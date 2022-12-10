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Смелости им не занимать. Первая африканская команда в полуфинале первенства планеты

вчера, 22:58
Успех Марокко

Португалия учла ошибки Испании, но безуспешно.

Уже сейчас Марокко является главным открытием мундиаля

В первом тайме матча 1/4 финала португальцы определенно не спешили набрасываться на марокканцев, а выжидали, используя диагональные или вертикальные забросы на фланги обороны Марокко. Именно то, чего не делала сборная Испании. Тогда казалось, что подобного рода забросы — единственный способ вскрыть оборонительные ряды африканцев. И португальцы пытались использовать именно такой подход.

Больше всего подопечные Фернанду Сантуша нагружали левый фланг обороны Марокко. Под забросы открывался не только Геррейру, но и смещался на фланг Жоау Фелиш. Если у Испании за 90 минут таких действий было 2-3, то у португальцев за первый тайм набралось с десяток.

Диагонали и забросы в основном делал Бруну Фернандеш, опускавшийся очень низко, чтобы получить мяч. Фланговые защитники поднимались в атакующую треть, а среди разыгрывающих оставались два центральных защитника, Невеш, который садился между ними, и Бруну.

Четыре игрока — слишком много для розыгрыша мяча перед средним и низким блоком соперника, а учитывая то, что кроме Бруну у португальцев были игроки, способные делать диагональные передачи, решение было немного непонятным.

Помешали и сами марокканцы, которые буквально бросались в каждое единоборство и очень плотно играли в среднем и низких блоках. За исключением 1-2 ситуаций, когда подбор был за португальцами, марокканцы спокойно контролировали ситуацию, а моментальный прессинг Португалии не доставлял им каких-либо проблем.

Сборная Марокко полна смелости, и это одна из причин выхода в полуфинал

Португалия совершила 3 результативные ошибки — больше всех на проходящем мундиале. В пользу Марокко тоже были совершены 3 результативные ошибки. Всё сошлось и вылилось в оплошность Диогу Кошты, которая стала важнейшим фактором в сценариях, предлагаемых африканцами. После забитого гола Марокко еще сильнее закрылось в обороне, и португальцам во втором тайме пришлось торопиться, что никогда не бывает полезно в матчах против «автобусов».

Несмотря на то что Марокко играет очень низким блоком и сознательно отдает мяч противнику, именно смелость и рвение игроков сборной способствовали их выходу в 1/2 финала мундиаля. При этом Марокко — полуфиналист с рекордно низким средним владением в истории чемпионатов мира. Разница между предыдущим рекордсменом колоссальна. У Марокко среднее владение — 31,3%, у хорватов, занявших в 1998 году 3 место — 41,8%. Однако это не стало помехой, поскольку подопечные Реграги отдают сопернику владение только на отдалении от собственных ворот.

В матче против Португалии сборная Марокко убегала в контратаки чаще и создала больше, чем в предыдущих играх на мундиале. Марокканцы играли с высокой линией прессинга относительно прошлых матчей, смелее атаковали, и те редкие контрвыпады команды были довольно нагруженными — нередко в атаку убегали по 6, а то и 7 игроков, что усложняло португальцам задачу по перестроению оборонительной игры и контролю ситуации. Как итог — неудачные забросы Португалии превращались в опасные контратаки марокканцев.

Более смелый прессинг основывался в первом тайме на взаимозаменяемости двух игроков. Когда два крайних полузащитника выдвигались на помощь Эн-Несери, два центральных опускались на уровень с Амрабатом и наоборот. За счет чего большую часть времени марокканцы оборонялись по схеме 4-3-3.

Во многом этому способствовала школа сборной Марокко, игроки которой воплощают в себе европейский футбол. Умение играть накоротке и в малом пространстве позволяли марокканцам свободно выходить из обороны в условиях высокого прессинга португальцев сегодня и в предыдущих матчах. Об этом говорил еще Мазрауи перед первенством планеты:

У нас потрясающая команда – много качественных игроков, которые выступают в высших лигах Европы. Мы можем оказаться темной лошадкой и добиться чего-то особенного, чего никто от нас не ждет.

Многое у марокканцев схоже со сборной Хорватии. Обе команды перекрывают опорную зону, много перемещаются в средней линии при схожей расстановке, а также остро контратакуют, используя фланги. Даже несмотря на то, что все дополнительное время в матче с Испанией и весь второй тайм игры с португальцами — это буквально навал со стороны соперников, в плей-офф марокканцы проявили себя лучше хорватов, не позволив обоим оппонентам с Пиренейского полуострова создать ни одного 100-процентного момента у собственных ворот.

