Качественный ЧМ украли. Сенсации заменили победы Роналду, Неймара, Нойера и Бускетса

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вчера, 11:29

Марокко и Хорватию в полуфиналах ждали лишь безумные прогнозисты.

Потеряли в качестве по вине чиновников

Матч Англии и Франции ожидаемо породистее, чем Марокко и Португалии. Хорваты ждали пенальти с бразильцами. Мало кто играл легко. Без нормальной подготовки фавориты буксовали. В начале пути Саудовская Аравия обыграла Аргентину. Ненормальным был бы летний по качеству футбол в ноябре и декабре. Чиновники ФИФА украли у Германии, Испании, Англии, Франции, Аргентины, Бразилии и Португалии возможность показать максимум.

Их место заняли другие. Японцы, марокканцы и хорваты тоже играют в ведущих лигах, но там изначально другой рисунок и план на игру. Марокканцы стали единственным полуфиналистом со средним владением 31,6 %. Но важнее список соседей по игре вторым номером. Это хорваты в конце девяностых, уругвайцы, шведы, поляки, бельгийцы и англичане в 1990 году. Подобный подход не ноу-хау, просто видим эталон отказа от игры с мячом.

Инфантино лишил фанатов качества, а ЧМ предложил взамен сюжеты. Хорваты отыгрались. Голландцы отыгрались, но договорились до вылета. Отрезок, когда чемпионы мира французы потеряли инициативу с Англией, тоже добавил саспенса. Но соотечественники Хичкока не выиграли из-за гола умницы Жиру и классического смазанного пенальти. Кейн слишком долго думал. В Катаре эмоции побеждали чаще, чем этот ваш футбол мирового качества.

Многие аутсайдеры заслужили сенсации

Мексиканцы и саудовцы не были хуже поляков. Без греха до встречи с Мбаппе был лишь Щесны. Войцех закурил папироску после поражения, а еще передал звание лучшего голкипера турнира другому славянину – Ливаковичу. «Доминатор» справился с японцами и бразильцами. Против Аргентины будет сложнее, ведь Эмилиано Мартинес тоже прекрасен на линии в сериях пенальти.

А ведь Хорватия могла не выйти из группы, если бы Лукаку попал. Успех — заслуга Модрича, Брозовича и Гвардиола, не только пенальти и промахов бразильцев. У Аргентины не такой футбол, чтобы с ноги открывать дверь в полуфинал. Марокканцы провоцировали Испанию и Португалию на бесплодные атаки. У Реграги невероятно цепкая команда, в группе работали без мяча, но высоко.

Африканцы впервые в четверке. И хотя Марокко – «сборная мира», многие игроки родились и учились в Европе, от этого их мамы и папы не перестают быть марокканцами. Черышев – гражданин Испании, но его голы на ЧМ -18 считались. Здесь похожая история. Для одних африканцев европейские сборные стали родными, как для Зидана и Мбаппе, а другие вспомнили о корнях.

Симпатичных андердогов много, не только из Африки. Кроме сенегальцев, запомнили японцев и американцев. Остались марокканцы и хорваты, на которых объективный прогнозист ставить всё не мог. Но Роналду и Неймар плачут, упустили верные шансы на медали. Португалия просчиталась с навесами – три с половиной десятка за игру, более двух десятков в концовке матча.

А бразильцам стоит ввести условие для футбольных школ: тащить с шести лет талантов в центр атаки. Методом массовой селекции отобрать одного форварда. Титулы они выигрывали, когда бегали Пеле, Ромарио и Роналдо. Если Неймару нужно идти в центр, то надо готовиться, что Ивана Кнолль – бывшая мисс Хорватии, останется в Катаре, а «избранные» уберутся в слезах домой.

Ни один чемпионат не был предсказуемым

В Катаре слишком сильные участники, чтобы разочаровать на 100 %. Да, турнир мог быть качественнее, если бы немцы сыграли против бразильцев в четвертьфинале – матч-реванш. Нет сомнений, что игра Испании и Португалии могла стать скучной по сюжету, но пара мощная. Примерно как Англия и Франция. Футбола в таких поединках увидели бы больше, чем желания не проиграть.

А так еще на групповом этапе потеряли парочку команд, которые рассчитывали на большее вроде бельгийцев. С другой стороны, европейцы часто сами виноваты. Например, по составу Германия-2022 сильнее, чем Германия-2002, которая была в финале. Нойер сейчас не лучше того Кана, но оба – легенды. Циге, Метцельдер и Линке не великие защитники, Рюдигер точно выше классом.

Йеремис, Рамелов, Фрингс и Хаманн – добротные, но Киммих, Гюндоган и Мусиала играют намного тоньше. Нет нового Клозе, но Мюллер, Сане, Гнабри из самой «Баварии». При нежной любви к очаровательной угловатости форварда Янкера, в финал ЧМ -2002 вышли немцы, которые не были сильнее нынешних именно по набору футболистов. А теперь немцы из группы не вышли, создав моменты.

Не стоит смотреть на составы Франции 1998 года и Бразилии 2002-го, а затем ставить диагноз любому чемпионату, где в полуфиналах не только сборные такого калибра. Хорваты были в полуфинале во Франции, турки и южные корейцы – через четыре года. Болгары, шведы и уругвайцы удивляли, это скорее правило ЧМ . Да, если хорваты и марокканцы устали, то полуфиналы не получатся.

Фавориты упустили исторический шанс

Вывески Неймар против Месси, Роналду против Мбаппе намного ярче. Но вылет – вина самих бразильцев и португальцев. Им достались соперники, которых пройти не сложнее, чем голландцев. А вот если из четверки выбирать одну команду, то выделяется Франция. Просто вспомните знакомые фамилии. Меньян, Менди, Кимпембе, Бадьяшиль, Люка Эрнандес, Канте, Погба, Нкунку, Бен-Йеддер, Диаби и Бензема.

Полный состав по разным причинам не помогает Дешаму. В основном из-за травм, как у Погба, Канте и Бензема. Люка Эрнандес отправился в лазарет по ходу турнира. С таким составом – получается, третьим у Франции, можно попасть в четвертьфинал. Здесь и чемпионы мира, и обладатель «Золотого мяча». Раз у Франции без таких игроков остались люди для полуфинала, то они немножко фавориты…

И сразу вспомните, как Мбаппе по-детски засмеялся после промаха Кейна. Не было там злорадства, скорее облегчение – французам немного повезло. Улыбка Донателло – того, что черепашка-ниндзя, а не флорентийский скульптор эпохи Возрождения, напоминает всем, что тренеры предполагают, а промахи располагают. Не забил бы Месси мексиканцам, не было бы удара Петковича с Бразилией – совсем другой ЧМ .

Смог бы Кейн реализовать второй пенальти в ворота французов, если бы арбитр назначил три штуки вместо двух – все не так, давай по новой. Как и в случае с бездарными пенальти испанцев против великолепного Буну. Это турнир героев, на которых не все ставят. Мир может ждать финал Месси против Мбаппе, а получит игру Хорватии с Марокко? Посмотрим, на Евро-2004 тоже не ждали Грецию в финале.

Тогда фавориты посыпались неожиданно. А сейчас, раз загнали Кубок мира в Катар зимой, объяснений больше. Классический турнир, где фавориты готовы лучше, Инфантино у всех забрал. Но к хорватам и марокканцам нет вопросов. Кто-то потерял, они – нашли. Безумный прогноз Это’О в пользу Франции и африканцев сработал на 50 % — экс-форвард «Анжи» угадал полуфинал с участием Марокко и Мбаппе.