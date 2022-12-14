«Юнион» – «Остенде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Про-лиги чемпионата Бельгии «Юнион» – «Остенде», который состоится 26 декабря 2022 года

«Юнион»

«Юнион Сент-Жиллуаз» в чемпионате Бельгии занимает второе место на текущий момент. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей с участием «Юнион-60». Данное прозвище закрепилось за командой с 30-х годов прошлого столетия, когда «сине-жёлтые» выдали потрясающую беспроигрышную серию из 60 матчей подряд. Ничейным исходом завершилась игра 16-го тура Лиги Жюпилер с командой «Вестерло». В 1/16 Кубка Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» с разгромным счётом взял верх над футбольным клубом «Каппеллен». В матче прошлого тура Про-лиги в гостях «Юнион-60» в напряжённой борьбе одержал победу над «Стандардом».

В товарищеской встрече «сине-жёлтые», открыв счёт в игре уже на второй минуте, обыграли со счётом 3:2 французскую команду «Анже».

«Остенде»

«Красно-зелёные» после семнадцати туров находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы Про-лиги. Рассмотрим несколько матчей команды за последнее время. Пропустив шесть мячей, всухую «Остенде» проиграл на выезде клубу «Вестерло» в матче 17-го тура чемпионата. Три товарищеских поединка провели «красно-зелёные» перед встречей с «Юнионом». С минимальным счётом «Остенде» взял верх над голландским «Зволле». Вничью завершилась встреча с французским «Лиллем».

«Фейеноорду» со счётом 0:2 «Остенде» уступил на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юнион» – 1.27

Ничья – 5.60

Победит «Остенде» – 8.60

Победит «Юнион» с форой -1.5 – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.44

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.46

Статистика

«Юнион» выиграл три крайних футбольных поединка

В двух матчах из пяти за последнее время «Остенде» обыграл своих оппонентов

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

Статистика подсказывает нам, что в личных встречах «Юнион-60» обычно выигрывает у «красно-зелёных». На своём поле «сине-жёлтые» возьмут свои три очка. Наш прогноз: победа «Юнион Сент-Жиллуаз» с форой -1.5. Коэффициент 1.75.