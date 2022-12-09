Ван Гал затаил обиду на Аргентину за ЧМ-2014. Голландцы хотят отомстить на мундиале в Катаре

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вчера, 12:52

Еще есть те, кто помнит разочарование.

8 лет для карьеры игрока – длительный срок. Это лишь 2-3 чемпионата мира – и так бывает, что состав сборной уже на следующий розыгрыш мирового первенства сильно отличается от предыдущего. На ЧМ -2014 Нидерланды были очень близки к финалу – остановились в шаге. Поражение от Аргентины впечаталось в памяти игроков того созыва, и некоторые из них добрались до мундиаля в Катаре. Расскажем, кто помнит о той неудаче и не позволит забыть о ней новым лидерам оранжевых перед новой встречей с бело-голубыми.

Луи ван Гал

Снова противостояние с Аргентиной приходится на решающие стадии турнира – и снова ведет команду к нему «железный тюльпан». Луи не забыл бразильский полуфинал и всячески подогревает интригу к матчу:

Нам нужно свести счёты с Аргентиной. Месси — игрок, который может решить исход игры самостоятельно. В том матче в 2014 году он ни разу не коснулся мяча, но мы проиграли по пенальти. Теперь мы хотим отомстить.

После чемпионата мира 2014 у ван Гала истекал контракт со сборной – и он не стал его продлевать. Специалист решился возглавить «Манчестер Юнайтед» — клуб, из которого с Фергюсоном ушла эпоха и который пытался выстраивать новое светлое будущее.

Через два сезона последовала отставка, длительная пауза в тренерской деятельности, объявление о завершении карьеры в 2019-м. Но спустя два года Луи решил вернуться, снова возглавив сборную Нидерландов. После ЧМ -2022 в Катаре ван Гал наверняка окончательно отойдет от дел.

Эмоциональная сторона завершающейся истории тренера усиливается тем, что один из его последних матчей – снова против Аргентины. Это возможность поквитаться за проигранный полуфинал в Бразилии и уйти красиво – как бы история дальше ни развивалась.

Мемфис Депай

На мундиаль в Бразилии форвард поехал в статусе 19-летнего таланта, сверкнувшего в ПСВ . В сезоне 2013/2014 он стал вторым бомбардиром команды, а летом отправился защищать цвета национальной команды. В таком возрасте оказаться рядом с ван Перси, Роббеном, Снейдером и дойти до полуфинала – мечта. Но и поражения в принципиальных матчах сказываются более болезненно. Игра с аргентинцами надолго отпечаталась в памяти Мемфиса, хоть юниор и следит за ее развитием со скамейки.

После вылета Депай провел еще один год в чемпионате Нидерландов, а затем отправился к уже знакомому тренеру в «Манчестер Юнайтед». Этот переход стал для молодого голландца одним из худших решений в карьере – он не проявил себя в системе Луи. Наставник намекал, что футболист не подходит философии манкунианцев. Затем не смог адаптироваться к требованиям Моуриньо и отправился в «Лион».

К этому моменту Депай – игрок «Барселоны». Сезон начался с травмы, 28-летний нападающий провел только 2 матча в Ла лиге – и все равно был вызван в сборную. С Луи у игрока отношения отличные – они целуются в губы, что тут еще сказать?

А вот боль от поражения Аргентине осталась – этого Мемфис не скрывает:

«У меня остались горькие воспоминания о том чемпионате мира, и мне хочется избавиться от этой занозы. Я хотел бы убрать её уже в пятничном матче. Мы ожидаем очень тактической встречи. И для победы нам придётся воспользоваться своими преимуществами».

Дейли Блинд

Еще один голландец, который после мундиаля в Бразилии оказался вместе с ван Галом в «Юнайтед». Его с Луи связывает и тот факт, что отец Дэйли – легенда голландского футбола Дании Блинд – входил в тренерский штаб сборной.

Сравнений со знаменитым отцом не избежать – и Дейли по возможности держал марку, поучаствовав в двух из пяти голов в ворота Испании в первом туре группы. Все матчи чемпионата он провел в старте, с первой и до последней минуты отпахал против Аргентины.

За манкунианцев защитник отыграл три сезона с небольшим – но не смог дальше работать с Моуриньо. Судя по инсайдам, он просто хотел играть, а ситуация в клубе была безнадежна, поэтому он вернулся в Нидерланды.

Сейчас Блинд вновь выступает в «Аяксе» — как и в первые годы игровой карьеры. И снова проводит полные матчи в составе сборной. Партнеры у латераля сменились, а вот желание добраться до финала наверняка остается.

Стефан де Врей

Де Врею мировое первенство дало дорогу в чемпионат Италии, где 30-летний голландец играет до сих пор.

В национальную команду на ЧМ -2014 центрбек вызывался как перспективный игрок, который закрепился в основе «Фейеноорда». Он регулярно выходил с первых минут в тройке защитников, а голландцы уверенно прошли группу без единого поражения, в плей-офф отправили домой мексиканцев и Коста-Рику. И матч полуфинала, и игру за серебро турнира Стефан тоже провел в старте.

При этом к результатам команды защитник старался отнестись с пониманием:

Разумеется, мы все расстроены вылетом сборной Голландии за один шаг для полуфинала. В то же время нам практически не в чем себя упрекнуть, учитывая, что полуфинальный поединок был проигран в серии пенальти. В принципе, мы выступили достаточно неплохо. В команде прошла смена поколений, и после провала на чемпионате Европы два года спустя мы дошли до полуфинала мундиаля, проходившего не на родном континенте. Кажется, есть возможность для дальнейшего прогресса.

Судя по всему, и в новой встрече с аргентинцами де Врей не видит возможности реванша, а лишь хочет успешного выступления сборной. Да и делают погоду в коллективе теперь другие – ван Дейк, Аке. Он же просто передает свой опыт.