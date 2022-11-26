Матчи за сборную для них не просто звук. Эти футболисты созданы для таких игр

1669458276

сегодня, 13:24

Вспоминаем игроков, которые отдают всего себя за сборную.

Гильермо Очоа — сборная Мексики

Каждые четыре года в мире гремит, как минимум, одна мексиканская звезда. Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа буквально родился, чтобы играть на чемпионатах мира. Сегодня ему 37 лет и он снова блистает. В своем первом же матче первенства мира в Катаре он отбил пенальти, пробитый Робертом Левандовским, отыграл на ноль и принес своей сборной важное очко.

После матча со сборной Польшей у Гильермо число сухих матчей на чемпионатах мира возросло до 4 в 9 матчах. Пропущено было лишь 8 мячей!

При этом карьера Очоа очень парадоксальна. На клубном уровне Гильермо практически не блистает. Он побывал во многих клубах и лигах — родная «Америка», французский «Аяччо», испанские «Малага» и «Гранада», бельгийский «Стандарт» но ни в одном из них не был ни главной звездой, ни героем.

Главным пиком карьеры для мексиканца стал чемпионат мира в Бразилии. Тогда еще 29-летний голкипер стал чуть ли не главным ньюсмейкером мундиаля, во многом благодаря матчу против хозяев турнира, когда он сделал аж 8 сейвов. За весь групповой этап мундиаля 2014 года Очоа пропустил лишь 1 мяч и тот при счете 3-0 в матче против хорватов.

Эннер Валенсия — сборная Эквадора

Забив в ворота сборной Нидерландов гол, Эннер Валенсия не только единолично возглавил гонку бомбардиров ЧМ -22, но и стал автором последних шести голов национальной сборной на чемпионатах мира. Такое достижение большая редкость. В последний раз подобное удавалось Олегу Саленко в 1994 году, а до этого в 1982 и 1966 годах Паоло Росси и Эусебио, соответственно.

Казалось бы, впереди важный матч против сборной Сенегала и на Эннера в Эквадоре возлагают огромные надежды, но, к сожалению, матч против голландцев 33-летний капитан южноамериканцев не смог доиграть и его унесли на носилках. Участие против чемпионов Африки под большим вопросом.

В клубном футболе Эннер никогда не был звездой. Самыми большими клубами, за которые выступал эквадорец, стали «Вест Хэм» и «Эвертон». В английской Премьер-Лиге он сыграл 75 матчей, где забил лишь 11 мячей и отдал 8 голевых передач. Можно сказать, что несмотря на свой возраст, именно сейчас Эннер находится на пике. Именно в выступлениях за турецкий «Фенербахче» у него уходит меньше всего минут на забитый гол.

Джердан Шакири — сборная Швейцарии

В первом туре мундиаля в Катаре Джердан отдал результативную передачу в матче против Камеруна. Таким образом, 31-летний полузащитник поучаствовал в половине голов своей страны на четырех последних крупных турнирах. В совокупности Шакири забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в этих матчах.

Он так же стал вторым игроком в истории сборной Швейцарии, сыгравшим на четырех чемпионатах мира (2010, 2014, 2018, 2022). Ранее подобное удавалось только полузащитнику Валону Бехрами (2006, 2010, 2014, 2018). Кроме того, на счету Джердана юбилейный 50-й хет-трик чемпионатов мира.

Нельзя сказать, что клубная карьера Шакири не удалась. Он успел поиграть за такие европейские гранды, как «Бавария», «Интер», «Ливерпуль» и «Лион». Однако есть в этом всем некий парадокс — Джердан ни в одном из них не был постоянным игроком стартового состава, не был основным звеном и не смог закрепиться, зато выиграл уйму трофеев — дважды Лигу чемпионов, дважды клубные чемпионаты мира, трижды Бундеслигу и один раз английскую Премьер-Лигу. Не каждый сможет подобным похвастать.

Гарет Бэйл — сборная Уэльса

Выйдя в матче против Ирана в основном составе, Гарет стал рекордсменом по количеству проведенных матчей за Уэльс. Он стал для 33-летнего валлийца 110-м. Однако, впервые со своей сборной Гарет сыграл на крупном турнире лишь на Евро-2016, где провел 6 матчей, забил 3 гола и дошел до полуфинала турнира.

После Евро он забил 4 гола в 7 встречах и продолжал показывать высокий уровень за сборную, несмотря на зачастую невзрачные выступления за клуб и вечно подвешенное состояние его судьбы. Игровое время в «Реале» было небольшим, аренда в «Тоттенхэм» ничего ему не дала и нигде он не был тем Гаретом, который выступает с гербом Уэльса на груди.

Начиная с 2020 года, Бэйл сыграл 16 матчей за Уэльс, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. Довольно впечатляющий результат для такой маленькой по футбольным меркам сборной.

Миши Батшуайи — сборная Бельгии

Мичи Батшуайи принес победу сборной Бельгии в первом матче против Канады. В матче, где у бельгийцев получалось очень немногое. И подобное случается не в первыц раз. В целом за карьеру Миши сыграл за сборную 49 матчей и забил 27 мячей. Неплохо для игрока, подменяющего лучшего бомбардира своей сборной в истории. Мичи замечатнльно справляется в отсутствие Ромелу Лукаку. Так было и в 2018 году, когда Ромелу отсутствовал из-за травмы — Миши тогда забил 2 мяча, и сейчас.

Однако клубная карьера, как и у многих в этом списке у Батшуайи не задалась. Главная ошибка — переход в стан «Челси» из «Марселя» в 2016 году. Миши не смог закрепиться и начал кататься по арендам — две поездки в «Кристалл Пэлас», «Валенсия», дортмундская «Боруссия», «Бешикташ». И только этим летом он освободился от контракта с «аристократами» и присоединился к турецкому «Бешикташу». Самый забивной период для Миши стала краткосрочная аренда в Бундеслигу, когда за 14 матчей в футболке «Боруссии» он забил 9 мячей.

Мирослав Клозе — сборная Германии (бонус)

Довольно поздно попав в профессиональный футбол, Клозе достиг самых его вершин, опередив многих куда более талантливых футболистов.

Миро Клозе провел не самую яркую клубную карьеру и играл за такие клубы, как «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Лацио» и «Бавария», которая так и осталась его единственным большим клубом. Свою профессиональную карьеру он начал уже после того, как ему стукнуло 20 лет, а первый гол в официльных матчах забил лишь в 22 года. В клубах он не был главной скрипкой, а приезжая в сборную, буквально становился величайшим. На его счету довольно много рекордов, которые продержатся еще продолжительное время:

- Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира — 16 голов;

- Лучший бомбардир в истории сборной Германии — 71 гол в 137 матчах;

- Первый игрок, завоевавший медали четырех чемпионатов мира подряд.