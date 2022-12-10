Уокер – охотник за молнией. Саутгейт много лет готовился к встрече с Мбаппе

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вчера, 13:30

Британцы уверены, что изучили игру Килиана и остановят его.

Ловить молнию – опасный для жизни психоз

В попытке поймать Мбаппе важно не стать героем старенькой песни «Дурак и молния». Желание угнаться за электрическим зарядом, которым на ЧМ стал Килиан, может быть смертельным для самого охотника. Важно дружить с головой. Саутгейт сегодня рискует, ведь не факт, что его оставят до Евро-2024, если поражение от Франции будет тренерским и громким, как предрекает Эвра. А вот победа над Килианом – обязательное условие прохода дальше.

Вряд ли можно обыграть Дешама, если не остановил молнию на левом фланге. Поляки старались, но проиграли именно молодому форварду ПСЖ . Правдиво и другое утверждение – можно закрыть Мбаппе, но пропустить от Гризманна или Жиру. Англичанам важно не наглеть. В этой паре Франция – чемпионы мира. Поэтому обложка, где Кейну предлагают поджарить французские тосты чем-то напоминает браваду ван Гала о пенальти или танцы Бразилии.

Футбол на первом плане, так что Фофана немножко с издевкой ответил на вопрос о подготовке британцев к свиданию с Мбаппе. Мол, если поймаете Килиана, то поделитесь рецептом с 19 клубами Лиги 1 и соперниками ПСЖ по Лиге чемпионов. А вот Уокер, которого расспрашивали о будущей дуэли, оказался более рассудительным. Настрой Кайла понравился, спокойно и четко анализировал будущую работу против Килиана, который набрал ход в Катаре.

Опытный защитник знает, что у француза есть суперсила. Сейчас он перед тобой с мячом, а через секунду за спиной. Саутгейт считает, если верить инсайдерам, что на напор Мбаппе нужна ответная реакция, вплоть до персонального прессинга. Сегодня особенная роль будет не только у Уокера, которого судьба не пожалела, но и у еще одного футболиста.

Сака или Фоден – выбор Саутгейта сегодня

Ни один форвард не является самостоятельным. Ведь если игра в одни ворота – твоей команды, то остается ждать редких шансов. Вчера Бруно Петкович оба своих реализовал удачно – классно скинул мяч на Брозовича в окружении пяти соперников, а потом забил рикошетом. Но так везет не всем и не всегда. Мбаппе печется о своей роли в футбольной истории, а еще знает, что чем лучше сыграет на чемпионате мира – тем легче будет уйти из ПСЖ .

Ему важно, чтобы претенденты сгорали от нетерпения. На ЧМ и за пределами поля, и на нем левый инсайд Франции будет вести себя не хуже, чем Гризманн, который готов идти в подкаты на своей половине поля. Но Франции не сильно повезло со жребием. Вторая часть сетки чуточку проще, ведь при всем уважении к австралийцам, голландцам и хорватам, Польша, Англия и, вероятно, Португалия – еще более опасные соперники, чем у команды Месси.

Мбаппе и Лионель могут позже обсудить свой путь, но оба хотят в финал. И уже сегодня, если против Килиана классно сыграют персонально, Франция отправится домой. Саутгейт, как говорят авторитетные британские издания, выдумывал тактические ловушки для Мбаппе годами. Могли пересечься в финале ЧМ -2018, если бы не хорваты, но тогда Килиан был моложе. Сейчас у него есть опыт смещений в центр атаки, он быстрее улавливает детали.

В разговоре про Мбаппе важно не забывать Тео Эрнандеса – одного из героев ЧМ , который обеспечивает французу удобные атаки со смещениями в центр. Уводит за собой как одного хавбека соперника – на полуфланг, так и расчищает с Рабьо саму бровку, ведь по тепловой карте Мбаппе играет именно на самом фланге. Уокер будет работать против него низко, но высоко важно выбрать правильного опекуна. Предлагают Сака и Фодена, ведь оба цепкие.

Букайо играл правого латераля в короткой карьере, а Фил – разноплановый игрок, который у Гвардиолы привык к сложным тактическим вызовам. Играл всюду, вплоть до позиции «ложной девятки». Уже по выбору стартового состава станет понятным окончательное решение Саутгейта. Хотя ждите сюрпризов с позициями игроков, впереди футбольные шахматы.

Мбаппе и Беллингем не заслужили вылет

Не хочется терять ни Францию, ни Англию. Во всех четвертьфиналах был похожий расклад. Ван Гал и Тите – интересные старички, Нидерланды и Бразилия – великолепные команды. Хорваты и марокканцы упрямые, как подобает трикстерам на ЧМ , а португальцы – роскошные во всех смыслах, раз у них Леау и Роналду на лавке. Не осталось лишних участников, в этом радость и печаль турнира. В восьмерке не было случайных пассажиров, что чудесно.

Грузовик едет по пустыне, а из него выбрасывают на ходу по два участника за вечер. Сначала сыграют марокканцы против португальцев, а на десерт бойня, где не стоит забывать о роли Хендерсона. Если именно ветеран выйдет в тройке хавбеков правее, то ему нужно поймать Эрнандеса, отрезать Рабьо от штрафной Пикфорда, а еще переключаться на Мбаппе в глубине, когда правый инсайд будет занят. Про роль Джордана говорят меньше, но она тоже важна.

А Дешаму важно сыграть на одержимости соперников охотой за Мбаппе. Смещение акцента на Килиана может освободить зоны для Жиру в борьбе со Стоунзом и Магуайром – не самыми расторопными защитниками мира. Дембеле из породы героев одного матча. Кунде важно не пустить Шоу к навесу на голову Кейну, а Тчуамени принципиально поймать Беллингема, ведь у Англии есть футболист, чье влияние на игру своей команды роднит его с Мбаппе и Гризманном.

Джуд намного моложе, но чемпионат мира – колыбель для новых чемпионов. Поэтому Англия не теряет веру. Ни одна из сторон накануне матча не проявила высокомерия, нет и намека на глобальные слабости, ведь даже серии пенальти Англия теперь проигрывает не всегда. Франция еще мощнее, но это не значит ровным счетом ничего. Бразилия тоже круче, чем Хорватия, но вчера маленькая страна не спала из-за грандиозной вечеринки, а большая – в слезах после вылета.

В Катаре были ценные для истории матчи, триллеры, комедии и драмы. Но не будет больше такой игры, как Англия против Франции. Разве что португальцы пройдут дальше и сохранят силы на великий полуфинал. Сегодня же в центре внимания кандидат на усиление «Ростова», но слоев в этом торте Наполеон намного больше. Финал до финала. Как думаете, чья возьмет?