семьи, тренера и фанатов «Арсенала», но в плане репутации Оливье, как видите, классический французский футболист – гуляка. А в игре разгуляться ему дали не сразу. Зато Жиру настолько привык к критике, что его сложно сломать словами. Он чемпион, еще со времен победы с «Монпелье». Пиоли покорило спокойствие Оливье на поле. Не мешает напарникам, вроде Леау. Жиру не испугала конкуренция с Ибрагимовичем, а когда Златан оказался на лазарете, другой ветеран повел за собой к Скудетто.

В сборной Оливье делает то же, но немного иначе. Стягивает на себя внимание защитников, чтобы Мбаппе легче дышалось. И это с учетом, что Килиан и Жиру жестко ругались между собой, молодой форвард ждал в напарники Бензема на ЧМ -2022. Но судьба распорядилась иначе, рекорд Анри побил не Мбаппе спустя годы, а ветеран Жиру. Кстати, обратите внимание, как Оливье реагировал на возвращение Карима в сборную. На ремарку о болиде и карте с юмором ответил, что хоть он маленькая машинка, зато чемпион мира по картингу. Жиру готов был сидеть в Катаре на лавке, но доказывать на тренировках свою форму:

Я уважаю иерархию, установленную Дешамом в сборной. Никогда не устраивал склоки в раздевалке. Я – командный игрок и полностью за коллектив. Когда Карим забил на Евро, я был первым, кто поздравил его. Моё душевное состояние не изменилось, мотивация и решимость осталась. А решение за тренером.

Конкурентное преимущество сборной Франции

На таком этапе – когда осталось четыре команды на три комплекта медалей, важна любая мелочь. А по мелочам выступает Жиру. Всегда был расторопным центральным нападающим, который может эпично не попасть в ворота, но ударную позицию найдет, как против сборной Англии. У Аргентины нет Батистуты. У Хорватии нет Шукера. У Марокко нет центрального форварда экстра-класса. Зато есть у Франции. Уокер закрыл Мбаппе, Килиан проявил себя в первой голевой атаке, когда сменил позицию, но в целом провел не лучший матч. Не смог выйти победителем в борьбе с Кайлом и Хендерсоном.

Но когда выключили Килиана – выручил Жиру. Оливье не забивал на ЧМ -2018, что позволило многим критиковать Дешама за отказ от Бензема, но тяжелый форвард из «Милана» лучше понимает, как открываться под передачи Дембеле, Мбаппе и Гризманна. И не забирает ни у кого перечисленного вместе с Тчуамени, Эрнандесом и Рабьо пространство перед штрафной площадью. Были матчи Франции на этом турнире, когда все сбивались на левый фланг, кружили вокруг Тео и Килиана. Но всегда впереди видели маяк – Жиру добавляет довольно легкой по подходу игре сборной Франции, где выпадает по технике лишь Упамекано, завершенности.

Жиру это как дорогущие мужские духи. Без них можно обойтись, но хороший парфюм добавляет образу полутонов, что особенно важно с учетом того, как мы воспринимаем мир. Футбольные болельщики любят глазами, и когда они видят элегантные решения в центре атаки у Франции, то признают ее статус. Как статус мужчины много десятилетий подчеркивали, в том числе, духи. Никто не скажет, что парфюм – самое важное, что нужно для жизни, но тут как с Жиру. Он полутон, поэтому долгое время в карьере был недооцененным. Но финал такой, как у Бензема – получил свои минуты славы.

Разумеется, Жиру не такой техничный, как Анри, не так видит поле, как Бензема, у него нет паса Гризманна и взрывной скорости Мбаппе. Он в сборной дебютировал в 25 лет. Килиан до сих пор моложе. Но Жиру и не Гиварш, Оливье – большой нападающий уровня грандов. Есть легенды, а есть футболисты экстра-класса, которым не нужно в пантеон, чтобы стать важнейшими элементами чемпионских конструкций. Парень с итальянскими бабушками искренне любит Францию. Видно по тому, какую форму поддерживал ради поездки на ЧМ , где мог просидеть весь турнир в запасе. Так что история успеха дополняется заслуженностью, что всегда является приятным бонусом.

Жиру переживал кризисы и промахивался в своей карьере, но это командный игрок, который умеет возвращаться и хвалить напарников, в отличие от некоторых других самовлюбленных форвардов. Игра Франции хороша, но без Оливье могли крутиться у ворот Пикфорда, пропустить второй мяч от Кейна и вылететь, невзирая на всю мощь, грацию, технику и талант. Жиру – один из героев и ключевых персон чемпионата мира, против Марокко снова будут нужны его голы.