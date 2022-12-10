Смелости им не занимать. Первая африканская команда в полуфинале первенства планеты

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вчера, 22:58

Португалия учла ошибки Испании, но безуспешно.

Уже сейчас Марокко является главным открытием мундиаля

В первом тайме матча 1/4 финала португальцы определенно не спешили набрасываться на марокканцев, а выжидали, используя диагональные или вертикальные забросы на фланги обороны Марокко. Именно то, чего не делала сборная Испании. Тогда казалось, что подобного рода забросы — единственный способ вскрыть оборонительные ряды африканцев. И португальцы пытались использовать именно такой подход.

Больше всего подопечные Фернанду Сантуша нагружали левый фланг обороны Марокко. Под забросы открывался не только Геррейру, но и смещался на фланг Жоау Фелиш. Если у Испании за 90 минут таких действий было 2-3, то у португальцев за первый тайм набралось с десяток.

Диагонали и забросы в основном делал Бруну Фернандеш, опускавшийся очень низко, чтобы получить мяч. Фланговые защитники поднимались в атакующую треть, а среди разыгрывающих оставались два центральных защитника, Невеш, который садился между ними, и Бруну.

Четыре игрока — слишком много для розыгрыша мяча перед средним и низким блоком соперника, а учитывая то, что кроме Бруну у португальцев были игроки, способные делать диагональные передачи, решение было немного непонятным.

Помешали и сами марокканцы, которые буквально бросались в каждое единоборство и очень плотно играли в среднем и низких блоках. За исключением 1-2 ситуаций, когда подбор был за португальцами, марокканцы спокойно контролировали ситуацию, а моментальный прессинг Португалии не доставлял им каких-либо проблем.

Сборная Марокко полна смелости, и это одна из причин выхода в полуфинал

Португалия совершила 3 результативные ошибки — больше всех на проходящем мундиале. В пользу Марокко тоже были совершены 3 результативные ошибки. Всё сошлось и вылилось в оплошность Диогу Кошты, которая стала важнейшим фактором в сценариях, предлагаемых африканцами. После забитого гола Марокко еще сильнее закрылось в обороне, и португальцам во втором тайме пришлось торопиться, что никогда не бывает полезно в матчах против «автобусов».

Несмотря на то что Марокко играет очень низким блоком и сознательно отдает мяч противнику, именно смелость и рвение игроков сборной способствовали их выходу в 1/2 финала мундиаля. При этом Марокко — полуфиналист с рекордно низким средним владением в истории чемпионатов мира. Разница между предыдущим рекордсменом колоссальна. У Марокко среднее владение — 31,3%, у хорватов, занявших в 1998 году 3 место — 41,8%. Однако это не стало помехой, поскольку подопечные Реграги отдают сопернику владение только на отдалении от собственных ворот.

В матче против Португалии сборная Марокко убегала в контратаки чаще и создала больше, чем в предыдущих играх на мундиале. Марокканцы играли с высокой линией прессинга относительно прошлых матчей, смелее атаковали, и те редкие контрвыпады команды были довольно нагруженными — нередко в атаку убегали по 6, а то и 7 игроков, что усложняло португальцам задачу по перестроению оборонительной игры и контролю ситуации. Как итог — неудачные забросы Португалии превращались в опасные контратаки марокканцев.

Более смелый прессинг основывался в первом тайме на взаимозаменяемости двух игроков. Когда два крайних полузащитника выдвигались на помощь Эн-Несери, два центральных опускались на уровень с Амрабатом и наоборот. За счет чего большую часть времени марокканцы оборонялись по схеме 4-3-3.

Во многом этому способствовала школа сборной Марокко, игроки которой воплощают в себе европейский футбол. Умение играть накоротке и в малом пространстве позволяли марокканцам свободно выходить из обороны в условиях высокого прессинга португальцев сегодня и в предыдущих матчах. Об этом говорил еще Мазрауи перед первенством планеты:

У нас потрясающая команда – много качественных игроков, которые выступают в высших лигах Европы. Мы можем оказаться темной лошадкой и добиться чего-то особенного, чего никто от нас не ждет.

Многое у марокканцев схоже со сборной Хорватии. Обе команды перекрывают опорную зону, много перемещаются в средней линии при схожей расстановке, а также остро контратакуют, используя фланги. Даже несмотря на то, что все дополнительное время в матче с Испанией и весь второй тайм игры с португальцами — это буквально навал со стороны соперников, в плей-офф марокканцы проявили себя лучше хорватов, не позволив обоим оппонентам с Пиренейского полуострова создать ни одного 100-процентного момента у собственных ворот.

Впереди 1/2 финала чемпионата мира, но мало кто ожидает продолжения чуда

Пусть марокканцы выглядели максимально организованно в плей-офф мундиаля и никто, кроме Аршавина и Это'О, не ожидал от африканцев выхода даже в 1/4 финала, чего уж говорить о полуфинале, к этой стадии марокканцы подойдут в очень сложной ситуации.

Выход африканской сборной в полуфинал чемпионата мира сам по себе уникален и преисполнен героизма. Выделяет этот героизм и обилие травм, большинство которых, если не все, были получены в стыках, что говорит о характере команды.

В матче против Испании вылетели левый защитник Мазрауи и центральный — Агерд. Сегодня по ходу матча повреждение получил Саисс. Потеря таких игроков ощутима для сборной, не обладающей глубокой скамейкой запасных, и полуфинал точно был бы интереснее, если бы все ключевые исполнители марокканцев были готовы. Впрочем, у команды остаются в обойме такие личности, как Буну, Хакими, Амрабат и Эн-Несери, а потому еще одному европейскому гранду в полуфинале против Марокко придется попотеть в любом случае.