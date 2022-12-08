Матч звёзд, трудолюбивые хорваты против карнавала Бразилии. Открываем игры четвертьфинала ЧМ

1670504166

вчера, 15:56

Ментально разные команды борются за трофей.

Мундиаль потихоньку подходит к решающим стадиям. Действующий чемпион до сих пор в борьбе, есть крепкий середняк и неожиданно высоко забравшаяся сборная.

Молодежь Нидерландов против трофейного голода Месси

И один из сюжетов в этой паре – реваншистские настроения в сборной Нидерландов, которая потерпела обидное поражение от бело-голубых в бразильском полуфинале 8 лет назад. До прохода в решающую стадию не хватило одного шага и удачи в серии пенальти.

Главный тренер голландцев Луи ван Гал был свидетелем той неудачи, и поэтому он активно подогревает интерес к новому противостоянию:

Мы не можем довольствоваться четвертьфиналом, потому что хотим быть чемпионами мира. Я имею в виду, что мы можем стать чемпионами мира, а не то, что мы ими обязательно станем. Но всё возможно. В конце концов, если мы не пройдём дальше, мы не сможем сказать, что потерпели неудачу. Нам нужно свести счёты с Аргентиной. Месси — игрок, который может решить исход игры самостоятельно. В том матче в 2014 году он ни разу не коснулся мяча, но мы проиграли по пенальти. Теперь мы хотим отомстить.

Но все-таки новая встреча команд не будет похожа на то, что мы видели в 2014 году. Прежде всего, изменились сами «оранжевые». Теперь ждать от них феерических действий в атаке, постоянного нагнетания в финальной трети не стоит. Не тот подбор игроков. Нет по-настоящему топовых форвардов, а основную силу представляют защитники и опорник Френки де Йонг.

Что до Аргентины, их новый главный тренер пошел на лучший шаг из возможных. При наличии в составе звезды калибра Лионеля Месси его функционал необходимо использовать по максимуму. Если подстраивать его под свою систему, а не наоборот, полного импульса от Лео не будет. Сейчас в команде все сделано для того, чтобы Месси было легче вести сборную вперед.

Вопрос в том, что окажется полезнее – напор молодежи Нидерландов или вера Аргентины в Лионеля?

Футбольный праздник Бразилии против трудолюбия Хорватии

Какие же идейно разные сборные сошлись в четвертьфинале. Для бразильцев при нелегкой жизни футбол – праздник. Поэтому и футболисты наслаждаются моментом по полной – придумывают 10 командных танцев на каждый из голов, играют задорно и налегке.

И сравнить такую атмосферу «пентакампеонов» с принципами хорватской игры. «Шашечные» всего пытаются добиться трудом и упорством за неимением мировых топов на каждой позиции. Терпят до овертаймов – в последних восьми матчах команды на крупных турнирах семь перетекали в дополнительное время, а то и в серию пенальти.

По игре огромное преимущество у бразильцев. Это не неопытные японцы, которые поплыли на 11-метровых. В Бразилии талантливые уверенные в себе исполнители. Поэтому навязать им вязкий трудовой футбол будет крайне сложно. Для самой же Хорватии даже четвертьфинальная стадия – успех. Бельгию в группе обогнали, «синих самураев» прошли на опыте. Можно завершать турнир на мажорной ноте.

А крест «пентакампеонов» – идти к финалу ради Пеле и подарить легенде футбола долгожданный кубок.

Матч всех звезд – Англия и Франция

Предельная концентрация футболистов с мировым именем будет в этом противостоянии. Разница в том, что у англичан еще нет победного менталитета – об этом говорит и защитник «трех львов» Харри Магуайр:

Отличия сборной на ЧМ -2018 и ЧМ -2022? Думаю, единственное, в чём мы отличаемся, так это в том, что мы действительно верим, что можем выиграть мундиаль. Я играл в 2018 году, и мы дошли до полуфинала, и я думаю, что многие ребята были счастливы этим. Мы были счастливы сыграть в полуфинале чемпионата мира. Понимаете, что бы ни случилось в том полуфинале, наша команда бы вернулась домой героями, и все благодарили бы нас за это. Думаю, теперь у нас есть уверенность, что мы должны выиграть этот турнир. Это хорошая перемена в менталитете.

В составе англичан есть звездные вингеры (Сака, Стерлинг возвращается, Фоден может сыграть скраю), при этом в центре Хендерсон отлично стабилизирует более атакующего Беллингема. У Франции тоже россыпь звезд атаки – Жиру облегчает работу Мбаппе, в роли «десятки» себя нашел Гризманн. С таким соперником подопечным Гарета Саутгейта надо переламывать прежде всего самих себя.

Команда-сенсация против техничных португальцев

Марокко – единственная команда, которая сохраняет интригу на мировом первенстве. В 1/8 финала их оборонительный футбол оказался сильнее Испании. В то же время это крайне стройная стилистически сборная. Они понимают свои сильные стороны – отсюда постоянные переводы на правый фланг, где есть Хакими и Зиеш. Отсюда и оборонительные 4-1-4-1 – работоспособный опорник Амрабат может закрыть зону и в одиночку, пока два других хавбека выдвигаются в прессинг выше.

В Португалии находят продолжение проблемы МЮ и Роналду – даже национальной команде становится играть легче, когда на поле нет Криштиану. Со Швейцарией результат был сделан уже к моменту, когда КриРо заменил Фелиша. И главным творцом был Рамуш – 21-летний форвард «Бенфики». На его счету хет-трик.

Португальцы уже имеют опыт вскрытия оборонительных команд – Швейцария не имела и шанса. Так что и к четвертьфиналу с Марокко получилось подготовиться. Африканцы, возможно, пойдут по пути Коста-Рики-2014 и всеми силами попробуют затащить и второй свой матч в плей-офф в серию пенальти, где можно будет вновь рассчитывать на мастерство вратаря Буну. Португалию, понятно, такой расклад никак не устроит — «европейские бразильцы» наверняка сделают максимум для того, чтобы решить все вопросы за 90 минут, а желательно — так же быстро, как в игре со Швейцарией, где все ясно стало к началу второго тайма.