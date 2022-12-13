«Пиза» — «Брешиа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Пиза» — «Брешиа», который состоится 17 декабря 2022 года
«Пиза»
«Пиза» достаточно давно не проигрывает в чемпионате, однако часто играет вничью. Команда идет в зоне плей-офф, а именно на восьмом месте с набранными 23 баллами, отставая от ближайшего и по совместительству нынешнего соперника «Брешии» всего на один пункт. Таким образом, коллектив в случае победы сможет подняться на одну строчку выше, что является замечательной мотивацией.
11 декабря «Пиза» сыграла вничью с «Фрозиноне» (0:0), а восьмого числа на своем поле справилась с «Асколи» (2:0).
«Брешиа»
«Брешиа» сдает позиции и в последних пяти турах смогла выиграть лишь один раз. Это опустило клуб на седьмое место и теперь чтобы вернуться, ему очень нужны победы в ближайших противостояниях. Отрыв от лидера составляет уже 12 баллов, что является большой проблемой для команды, которая мечтает о повышении в классе. Практически нет сомнений, что гости будут играть исключительно на победу.
12 декабря «Брешиа» уступила на своем поле «Парме» (0:2), а восьмого числа разошлась миром с «Козенцей» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пиза» – 2.18
- Ничья – 3
- Победит «Брешиа» – 3.8
Статистика
- «Пиза» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах
- Восемь последних матчей «Брешии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Пиза» и «Брешиа» обменялись двумя победами каждая в пяти последних личных встречах при одной ничьей
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Брешиа», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. У команды длится не очень удачный период, но мы предполагаем, что он закончится на этом матче. Прогнозируем сложную победу гостей в этой встрече.