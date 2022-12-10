Завхоз отеля изменил жизнь Роналду. Сантуш был ужасным игроком и нестабильным тренером

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вчера, 16:09

До шестидесяти лет не думал, что станет любимчиком Португалии.

Два десятилетия был завхозом

Сантуш до весны 1999 года, когда выиграл единственное чемпионство в карьере с «Порту», не был знаменитым хотя бы по меркам Португалии. В начале восьмидесятых слабый защитник заштатного клуба «Эшторил-Прая», не заиграв в «Маритиму», вспомнил о дипломе электрика. Получил его в средней школе по приказу родителей, которые не хотели, чтобы сын бегал за мячом и остался без «нормальной профессии».

Играя в команде из пригорода Лиссабона, попросил президента клуба найти ему работу. В конце семидесятых Фернанду стал бакалавром университета в Лиссабоне – инженером систем телекоммуникации и электроники. А дальше его устроили завхозом в пятизвездочном отеле «Паласио». Сантуш думал, что будет электриком, но ему поручили управлять хозяйскими делами. Поначалу не понимал, куда попал.

Рабочие попросили «яичной скорлупы». Фернанду не знал, что это тип краски – полуматовая. Думал, что его разыгрывают. Со временем обжился в отеле, работал почти два десятилетия. А когда завязал с футболом, то сначала случайно стал ассистентом наставника, ведь легко получил лицензию, учиться умеет, а потом и тренером «Эшторила». Но в начале девяностых о нем как о таланте никто не говорил.

Работу в отеле Фернанду бросил лишь тогда, когда подписал контракт с «Порту». А когда наведывается к старым знакомым в гости, то те вечно в шутку спрашивают, когда вернется? Ведь надо поменять лампочку в номере на втором этаже, разбилась плитка в ванной на первом… Вместо всего этого Сантуш переписывает историю сборной Португалии.

Католик со смертным грехом

Когда 17-летний Фернанду успешно прошел просмотр в школу «Бенфики», то ехал домой окрыленным. Сообщил родителям, а те встретили новость без энтузиазма. Считали, что только Эйсебио и компания – богатые чемпионы, а тысячи мальчишек оставались в итоге ни с чем. Сантуш пообещал отцу Франсиско и маме Марии, что обязательно продолжит учебу в университете, куда поступил, невзирая на тренировки с «Бенфикой».

Хотя на занятиях пересекался с Эйсебио, реальных шансов заиграть за «орлов» у Сантуша не было. Защитнику не хватало таланта и терпения. Несмотря на то что в детстве мама и бабушка воспитывали в Фернанду маленького католика, в средней школе больше интересовали девушки и гулянки. А в футболе проявился один из смертных грехов христианства — лень. Также Фернанду слишком поздно начал играть, в пятнадцать лет.

В школу «орлов» попал в семнадцать. Дети, которые гоняли за мячом с пяти лет, его опередили. Бывший голкипер стал средним защитником. Деньги зарабатывал в основном в пятизвездочном отеле завхозом, а в тридцать три года Фернанду решил, что хватит себя мучить. Лучше выкурить сигарету, заказать в отеле любимое блюдо из улиток и выпить пива, не боясь, что увидят и доложат главному тренеру.

Молодой Сантуш умел понравиться людям. Бородатого парня уважал президент «Эшторила», хотел видеть тренером. Ленивый молодой человек отказался, предложил вместо себя крестника. Хитрый президент разглядел в Фернанду нужные качества, поэтому согласился, если Сантуш станет ассистентом. Обман сработал, через год тренером был уже Фернанду. В Сантуше с молодости видели лидера.

Например, тренер «Бенфики» Джимми Хейган посоветовал его президенту «Эшторила». Позже тренера Сантуша полюбят во вражеском «Порту», нарекут «Инженером». А в Греции, где Фернанду после работы со многими клубами возглавил сборную, наставник проявил любовь в ответ. Он выучил греческий язык, ему, как ленивому парню, идеально подошла Греция. Правда, на родине философов мучился с ленью самих игроков.

С годами Фернанду обзавелся семьей, пошли дети и внуки, вернулся к религии. Португальские священники взяли известного деда в оборот. Сантуш любит крещения и свадьбы, посетил сотни таких мероприятий. Статный дедушка толкал речи о семейных ценностях на празднованиях в Афинах и в Лиссабоне. О футболе тоже не забыл, с ним греки впервые вышли из группы на ЧМ , но проиграли Коста-Рике по пенальти. Как показал новый плей-офф, одиннадцатиметровые очень важны.

Стал величиной на старости лет

Сантуш выиграл чемпионат Европы в 61 год шесть лет назад. Далеко до рекорда Арагонеса, ведь Луис взял кубок в 69 лет и 336 дней. Но для сравнения: Моуриньо сейчас лишь 59 лет, намного моложе, чем Сантуш. Фернанду не стоит называть великим наставником без оговорок, ведь до лета во Франции барражировал между Грецией и Португалией. В «Панатинаикосе» продержался пару месяцев, в «Бенфике» — один сезон.

Лишь успехи со сборной Греции и провал Паулу Бенту – не вышел из группы с Португалией, уступив Германии и США на ЧМ -2014, подарили Сантушу шанс всей жизни. И он им воспользовался. До старта Евро-2016 фаворитом была Франция, давали 3,75 на победу Дешама. Дальше шли немцы, испанцы, бельгийцы и англичане. Вспомните, что команда Роналду с трудом вышла из группы с Венгрией и Исландией.

Но сетка календаря подарила матчи против Хорватии, Польши и Уэльса – идеально, чтобы хватило сил на овертайм с Францией. Сейчас фанаты Роналду обожают говорить, что у Португалии до Криштиану не было трофеев, а с ним появились. И забывают, что без Сантуша есть проигранный Греции финал Евро-2004. Хотя там вопрос не к юному Роналду, скорее к Фигу, Деку, Паулете, Коштинье, Манише и Сколари.

Действующий чемпион мира уступил Рехагелю и Греции. Без Сантуша набравший ход Роналду проиграл Франции в полуфинале ЧМ -2006, а немцам в четвертьфинале Евро-2008. Именно Фернанду изменил сборную Португалии на чемпионскую команду, без него могли и дальше оставаться фаворитом без трофеев. Причем Сантуш выиграл Евро-2016 в логове фаворита – Франции, в затем покорил Лигу Наций три года назад.

На Евро-2020 вылетел от Бельгии в первом раунде плей-офф, но теперь не повторил ту ошибку. Решение оставить Роналду на лавке со Швейцарией оказалось удачным. И хотя не верим, что Криштиану легко принял тот удар, Сантуш победил и готовится к матчу против Марокко в надежде на полуфинал, который гарантирует борьбу за медали. 68-летний наставник для успехов Португалии важнее, чем 37-летний капитан.

Хотя годы сказываются, ведь Сантуш на пресс-конференции заявил, что знает марокканских игроков, поскольку следит за чемпионатом Греции, где они играют, и помнит встречу четыре года назад. Прикол в том, что в заявке соперника нет ни одного футболиста из греческих клубов, а из состава 2018-го почти никого не осталось. Издержки того, что твоему тренеру почти семьдесят лет. Но вокруг есть штаб, а на поле – Пепе, Бернарду и Бруну, поэтому Португалия тактически «заговаривается» редко.