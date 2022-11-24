Главные азиатские победы на ЧМ. Корейское чудо в Англии и гол в стиле Марадоны

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сегодня, 15:22

Азиаты на чемпионатах мира далеко не статисты.

Неожиданные победы Саудовской Аравии и Японии над Аргентиной и Германией заставляют Соккер.ру порыться в архиве и откопать другие значимые успехи азиатских сборных на мундиалях.

ЧМ -1966. КНДР — Италия 1:0

Корейская команда стала главной сенсацией чемпионата мира, прошедшего в Англии. КНДР тогда вышла в плей-офф турнира, где уступила в драматичном матче Португалии 3:5. А оказаться в 1/4 корейцы смогли в том числе благодаря сверхсенсационной победе над Италией 1:0. Случился этот успех в последнем туре, когда итальянцам для выхода в плей-офф было достаточно и ничьей. Однако мяч Пак Ду-Ика, забитый на 42-й минуте стал единственным в той дуэли, и вписал корейскую дружину в историю мирового футбола.

А ведь начало пути КНДР на том турнире было печальным — 0:3 от СССР . Пожалуй, мало кто верил в то, что корейцы вообще смогут забить, однако уже в следующем туре была добыта ничья против Чили — 1:1. А затем наступило время для настоящей сенсации.

Могли пройти и Португалию — вели 3:0, но затем включился легендарный Эйсебио и таки положил конец корейской сказке.

ЧМ -1994. Саудовская Аравия — Бельгия 1:0

Следующей победы азиатской сборной на ЧМ пришлось ждать почти 30 лет — до мундиаля 1994 года в США . И этот успех представителя АФК тоже вошел в историю. Во-первых, аравийцы сумели победить крепкую в те времена сборную Бельгии, во-вторых, мяч, забитый «зеленой командой», оказался действительно фантастическим. Саид Аль-Овайран промчался с мячом половину поля и поразил ворота европейской команды. Этот гол по праву считается одним из лучших в истории чемпионатов мира.

Тот успех Саудовской Аравии стал для нее не последним на том турнире. В 3-м туре группового этапа аравийцы также одолели 2:1 Марокко и вышли в 1/8 финала, где уже уступили Швеции 1:3.

ЧМ -2002. Южная Корея — Португалия 1:0

Корея и Япония принимали мундиаль 2002 года, и перед началом турнира мало кто верил в их успешное выступление. Особенно незначительно оценивались шансы корейцев, которые оказались в одной группе с Польшей, США и Португалией (которая за два года до того турнира отлично провела Евро-2000, уступив в полуфинале французам под предводительством Зидана). Однако уже в первых двух турах Корея развеяла все прогнозы скептиков, сначала обыграв Польшу 2:0, а затем сыграв 1:1 с американцами. Ну и в 3-м туре — вишенка на торте, победа 1:0 над звездной Португалией с Луишем Фигу. В итоге португальцы остались вообще без плей-офф, заняв 3-е место, а корейцы прошли в плей-офф, где преподнесли еще пару сенсаций, но уже с некоторым налетом скандальности.

ЧМ -2002. Южная Корея — Италия 2:1

Собственно говоря, в 1/8 финала Корея наткнулась на Италию, чей состав на том мундиале был без преуменьшения легендарным — Дель Пьеро, Тотти, Вьери, Буффон, Неста, Каннаваро. И все эти футболисты в самом соку, на тот момент они находились на пике своей карьеры.

Все шло к победе Италии, которая открыла счет на 18-й минуте усилиями Вьери. Однако за две минуты до конца основного времени корейцы неожиданно сравняли результат, а в дополнительное время забили второй мяч и прошли дальше.

Всё бы ничего, но тот легендарный успех Южной Кореи был омрачен скандальным судейством эквадорца Байрона Морено. Он назначил спорный пенальти в ворота Италии в начале игры (корейцы его не забили), в овертайме не засчитал гол Томмази в ворота Кореи из-за неочевидного офсайда, а под занавес игры удалил икону итальянцев Франческо Тотти. Пожалуй, будь судья чуть более нейтрален в своих решениях, сенсации могло и не быть.

Вне конкурса. ЧМ -2002. Южная Корея — Испания 0:0

Формально победить в том матче азиатам не удалось — основное и дополнительное время завершилось вничью. Однако не упомянуть этот матч никак нельзя. Ведь это была встреча 1/4 финала, и завершилась она не в пользу фаворита из Европы.

В серии пенальти Корея оказалась удачливее. Эта игра подарила Корее полуфинал чемпионата мира — лучшее достижение в истории всего азиатского футбола. Да, тот матч тоже был омрачен неоднозначным судейством, которое явно благоволило хозяевам, но тем не менее это не отменяет факта того, что Корея Гуса Хиддника сумела совладать с еще одним европейским соперником и оставила его за бортом турнира.

ЧМ -2018. Южная Корея — Германия 2:0

Этот успех в матче 3-го тура ничего не дал корейской команде, которая в итоге не смогла выйти из группы, но поставил на колени Германию, которой 3 очка гарантировали выход в плей-офф. Весь матч немцы штурмовали ворота азиатов, казалось, что забитый гол — лишь дело времени, но отличиться в тот день Бундестим было не суждено. Более того, когда уже истекло компенсированное время, корейцы дважды поймали чемпионов мира на контратаках, забили 2 мяча и вскарабкались на 3-е место в группе. Ну а немцы вместо плей-офф оказались и вовсе последними в квартете и впервые в своей истории не смогли выйти из группы на ЧМ .

ЧМ -2022. Саудовская Аравия — Аргентина 2:1, Япония — Германия 2:1

И уже сразу два легендарных успеха азиатский футбол записал на свой счет в первом туре текущего чемпионата мира. Как знать, возможно, предстоящие матчи представителей АФК в Катаре подарят еще больше неожиданностей и сумеют пополнить этот список?