Впереди 1/2 финала чемпионата мира, но мало кто ожидает продолжения чуда

Пусть марокканцы выглядели максимально организованно в плей-офф мундиаля и никто, кроме Аршавина и Это'О, не ожидал от африканцев выхода даже в 1/4 финала, чего уж говорить о полуфинале, к этой стадии марокканцы подойдут в очень сложной ситуации.

Выход африканской сборной в полуфинал чемпионата мира сам по себе уникален и преисполнен героизма. Выделяет этот героизм и обилие травм, большинство которых, если не все, были получены в стыках, что говорит о характере команды.

В матче против Испании вылетели левый защитник Мазрауи и центральный — Агерд. Сегодня по ходу матча повреждение получил Саисс. Потеря таких игроков ощутима для сборной, не обладающей глубокой скамейкой запасных, и полуфинал точно был бы интереснее, если бы все ключевые исполнители марокканцев были готовы. Впрочем, у команды остаются в обойме такие личности, как Буну, Хакими, Амрабат и Эн-Несери, а потому еще одному европейскому гранду в полуфинале против Марокко придется попотеть в любом случае.

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Все комментарии
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 07:17
Есть одно правило.
"Порядок бьет класс". Марокко работает по этому правилу.
Могут при удаче и выиграть ЧМ, как греки на Евро-04 или те же португальцы на Евро-16, играя от обороны.
monah-10
monah-10
сегодня в 06:56
Шикарный полуфинал: Франция -Франция2, или Марокко-Морокко2, кому как удобно. В лубом случае в финале Аргентине играть с Францией основного состава или запасного.
112910415
112910415
сегодня в 06:42
эта сборная Марокко останется в истории
но французам с ними не будет очень трудно
DVL
DVL
сегодня в 03:24
Марокканцы конечно молодцы, как и хорваты, но в финал должны пройти французы и аргентинцы, яркие и атакующие команды. Смотреть на откровенный автобус в финале не о чем. Антифутбол ненужен.
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 01:39
Почему же? Марокканцы играют от соперника и утверждать что они в каждом матче "паркуют автобус" просто глупо. Да шансов пройти французов у них не много, но даже 1% из 100 это шанс, а для самих футболистов это шанс вписать своё имя в историю.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 23:30, ред.
Ни в коем случае нельзя, чтобы автобусы проходили в финал. Смотрю футбол из-за острых моментов, дриблинга, комбинаций, неожиданных отыгрышей равных команд. Но не из-за вот этой всей возни на удержание. Да, как и в 2002, куча топовых команд не подготовлены. И такая наглядная эффективность автобусов может убить развившийся в последние 15 лет тренд на атакующий, результативный футбол. Нельзя повторять 2004 и Грецию. За чемпионство должны бороться самые потенциально крутые команды в своем лучшем виде. Да, 2-3 сенсации будут всегда. И мои оппоненты, кто симпатизируют новым, неожиданным командам, должны тоже получать удовольствие. Но не слишком сильное! Справедливость должна быть, и те 2-4 команды, которые в среднем за матч создают больше всего острых моментов, должны и разыграть кубок между собой, а не потакать выскочкам!
volga.kot
volga.kot
вчера в 23:25
Марокко просто красавцы! Вот как надо играть!!!
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 23:16
Скоро все поймут))
протон
протон ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:15
Я подумаю. Это интересная затея для меня. У меня давно к примеру желание очной встречи с игроком Байкал победить его.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:10
Тогда можно так сделать Вам уже скоро - тридцать ставок в сумме в этом месяце, выбрать на главной странице конкурса, в правом верхнем углы, где Выигрыш, группу Без призов, подтвердить, и ждать, если наберётся нужное количество игроков в ней, то будете играть там, если нет, то будете в обычной группе.

С группой на точный счёт такая же ситуация, там просто другая система - ставки только на точный счёт и другой расчёт выигрышных очков, в основном конкурсе эта группа участвует.

На практике в этом плане лучше договариваться с shlomo, он может сориентировать и организовать участие как в одной так и другой группе.
matrix333
matrix333 ответ HOROVEL7 (раскрыть)
вчера в 23:09
Все равно Вас не поймут.
K Z
K Z
вчера в 23:09
Марокко молодцы!!! Роналду жалкая тень прошлых лет. Зато понтов великое множество. Гордо ушел и команду бросил после проигрыша. Никогда не уважал и не уважаю себялюбов! Мбаппе такого же плана. Любит очень себя! Или я неправ?
matrix333
matrix333
вчера в 23:02
Марокко удивило до дна.
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