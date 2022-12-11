Роналду останется в Катаре и не полетит со сборной Португалии в Лиссабон

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сегодня, 12:19

Форвард сборной Португалии и ещё девять футболистов национальной команды не полетят в Лиссабон после вылета с ЧМ -2022, а останутся в Катаре, где проходит мундиаль. Все игроки потратят несколько дней на отдых, а затем вернутся в расположение своих клубов.

Помимо Криштиану Роналду, разрешения на то, чтобы остаться со своими семьями в Катаре, получили Руй Патрисиу, Рафаэл Геррейру, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш, Матеус Нунес, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Жоау Канселу и Диогу Далот.

Нуну Мендеш и Данилу Перейра уже покинули расположение команды в Катаре из-за травм и проходят лечение во Франции. Остальные футболисты португальской сборной прилетят в Лиссабон сегодня, 11 декабря.