Главный миф про Аргентину. Говорят, это «средняя» сборная одного героя

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вчера, 09:57

Но ведь Кемпес, Марадона и Месси дополняли большие команды.

Василий Уткин напомнил о самом популярном мифе о сборной Аргентины:

Титул в 1986 году — при всем уважении, это Марадона плюс прочие. Очень средняя команда вокруг одного великого игрока. Сейчас, так или иначе — примерно так же. В шаге от титула; Месси (еще и сам по себе уже второй, так сказать, свежести) — и остальные.

Можно принять ремарку Василия, что у Бьелсы в 2002-м и у Пекермана в 2006-м были великолепные по составу команды, которые пережили трагедии на крупных турнирах. Но повторение популярной глупости о «средней» Аргентине не делает эти слова правдой. Чемпионы прошлых лет не были «прочими», как и претенденты из состава Скалони.

Придворный журналист Роналду – Пирс Морган, попытался задеть Месси перед финалом, но ничего нового не сказал. Лионель, как обычно, ответит на поле.

ЧМ -2022. Рядом с Месси бойцы и огромный талант

Когда Альвареса по кличке Человек-паук завербовал Гвардиола, то довелось написать, что это самый талантливый футболист Южной Америки. Возможно, бразилец Эндрик, которому всего 16 лет – после совершеннолетия будет в «Реале», еще талантливее. Но подростков нельзя оценивать по тем же параметрам, что почти 23-летнего.

Альварес жутко хорош. И голкипер Мартинес ничем не хуже Кавальеро и Аббондансьери, которые были голкиперами у Бьелсы и Пекермана. Эмилиано стабильнее. В защите у Аргентины обычно бойцы. Лисандро Мартинес доказал в МЮ , что умеет справляться с ошибками. Отаменди и Ромеро тоже с опытом в АПЛ .

Полузащита не из Маскерано, Камбьяссо и Рикельме, но в середине теперь Месси. Ди Мария выйдет и подстрахует на фланге, Лаутаро Мартинес, как и Дибала – игроки экстра-класса. У Скалони отличный состав. Звезды поколений Креспо и Тевеса не выигрывали Кубок Америки, а «прочие» обыграли Бразилию.

«Селесао» вылетели от Хорватии, а «альбиселестес» разгромили Модрича. Аргентина едва не повторила мировой рекорд Италии по длительности серии матчей без поражений. Конечно же, не является команда Скалони «средней». Те же Энцо Фернандес и МакАлистер еще себя покажут на клубном уровне.

А если нет, то они уже в финале ЧМ , во втором для Аргентины за восемь лет. «Средняя» сборная? Если кто забыл, то четыре года назад Месси вылетел лишь от будущих чемпионов французов со счетом 4:3. Если бы Мбаппе не забил свой второй мяч, то гол Агуэро мог перевести поединок в овертайм.

ЧМ -1986. У Марадоны были великолепные партнеры

Вратарь Пумпидо, защитник Руджери и хавбек Энрике стали победителями Кубка Либертадорес в 1986-м. После чемпионата мира выиграют Межконтинентальный кубок. Бурручага – великолепный хавбек, хотя Серхио Батиста тоже в порядке. Единственный «грех» Аргентины Билардо – ту сборную европейский фанат редко видел.

Знали Бурручагу, Марадону и Вальдано. Хорхе играл за «Реал» и до поездки в Мексику. Аргентина выиграла группу с Италией, чемпионами мира. Разумеется, четвертьфинал против англичан был скандальным. Там гений Марадоны ослепил арбитров. Его гол рукой не заметили, но рядом был легендарный проход.

Не такой легкий слалом, как у Альвареса с хорватами, но с аналогичным результатом для команды. Дубль Диего вывел вперед, а гол Линекера не спас Англию. В полуфинале снова сыграл Марадона – два мяча, но где была бельгийская атака против обороны Билардо? Аргентина 1986 года не была командой «прочих».

Возможно, если бы в финале оказался Платини – Мишель вылетел от ФРГ , то для Аргентины все сложилось бы иначе. Жиресс и Тигана могли поддержать свою «десятку», а вот у немцев игра была суше. Зато сыграли по схеме Билардо – «3-5-2», финал вышел напряженным, голевым – 3:2, а Марадона лишь ассистировал.

