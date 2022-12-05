Марокканцы и азиаты – последние андердоги ЧМ-2022. Вера в сенсацию тает на глазах

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вчера, 12:45

Пока фавориты в плей-офф безупречные.

Впереди могут ждать первые за 24 года четвертьфиналы ЧМ , где шесть сильных европейских сборных и две главные южноамериканские. Нечто подобное было во Франции, ведь Дания и Хорватия были сильными по составу. Хотя если теперь Испания, Португалия и Хорватия пройдут дальше, то новые четвертьфиналы будут строго матчами звезд против звезд.

Так бывает редко. Четыре года назад в восьмерке были подопечные Черчесова. Восемь лет назад – костариканцы. Двенадцать лет назад – Гана и Парагвай. Если Япония, Южная Корея и Марокко вылетят, то независимо от исхода в паре Швейцарии и Португалии, получим схватку изначальных фаворитов плюс вице-чемпионов мира – хорватов. Самое время половить сенсацию, ведь кандидатов остались лишь трое.

За Японию

Самурайский нрав. Это не европейское клише. Сами футболисты сборной Японии делают отсылки к самураям. Спасибо, что не к аниме, хотя тоже подходит по пафосу и драматизму. У сборной Японии есть характер, ее тренер принимал смелые решения, команда высокоорганизованная. В отличие от некоторых реальных самураев, ведь понятно, что в кино выдуманный образ. Были и алкоголики, играющие в запрещенные для самураев азартные игры в публичных домах с гейшами.

Статус Хорватии. Модрич – фаворит, ведь у его команды намного больше опыта сложных матчей. Но Япония не такой явный аутсайдер, как поляки против французов. Азиаты выдали два сказочных отрезка против немцев и испанцев, которые их пытались задавить. Да, «клетчатые» могут сыграть хитрее, но у обороны Ливаковича не меньше проблем, чем у защиты Нойера. Хорваты — добротная команда, которая в группе обыграла лишь Канаду.

Подстройка под соперника. Хорваты сами умеют сыграть неудобно для оппонента. Но насколько им будет удобен футбол чистым первым номером? Вспомните возню с командой Карпина в отборе. Моменты были, а забил только Кудряшов в свои ворота. Нулевая ничья выбивала хорватов из борьбы. Японцы представлены игроками немецких клубов, где порядка не так много, как стереотипно считают, но темповой футбол. Подопечные Хадзимэ опытные – средний возраст основы 28 лет, не боятся борьбы. Неудобный соперник для хорватов.

За Южную Корею

Умение отвечать на удары. Все три соперника Южной Кореи сыграли хуже, чем планировали. Уругвай провалился на ЧМ – не было футбола, только одинокие попытки Бентанкура. Гана забила три мяча, но пропустить могла четыре с легкостью, по ударам счет 22:7, африканцы реализовали все точные выстрелы. Португальцы и вовсе проиграли южным корейцам. Причем у Бенту настолько уверенные перцы, что один приказывал Роналду быстрее покидать поле, а второй – Сон, выдержал на 91-й минуте паузу и принес своим пасом победу и путевку в плей-офф.

Прагматичность Бразилии. Как видим по Аргентине, некоторые сборные на ЧМ пытаются эволюционировать – прибавлять от матча к матчу. Бразильцы в группе с «бычками» из Швейцарии и Сербии не играли красиво, но их монотонность убивала соперников… Пока не встретили Камерун, убрав часть основных. То поражение примерно как неудача Франции против Туниса, ничего не значит? Посмотрим, стиль Тите опасен для них самих. Бразильцам неудобно пропускать первыми, не привыкли отыгрываться.

Вес промахов в футболе. Посвящали этой теме отдельный разговор. Представьте, что Месси не смог попасть мимо защитников Австралии, вратарь не дарил Аргентине еще один гол, а вот рикошет и проход соперника привели к двум голам в ворота Мартинеса. Дальше другой Мартинес – Лаутаро, выходит и мажет, как в реальности. Всё, Месси проиграл 0:2 сборной Австралии. Так тоже могло случиться. Если Неймар сегодня не готов повторить опыт Мбаппе, если все Кимы из Южной Кореи сыграют матч жизни, то не обязательно увидим самый ожидаемый исход – разгром азиатов.

За Марокко

Уверенность в себе. Марокко – самый дерзкий андердог. Поэтому Ренару было непросто работать с этой сборной. Поэтому не были готовы к прорыву на ЧМ -18. Также не выиграли Кубок Африки, как Сенегал. Одновременно с этим у марокканцев столько же уверенности в себе, как у Зиеша. У Испании немало молодых ребят, есть идеальный кандидат на решающий промах – Мората. Бускетс и Альба привносят дух чемпионов, но марокканцы морально могут не уступить Испании. А это уже полдела в таком матче.

Европейский опыт. Вратарь Буну родился в Канаде, в Европе живет почти десять лет, выступает за «Севилью». Хакими – защитник ПСЖ , Мазрауи – защитник «Баварии». Амрабат родился в Нидерландах, Сабири – воспитанник немецких клубов, выступает в Серии А. Буфаль – уроженец Парижа, Зиеш выбрал сборную Марокко в 2015-м году, до этого выступал за команды Нидерландов разных возрастов, ведь родился в Европе. Испанские штучки могут не сработать против сборной, где так много опытных людей из топ-5.

Старт с запасом. Все матчи Марокко были сложными, ни в одном не увидели команду, которой пророчишь место в финале. Если только речь не о безумном прогнозе Это’О, Самуэль ставил на решающий матч между Камеруном и Марокко. Зато недосказанность и отсутствие футбола, которым могут гордиться – доказательство, что остался запас сил и идей на плей-офф. Даже сборная Польши против Франции показала больше, чем за три матча в квартете вместе взятых, хоть и нарвалась на шоу имени Мбаппе. Марокко, если Испания не забьет быстрый мяч, может достаточно комфортно чувствовать себя вторым номером. А дальше стандарты с Саиссом и контратаки через техничных ребят с последним пасом, как у Зиеша.

Хорватия, Бразилия и Испания, скорее всего, повторят опыт Франции, Нидерландов, Англии и Аргентины. Но не обязательно оставшиеся четыре матча первой стадии плей-офф скопируют сюжеты сыгранных. Шансы Южной Кореи мизерные. Марокко тяжело будет выстоять. Но как минимум японцам стоит с большим уважением, но без страха сыграть с хорватами. Тогда родится большая сенсация, ведь не забывайте, что Япония уже оставила позади Германию.