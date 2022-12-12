Месси гоняется за Гризманном, а хорваты – за удачей. Секреты Скалони и Далича

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вчера, 19:47

Одна цель на двоих — финал-реванш на ЧМ .

Психологическая стойкость

Похоже, хорваты на фарт продолжают искать провокации соперников для своей мотивации, как было с криками тренера Канады. На этот раз сообщили, якобы один из аргентинцев хвастался одноклубникам, что его сборная выбрала психически нестабильных игроков в составе Хорватии, знают, как их спровоцировать. Мол, расправятся со славянами за 60 минут. Учитывая провал плана провокатора Луи ван Гала, самому Скалони лучше такие игры не начинать. Тем более, у жестких хорватов хватает задир. Учитывая победы в сложнейших четвертьфиналах, имеют право именоваться психически устойчивыми командами (не путать с уравновешенностью). Особенно хорваты, где не только Модрич и Ливакович, но даже Ловрен с его любовью к стилю Серхио Рамоса держался во имя общих побед. Если арбитр в полуфинале будет работать лучше, чем Матеу Лаос — сможем поговорить именно о футболе. Это ведь самый важный матч в новейшей истории двух стран.

Результат: ничья.

Качество шансов и реализация

Лидеры по xG покинули турнир — немцы и бразильцы. При этом Франция и Аргентина идут наравне, а хорваты значительно ниже. Такой у них стиль, много раз играли вничью, прошли две серии пенальти. С другой стороны, если Аргентина могла забить на пару мячей больше, то Хорватия реализовала то, что создала. Причем если отнять вес пенальти, то разница по xG с игры уже не такая большая. По ударам аргентинцы ожидаемо впереди — 68 на 55, а вот по выстрелам в створ перевес скромнее, 26 против 20. Аргентина не играла против Бельгии и Бразилии, им было проще набрать ударов против команд, отдававших им мяч. Хорваты количественно реже оказывались в атаке, но соотношение точных ударов к голам у них даже чуть лучше. Важно не вырывать абсолютные цифры из контекста. Перишич, Петкович, Влашич, Пашалич и Модрич умеют бить по воротам, как и Месси с напарниками. Но у хорватов никто не промахивался, как Лаутаро.

Результат: ничья.

Надежность линии обороны

Сборная Марокко — единственная команда на ЧМ , которая не пропускала на этом турнире от своих соперников, если не считать автогол в матче с Канадой. Хорваты допустили только три результативные ошибки, включая гол Неймара в овертайме, но можно ли назвать линию с Ливаковичем и Гвардиолом надежной? Нет. Как и в случае с Нидерландами, хорваты — одна из самых возрастных команд турнира, допустили слишком много ударов по своим воротам. Целых 66 попыток, из которых 22 были точными. Низкое количество пропущенных — заслуга чужих промахов, подкатов Гвардиола, выносов Ловрена и сейвов Ливаковича. Странно обманываться, путая везучую и старательную игру в обороне с надежной защитой, которая минимизирует количество подходов, а не полагается на ошибки Лукаку. Как пример высокоорганизованной линии — Аргентина. До представления в концовке с Нидерландами, надежная оборона Скалони позволила себе только парочку ударов по воротам Мартинеса. И как же фатально им не везло — залетело почти всё. Помним голы Саудовской Аравии, хотя за весь турнир Скалони увидел 6 ударов в створ своей команды. Как хорватам улыбалась удача — так аргентинцы ее не видели. Но по организации защиты команда, которая допустила всего 22 удара по своим воротам, точно выше той, которая разрешила 66 выстрелов. У Мартинеса 2 сейва, у Ливаковича — 19, огромная разница.

Результат: победа Аргентины.

Прессинг и отбор мяча

Турнир бойцов, ведь по сумме отборов и перехватов лидирует Марокко — 155, а на втором месте неожиданно сборная Франции — 147. Хорваты чуть ниже «итальянских» голландцев — 133 отбора плюс перехваты, а Аргентина уступает им количественно — 112, но если учесть разницу по владению мячом, то фиксируем скорее равенство. Безумно жестко работают обе команды. У хорватов больше перехватов и намного больше выносов, но по блокам и отборам на своей половине поля эти команды друг друга стоят. Оруженосцы Месси — МакАлистер, Эрнандес и Де Пауль, пашут, как невероятное трио Далича — Модрич, Ковачич и Брозович. Борьба в середине поля предопределит в этом противостоянии многое, если будет победитель.

Результат: ничья.

Тактика и тренерские идеи

Скалони стоит переживать из-за флангов. У хорватов первое место по кроссам на ЧМ — 119 против 71 у аргентинцев. Латерали Скалони работали неважно, навешивали мяч Месси и Ди Мария, а в полуфинале не сыграют Монтьель и Акунья. Справа Молина должен справиться против Сосы, но вот Тальяфико неслучайно попал в запас. Юранович будет атаковать, Модрич и Перишич тоже хороши при навесах. Аргентине удобно, что Хорваты играют «4-3-3», вряд ли Скалони перейдет на три центральных снова, но стандарты будут интересными. К слову, есть парадокс. Хотя хорваты сильно выше, но по проценту выигранных верховых дуэлей Аргентина им не уступает. Обе команды комфортно играют с мячом низом, оба тренера в полном порядке. Далич вряд ли будет так глубоко садиться, как с Бразилией, но есть еще один важный фактор.

Результат: ничья.

Усталость и сила лидеров

У хорватов два овертайма подряд, а у Аргентины пока один. Канада и Бельгия вылетели из сильной, как оказалось, группы, ведь хорваты и марокканцы в полуфинале. Аргентина может быть чуть свежее, но поскольку Хорватия часто отдавала мяч, то у ветеранов в основе и у молодежи из резерва должны остаться силы. Месси прав — ван Гал ошибся, урезав полузащиту, а Далич такую ошибку не допустит. Обе команды не играют легко и не выглядят свежо. А вот лидеры у них роскошные. У Месси второе место по пасам под удар после Гризманна – 16 против 17 (Антуан сыграл меньше минут). Брозович на четвертом месте по пасам за игру, а Модрич гениально играет без всякой статистики. Удивительно равные команды, судьбу путевки в финал определит внимание к деталям.

Результат: ничья.

Итог сравнения. Аргентина – Хорватия – 6:5

Минимальная разница – в пользу Далича. Его команда по качеству игры не отстала от Аргентины. Понятно, что фавориту в целой серии матчей не хватило легкости, а Хорватия только раз показала зубы в атаке, но они невероятно похожи. Разница понятная, «4-3-3», где есть Месси в последней тройке, отличается от «4-3-3», где Модрич в первой по счету, но по бойцовским качествам, отбору и даже реализации — это равные команды. Аргентина может атаковать, но Хорватия будет гоняться за Месси и постарается сыграть на своем уровне.