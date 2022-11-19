Чемпионаты мира прошлых лет подарили нам немало звёзд. Главные открытия последних мундиалей

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Футболисты, которые зажгли.

ЧМ -2018. Бенжамен Павар и Люка Эрнандес

Французские защитники являются очень противоположными по профилю игроками. Один — очень классный универсал, способный одинаково полезно играть как на фланге, так и в центре защиты. Второй — акцентированный атакующий защитник, умеющий убегать и созидать.

Перед чемпионатом мира в России Павар переехал в немецкий «Штутгарт», где вовремя смог себя проявить и быстро стал основным в своей сборной. Играя на позиции правого защитника, Павар нечасто подключался к атакам, но смог отметиться потрясающим голом в ворота сборной Аргентины, который был признан лучшим голом того мундиаля. Впоследствии в СМИ начала появляться информация о том, что перед турниром Бенжамен успел согласовать предварительный контракт с «Баварией». И сложно сказать, что немецкий клуб прогадал. Ценник Павара после того чемпионата моментально взлетел, а сам француз является стабильным игроком основы мюнхенцев.

Ещё один молодой французский защитник Люка Эрнандес заменил в преддверии чемпионата мира Филипе Луиса в «Атлетико», а позже усадил на скамейку запасных Бенжамена Менди. Люка провёл большую часть жизни в Испании, в связи с чем он получал немалую порцию критики от французских болельщиков:

Многие во Франции меня критиковали. Они считали, что я не чувствую себя французом. Но как только Дидье Дешам вызвал меня, как только я надел футболку сборной, я понял, что буду выкладываться до смерти.

Так и было. Люка не давал себе спуска на протяжении всего турнира, перекрыв всю бровку сборной, а спустя ещё сезон в «Атлетико», присоединился к Бенжамену Павару в «Баварии».

ЧМ -2014. Хамес Родригес

Вспышку Хамеса на мундиале в Бразилии видели все любители футбола. Хамес стал не просто лучшим бомбардиром того турнира, он был лидером сборной, которая лишилась Радамеля Фалькао. Хамес был безоговорочной звездой команды, он создавал, забивал и вёл команду вперёд. К слову, так же как и Павар, стал автором самого красивого гола чемпионата мира.

Интерес крупных клубов после столь яркого выступления не заставил себя долго ждать. На горизонте быстро возник «Реал» Мадрид, а Хамес, недолго думая, попросил «Монако» отпустить его в клуб мечты. Однако с трудом можно сказать, что Хамес оказался рад развитию своей карьеры с тех пор. Удачные выступления на крупных турнирах нередко становятся причиной импульсивных и необдуманных трансферов. Случай Хамеса как раз такой. Для колумбийца переход из «Монако» в «Реал» стал слишком резким скачком. И он так и не смог реализовать свой талант.

ЧМ -2010. Томас Мюллер и Луис Суарес

Чемпионат мира в ЮАР подарил миру немало новых имён. В первую очередь необходимо отметить Томаса Мюллера и Луиса Суареса. Мюллер стал лучшим бомбардиром того первенства. Многие не понимали, за счёт чего Томас стал игроком такого уровня и каким образом ему удаётся всегда оказываться в нужном месте и в нужное время. У Мюллера никогда не было незаурядной скорости, исключительных передач или яркого дриблинга, но он очень хорошо видит поле, благодаря чему и смог громко заявить о себе в Южной Африке.

Что касается Луиса Суареса, то перед турниром он успел стать лучшим бомбардиром чемпионата Голландии и отправлялся на мундиаль в качестве будущей молодой звезды, от которой многого ожидали. И в ЮАР Суарес подкрепил ожидания умением забивать голы и даже вратарскими способностями. Луис стал главной звездой одного из самых курьёзных случаев на чемпионатах мира, отбив мяч, летевший в ворота Уругвая, рукой, и получив за это красную карточку, но это только помогло его сборной, и Уругвай прошёл дальше.

ЧМ -2006. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Чемпионат мира в Германии стал первым для двух лучших игроков как минимум последних 20 лет. Лионель отправлялся на чемпионат мира с небольшим повреждением и не являлся в тот момент игроком основного состава, так как менее года назад дебютировал за сборную. Оптимальную форму Лео набирал на тренировках, лишь изредка выходя на поле в первых матчах мундиаля. Первые игровые минуты он получил во втором туре, выйдя на замену в матче против Сербии и Черногории при счёте 3:0. За 20 минут Лео успел отдать голевую передачу на Креспо и забить гол, став самым молодым игроком в истории сборной Аргентины, отличавшимся на чемпионатах мира (18 лет и 357 дней). В последующих двух матчах Лео отличиться не сумел, а в 1/4 остался на скамейке запасных, и аргентинцы проиграли в серии пенальти немцам. Главного тренера сборной Аргентины за это решение ещё долго критиковали, поскольку считали, что Месси смог бы принести победу своей сборной.

Роналду, в отличие от Месси, был к тому моменту более зрелым игроком во многом в силу возраста. К началу мундиаля Криштиану уже имел за своими плечами 3 сезона за «Манчестер Юнайтед» и опыт игры в Лиге чемпионов. А в 2004 году вместе со своей сборной доходил до финала Евро. Как и Месси, Роналду стал самым молодым автором гола в истории своей сборной на ЧМ (21 год и 132 дня), забив мяч в ворота сборной Ирана. Кстати, произошло это уже на следующий день после первого мяча Месси. В третьем матче Криштиану получил повреждение, и были опасения, что он не будет готов принять участие даже в 1/4, но он восстановился и отыграл все 120 минут матча против сборной Англии. Решающий пенальти в послематчевой серии предстояло пробить именно ему, с чем Рон удачно справился. Ну а в 1/2 и в матче за 3-е место сборная Португалии ничего противопоставить Франции и Германии не смогла. Сам Роналду ничем за эти 180 минут не отметился.

Уже со следующего после ЧМ года оба игрока стали регулярно попадать в тройку претендентов на Золотой мяч и начали переписывать историю, а теперь нас ждёт последний мундиаль с участием двух звезд.

ЧМ -2002. Лэндон Донован

На чемпионате мира в Японии/Корее лучшим среди молодых игроков был Лэндон Донован. К старту чемпионата мира нападающему было всего 20 лет. Сборная США дошла до 1/4, Донован отыграл все матчи и забил 2 гола. В групповом этапе американцы должны были сыграть против сборной Португалии, Южной Кореи и Польши. Оставив за бортом португальцев и поляков, американцы и корейцы совершили первую сенсацию турнира. В 1/8 США обыграли Мексику 2:0, а в 1/4 уступили будущим финалистам мундиаля Германии 0:1.