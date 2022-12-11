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Роналду останется в Катаре и не полетит со сборной Португалии в Лиссабон

сегодня, 12:19
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду и ещё девять футболистов национальной команды не полетят в Лиссабон после вылета с ЧМ-2022, а останутся в Катаре, где проходит мундиаль. Все игроки потратят несколько дней на отдых, а затем вернутся в расположение своих клубов.

Помимо Криштиану Роналду, разрешения на то, чтобы остаться со своими семьями в Катаре, получили Руй Патрисиу, Рафаэл Геррейру, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш, Матеус Нунес, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Жоау Канселу и Диогу Далот.

Нуну Мендеш и Данилу Перейра уже покинули расположение команды в Катаре из-за травм и проходят лечение во Франции. Остальные футболисты португальской сборной прилетят в Лиссабон сегодня, 11 декабря.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 15:34
Вся надёжна Роналду была связана с этим ЧМ. Так как удачное выступление в нем давало ему возможность привлечь один из топ клубов Европы к своей персоне. Но и эта Надежда не оправдала себя. Не знаю что у него и его окружении в голове, но то что ему пока некуда идти после ЧМ это факт. И может оставаться в Катаре хоть на всю жизнь.
Q-J-G-911
Q-J-G-911
сегодня в 13:51
Он и во время чемпионата мира не был в команде, зачем?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:31
Ему надо дать сейчас время , пусть остынет
112910415
112910415
сегодня в 12:55
вероятно, работу искать будет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:21
Это его личное дело, где с кем и когда оставаться.
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