ЧМ -1978. Менотти создал команду с центром притяжения

Если Билардо или Менотти перевести слова Уткина, то оба посмеются. Василий не упоминал команду 1978 года, но состав был таким, что Марадона не прошел в заявку. Диего был юным, Менотти не нравилась «дикость» юниора. Но без будущей легенды команда успешно сыграла против невероятных оппонентов.

В первой группе – Италии и Франции, дальше – Бразилии и Польши. Помним также скандал. Скорее всего, хунта купила победу над Перу со счетом 6:0, чтобы обойти Бразилию по разнице мячей. Но ведь Аргентина обыграла Польшу и не проиграла «селесао», а это уже немало по меркам турнира, куда не попала Англия.

Причем у поляков были легенды: Томашевски, Жмуда, Касперчак, Дейна, Бонек, Лято и Любаньски. О какой «средней» команде разговор, если за один турнир Аргентина сыграла против Италии, Франции, Бразилии, Польши и Нидерландов, а уступила лишь «Скуадре» в первой группе? Исключительно мощная команда.

В финале хозяева турнира сражались против Крола, Неескенса, Хана и Ренсенбринка. Кройфа не хватало, но тренировал соперника Эрнст Хаппель, человек и стадион. У Аргентины были явные лидеры атаки – Кемпес и Марадона, но это не делает всех остальных «прочими». Сейчас есть Месси, но команда не только о Лионеле.

Нужно быть безумцем, чтобы не выстраивать игру вокруг капитана в такой форме, с таким опытом и набором качеств. Кемпес был слабее, чем Месси, но его поддержали Фильоль, Пассарелла, Ольгин, Тарантини, Алонсо, игравший в полузащите с первым номером на спине, Ардилес и усатый Луке. Невероятный состав для любой эпохи.

Вопросы к стилю Аргентины были всегда

Начиная с первого ЧМ -1930, на котором Эваристо и Монти били по ногам уругвайцев в финале, но проиграли, у аргентинцев репутация жестких. Позже Луис перейдет под знамена фашистской Италии и станет чемпионом мира. Аргентина завоюет титул намного позже, но оба раза будут и голы, и рациональный футбол без мяча.

Для успеха им нужны характерные ребята, способные смеяться в лицо голландцам после победной серии. Нет сомнений, что на ЧМ -1990 аргентинцы не впечатляли, выползли в финал, вот там нет места для споров. Но заявление, что Аргентина Бьелсы точно обыграла бы Бразилию Сколари – ревизионизм чистой воды, Роналдо не хуже Креспо.

Не стоит выдумывать историю, это всегда опасно. Да, Аргентина двадцать лет назад по именам была ярче нынешней. Дзанетти, Самуэль, Сорин, Верон, Симеоне, Аймар, Кили, Клаудио Лопес, Батистута, Ортега и Креспо среди звезд родного футбола. Добрая половина – легенды мирового класса. Но они не вышли из группы со шведами и англичанами.

А через четыре года вылетели от немцев по пенальти. Леманн использовал шпаргалку, Айяла и Камбьяссо не забили, немцы ушли проигрывать Италии в овертайме в полуфинале. Обыграли бы аргентинцы Липпи и Зидана? Не исключено. Но они вылетели, а вот Месси против Мбаппе сыграет. Встреча прошлого и будущего, как заказывали.

Скалони не как Менотти с Билардо по колоритности, но в Катаре прошел серьезный путь тактического становления. От поражения с саудовцами до разгрома хорватов привел Аргентину в чувство. Возможно, их снова ждёт разочарование, но не стоит называть команду «средней». Они не были хуже бразильцев год назад, а те считались первыми фаворитами до турнира в Катаре.

Не может слабая сборная пройти 36 матчей без поражений в современном мире и разнести Италию в матче за трофей между чемпионами Европы и Южной Америки. Понятно, что не всем нравится подход Аргентины, они никогда не врали, что не зовут соперника в гневе болваном. Но какие могут быть вопросы к игре Месси в Катаре?

Немного повезло, что разминулись с Неймаром в полуфинале, но команда прибавила по ходу, поэтому спасибо Аргентине – мир получил большой, интригующий финал.