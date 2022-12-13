«Пиза» — «Брешиа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Пиза» — «Брешиа», который состоится 17 декабря 2022 года

«Пиза»

«Пиза» достаточно давно не проигрывает в чемпионате, однако часто играет вничью. Команда идет в зоне плей-офф, а именно на восьмом месте с набранными 23 баллами, отставая от ближайшего и по совместительству нынешнего соперника «Брешии» всего на один пункт. Таким образом, коллектив в случае победы сможет подняться на одну строчку выше, что является замечательной мотивацией.

11 декабря «Пиза» сыграла вничью с «Фрозиноне» (0:0), а восьмого числа на своем поле справилась с «Асколи» (2:0).

«Брешиа»

«Брешиа» сдает позиции и в последних пяти турах смогла выиграть лишь один раз. Это опустило клуб на седьмое место и теперь чтобы вернуться, ему очень нужны победы в ближайших противостояниях. Отрыв от лидера составляет уже 12 баллов, что является большой проблемой для команды, которая мечтает о повышении в классе. Практически нет сомнений, что гости будут играть исключительно на победу.

12 декабря «Брешиа» уступила на своем поле «Парме» (0:2), а восьмого числа разошлась миром с «Козенцей» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пиза» – 2.18

Ничья – 3

Победит «Брешиа» – 3.8

Статистика

«Пиза» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Восемь последних матчей «Брешии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Пиза» и «Брешиа» обменялись двумя победами каждая в пяти последних личных встречах при одной ничьей

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Брешиа», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. У команды длится не очень удачный период, но мы предполагаем, что он закончится на этом матче. Прогнозируем сложную победу гостей в этой встрече.