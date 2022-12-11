Два пенальти – мало. Англия едет домой, проиграв Франции

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вчера, 08:31

Кейн не смог спасти англичан.

Есть время на раскачку

Стартовый отрезок матча оказался предсказуемым. Вряд ли кто-то ожидал феерии со старта. Англичане и французы уже на этом чемпионате мира показывали, что не горят желанием раскрываться и рисковать с первых минут, а удары свои наносят отрезками. Да и опыт других сборных говорил о том же.

Дальнейшая острота матча зависела от того, кто раньше совершит ошибку и позволит забить. Только после первого гола на этом турнире начинается настоящая борьба и битва тактик, стратегий, а порой и просто сражение футболистов. К счастью, в этот раз гол случился довольно рано.

В дальнейшем проявлявшие высокую плотность в опорной зоне англичане допустили свободные пару метров перед Тчуамени, и тот пальнул под штангу крайне удачно. Этому предшествовал перевод атаки с левого фланга направо с помощью Мбаппе. Но наиболее внимательные, а также поклонники англичан могли заметить, что началась атака с падения впереди на фланге Сака. Британцы утверждали, что было нарушение правил. Судья его не зафиксировал.

Мы знаем, что ВАР способен «отматывать» после голов и по паре минут назад. Уж наверняка этот эпизод был рассмотрен с точки зрения возможной отмены гола. Однако видеоассистенты не усмотрели достаточно весомого повода для вызова бразильского арбитра Вилтона Сампайо к монитору.

Вода камень точит

До гола шло равное противостояние. А вот после него французы откровенно перешли к контратакующей модели, которая напрашивается, когда у тебя в составе есть Мбаппе. И почти все дальнейшие события разворачивались именно на его фланге. Вот только не в той зоне, где все ожидали. Кто-то предвкушал скоростные забеги Килиана с Уокером, а по факту их случилось пару штук.

Главное сражение происходило у других ворот. Там Сака со смещающимися на край Хендерсоном и Кейном просто уничтожал зону Эрнандеса и Упамекано, которым постоянно помогал Рабьо. Сразу после гола французов три подряд опасных атаки прошли по этому краю. Французская оборона явно не справлялась, но англичанам не хватало организации завершения атак.

В итоге из всего этого чудовищного давления, обрушившегося на Францию по флангу Сака, англичанам удалось выжать только пенальти, когда пришедший помогать Упамекано Тчуамени поставил подножку Букайо. Слабоватый профит на фоне силы прессинга. Можно показать пальцем на судью и заявить, что тот пропустил много фолов разной крупности на Кейне и Сака как раз на этом фланге.

Судейское отступление

Особенно вопиющим кажется падение Харри в штрафной справа. Но тут ВАР рассудил верно в отличие от главного арбитра. Сампайо должен был ставить штрафной, поскольку зацепили форварда перед линией. И это ошибка судьи. Но ВАР не мог ему подсказать, потому что видеоассистенты смотрели повтор на предмет пенальти, а его не было, поскольку фол случился до штрафной. Так получается, что судейская бригада одновременно и виновата, и нет.

В дальнейшем у Сампайо будет еще немало спорных эпизодов. С первых минут он хотел показать, что допускает серьезный уровень контактной борьбы. Однако в дальнейшем не мог выдерживать эту ровную планку, то наказывая игроков за фолы, то пропуская их. Более привычные к таким баталиям арбитры умеют поддерживать одну планку жесткости. У Сампайо не получилось. Отсюда и масса претензий. Причем предъявлять их могут не только проигравшие англичане, но и победившие французы. Тут скорее проблема не в предвзятости, а в неготовности судьи к такому матчу.

Герои и неудачники

Матч получился насыщенным с точки зрения неоднозначных ролей одних и тех же персонажей. Вот взять Тчуамени. Хорошо отработал в центре, забил мяч, но откровенно не успел за Сака в штрафной и привез пенальти. Но это цветочки. Посмотрите на Кейна. Капитан, настоящий лидер, заваривал мощную кашу на фланге обороны французов, давил, а те трещали, сравнял счет.

Все шло к тому, что он может стать главным героем. Но когда второй раз подошел к «точке», что-то случилось, и Харри зарядил в небеса, поставив крест на спасении Англии. И на своей возможности стать прямо сейчас лучшим бомбардиром в ее истории. В то же время Жиру утвердился в этом статусе. У французов. Ирония судьбы.

Саутгейт, который не мог не видеть, как под нажимом его ребят кружится голова у Упамекано и Эрнандеса, решился в конце игры на неочевидное решение. Он убрал с поля Хендерсона и Сака, которые были основными авторами этого натиска. Тренеру, конечно, виднее, в каком состоянии игроки, но они оба не выглядели сильно уставшими и не способными дожимать французов дальше.

Скорее это была идея Саутгейта, который на измотанных защитников Франции бросил свежих Стерлинга и Маунта, призванных дублировать задачи Сака и Хендерсона, но со свежими ногами. У Маунта отчасти это получилось – он заработал второй пенальти. Но вот Рахим оказался далеко не Букайо, поэтому с его рывками французы справлялись успешнее. К тому же вспомнил об оборонительных задачах Мбаппе, который стал в конце возвращаться на этот фланг для поддержки обороны.

Тень Мбаппе и дух команды

Скоростного противостояния с Уокером не получилось, но Килиан хорошо отвлекал на себя внимание. В то же время англичане чаще всего успешно лишали его пространства коллективно. Вообще, у них получилась очень подвижная, мобильная динамичная команда, которая успевала перекрывать планы французов по контратакам, вовремя возвращаясь назад из давления. Тут ставка Дешама не сработала.

Но это же Франция, где один за всех и все за одного. Мбаппе в большей степени стал проявлять свою командную сущность. Сложно сказать, как это удается Дешаму. Но из эгоиста Погба он сделал шелкового члена команды. А теперь то же самое – из тяготеющего к индивидуализму Килиана. Поэтому у Дешама Гризманн играет всех в центре поля. В этом матче в роли опорника он схватил желтую карточку и часто давал по ногам мобильным британцам. Но в качестве креативщика отдал две голевые передачи.

В своей игре эта сборная Франции далека от идеала. И видно, что она фактически в половине своего состава слеплена из того, что есть, а не из оптимальных исполнителей. Но Дешам смирился с потерями и выдает максимум из того, что имеется под руками, заставляя Францию на индивидуальном мастерстве, честном слове и командном духе пробираться дальше по турниру.