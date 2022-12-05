Оруженосец Месси и брат Кевина МакАлистера. Звезда Аргентины — сын напарника Марадоны

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вчера, 19:00

Попал в основу в последний момент.

Алексис – ирландец и потомственный футболист

Фамилия игрока в написании почти не отличается от МакКаллистер, как у Кевина – героя фильма «Один дома». Алексис говорит, что не знает ничего о шотландских бабушках и дедушках, а вот ирландские корни на голове торчат. Рыжие волосы стали причиной травли полузащитника в сборной Аргентине. Месси называть Гномом побаиваются, только Ди Мария это постоянно делает, но вот новичка подкалывали.

МакАлистеру шутки не нравились, Месси запретил травлю, за что будущий оруженосец главного пешехода ЧМ сильно благодарен. Лионель преодолел пешком рекордное расстояние на турнире, Алексису нужно бегать за двоих. Впрочем, среди пешеходов также Гризманн, Мбаппе и Канселу. Речь скорее об особенностях аритмичных игроков, чем о том, что в футболе нельзя добиваться результатов, если часть времени ходишь пешком, как Де Брюйне.

А вот от молодого хавбека ждут движения. Ему пришлось несладко на старте карьеры, была печать «сынок футболиста». Много лет назад папа – крайний защитник Карлос МакАлистер играл за «Аргентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс». Рыжеволосый боец был претендентом на поездку на ЧМ -1994, но Ортега уничтожил его в матче против «Ривер Плейт», в США взяли Хосе Чамота, игравшего тогда за «Фоджу» перед трансфером в «Лацио».

Алексиса еще не было в проекте, родится через четыре года. Зато в семье был другой футболист, дядя будущего участника ЧМ -2022 – Патрик. Их предки из Ирландии, но в рыжеволосом семействе разные гены, а фамилия явно шотландская. Первого сына Карлос назвал Франсисом, а второму выдумал имя, которое может развеселить, ведь брата нашего героя зовут Кевин МакАлистер. Шутки про «Один дома» беднягу точно достали.

Все три сына в семье бывшего игрока сборной Аргентины, который пересекался с Марадоной в «Бока Хуниорс», стали футболистами. А в год, когда родился младший – Алексис, Карлос с братом организовали футбольную школу. Теперь отец игроков работает чиновником. Ранее был депутатом, трудится в министерстве образования и спорта. Когда дядя, папа и два старших брата – футболисты, то у младшего в семье небогатый выбор профессии.

МакАлистер – плеймейкер, сменивший амплуа

Еще один человек с известной на весь мир фамилией – Поттер, сделал в «Брайтоне» из «десятки» «Аргентинос Хуниорс» разрушителя. Папа Карлос достал маму семейства шуткой, что ему нужен ДНК-тест, поскольку в семье его брат нападающий, а он классический жесткий британо-аргентинский крайний защитник. А вот его сын Алексис часто выбирает сложные и красивые решения. Вот папа и повторяет одну шутку сто раз.

Алексис получил хорошее образование в школе, где учились Камбьяссо, Рикельме и Тевес. МакАлистера не считали талантом, ведь он не играл за юношеские сборные, но в 2019-м году к нему приехали люди из «Брайтона». Там доверяют футбольной статистике, цифры подсказали скаутам, что Алексис вырастет в большого мастера. Благодаря тому трансферу сейчас мир узнает о связи Шотландии и Аргентины в футболе.

Сэр Александер Уотсон Хаттон – отец аргентинского футбола, привез мяч в опасную Патагонию из Шотландии. Потомки британцев не так уж часто светились в сборной Аргентине, но один шотландец стал чемпионом мира благодаря Марадоне. Это защитник Хосе Луис Браун. Причем внук шотландца даже забил в финале ЧМ -86 в ворота немцев. Алексис от такой же судьбы в футболе точно не откажется, но ему и команде надо добавлять.

Хавбек — скромный, но не на футбольном поле

Это его папа был бойцом, а Алексис рассчитывал на творческую профессию в футболе. Но хавбек смышленый, поэтому подтянул физику, подучил английский, внимательно слушал установки Поттера. Благодаря успехам в «Брайтоне» смог попасть в заявку Скалони, хотя более двух лет в сборную не вызывался. Что же произошло? Травма Ло Чельсо – основного хавбека сборной Аргентины на кубке Америки.

У Паредеса и Де Пауля другие характеристики, а Ди Марии не двадцать пять лет, чтобы связывать линии. Поэтому в оруженосцы Месси отрядили молодых МакАлистера и Фернандеса. Правильное решение, ведь они оба атакуют и обороняются. Видно, что Алексису немного не хватает навыков жесткой работы без мяча, матч против Австралии не был его лучшим на турнире, однако, свою функцию он выполняет.

Игрок оттягивает внимание на себя, чтобы Месси нашел пустую зону и дождался там передачи. Речь о 23-летнем футболисте, не все в таком возрасте столь дикие и опытные, как Килиан Мбаппе. МакАлистер только начинает путь в большом футболе. Дальше его ждет большой трансфер. Например, в «Челси», где будет обновление в центре полузащиты. Жоржиньо хотел в Италию, а у Канте заканчивается контракт.

Поттер может попросить подписать знакомого футболиста, ведь у МакАлистера есть потенциал. Также Грэм знает, что речь об адекватном парне. Достаточно посмотреть на его девушку. Камила — стильная, но без слепленного хуриргами лица и тела. Вкус у Алексиса хороший. Скалони доволен, что нашел именно такую замену для Ло Чельсо. А поскольку Алексис забил Польше, то доверие к нему выросло.

Хавбек отдал много умных передач с высокой точностью. Заточен на жесткий прессинг, как и Энцо Фернандес. Именно от работы молодежи зависит успех в четвертьфинале против Нидерландов. У хитрого Ван Гала хорошая полузащита – Де Йонг, де Роон и Классен. Важно завоевать преимущество в середине поля. Это Месси всюду был и всё видел, а для МакАлистера каждый матч в Катаре – главный в жизни.