Месси проиграл Саудовской Аравии. Самые шокирующие поражения фаворитов чемпионатов мира

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сегодня, 16:30

Отслеживаем судьбу звёзд, допускавших подобное.

2022. Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2

Не всегда победитель таких матчей играет красиво, но подопечные Эрве Ренара, известного работой с африканскими сборными, постарались. Шанс на победу оценивали в 8.7 %, случилось чудо. Обеспечили целой Саудовской Аравии выходной, король объявил сегодня национальный праздник. Аргентина была однозначным фаворитом, но соперник смело выбрал тактику. Высокая линия обороны отменяла один гол Аргентины за другим после офсайдов. Играли с огнём, но это единственный способ запугать тигра. Месси не выиграл, Саудовская Аравия теперь претендует на выход в плей-офф, ведь Мексика и Польша подписали мировую. А вот Аргентине будет весело. Любители теории заговора скажут, что команда Месси пытается избежать встречи с Бразилией в плей-офф, поэтому им выгодно быть вторыми в группе, но давайте вспомним историю. Не всегда шокирующие поражения удавалось перекрыть. Фаворит сглупил, победа Саудовской Аравии – сенсация.

Итог для фаворита: в процессе загрузки.

2010. Швейцария – Испания – 1:0

Только не судите о швейцарцах по нынешнему статусу в мировом футболе. На чемпионат мира в ЮАР чемпионы Европы испанцы отправились главными фаворитами, а их соперник был на двадцать четвёртом месте в рейтинге ФИФА – на две позиции выше, чем сборная Израиля. И на тринадцать позиций ниже, чем команда России, которая после Марибора пролетела мимо финальной части ЧМ . Испания проиграла симпатичной команде, но явному аутсайдеру конкретного матча. Швейцария даже не выйдет из группы после стартовой победы, чилийцы будут сильнее, а вот Дель Боске сделал выводы. Прагматичная Испания обыграет с разницей в один гол Чили, Парагвай, Германию и Нидерланды. Касильяс, Рамос, Хави и Иньеста поднимут над головой Кубок мира. Будет скучный чемпион, но заслуженный, тот состав – сказка.

Итог для фаворита: чемпионство.

2002. Франция – Сенегал – 0:1

На турнире в Южной Корее и Японии удачно выступят сразу два андердога. Команда Хиддинка, хозяева турнира, и сборная Турции, обе доберутся до полуфиналов. Но если корейский успех омрачает судейство, то победа Сенегала над Францией в матче-открытии турнира – одна из главных сенсаций в истории ЧМ . Вспомните статус команды Роже Лемерра. Чемпионы мира и Европы. Вспомните состав – против сенегальцев не сыграл Зидан, но были Бартез, Лизаразю, Тюрам, Десайи, который в воскресенье выносил на катарское поле Кубок мира, Лебеф, Виейра, Пети, Джоркаефф, Вильтор, Анри и Трезеге. Легенды уступили Сенегалу под руководством француза Брюно Метсю. Жаль лишь, что автор единственного гола Папа Буба Диоп больше не сможет рассказывать о том матче. К сожалению, у него нашли склероз и нейропатию, два года назад молодой человек ушёл из жизни, Диопу было всего 42. В Сенегале его всегда будут помнить. Сборная Диопа после ничьих с датчанами и уругвайцами выйдет из группы. Пройдут шведов, но вылетят от Турции. А вот Зидана и компанию ждёт тотальный провал, поражение от Дании отправит на последнее место в группе.

Итог для фаворита: последнее место в группе.

1990. Камерун – Аргентина – 1:0

Через четыре года в США итальянцы в первом матче проиграют ирландцам, но это явно не аналог игры Аргентины и Саудовской Аравии. Разница в классе не такая, как у команды Марадоны и камерунцев. Валерия Кузьмича Непомнящего занесло в африканскую страну, когда союз доживал последние годы. Тренер задержался, вышел на чемпионат мира. По плану соперников должен был культурно проиграть три матча подряд. Он ставил на 38-летнего Милла, о какой сенсации речь? Но камерунская банда открыла охоту за Каниджей, остановила Марадону и подарила сенсацию. Как и Саудовская Аравия, камерунцы сыграли классно, невзирая на две красные карточки во втором тайме. Между ними случился гол Омам Бийика, Непомнящий переиграл Билардо. После сенсации аргентинцы отыгрались на советской сборной – 2:0, а затем после ничьей с румынами вылезли в плей-офф с третьего места. Вратарь Гойкочеа спасёт несколько раз подряд, только немцы остановят рациональную команду Марадоны. А вот Камерун прошёл Колумбию и вылетел в дополнительное время от англичан в четвертьфинале. До сих пор высшая планка для африканских сборных на ЧМ .

Итог для фаворита: поражение в финале.

1982. Алжир – ФРГ – 2:1

На турнире в Испании хозяева проиграли Северной Ирландии, после чего обе команды прошли в следующий этап. Тогда не было привычного плей-офф, а были две групповые стадии. Северных ирландцев тренера Джека Чарльтона ждало последнее место в трио с Францией и Австрией. Испания тоже будет последней, но в компании с Англией и ФРГ . Именно немцы шокировали мир на групповом этапе, когда уступили сборной Алжира. Учтите, что сорок лет назад статус африканских сборных был иным, в финальной части в Испании играли всего две команды из этого континента, алжирцы и камерунцы. Вторые сыграют три мировые и вылетят, а вот Алжир уйдёт трагичнее. Побед над немцами – не дали Румменигге спасти фаворита, и Чили не хватило, ведь тогда за викторию давали два пункта. Три команды набрали по четыре очка, а по дополнительным показателям дальше пошла сборная ФРГ . Доберутся до финала, сыграв, в том числе, великий поединок против Франции – 3:3 и серия пенальти. А вот кубок достанется Италии. Росси, Тарделли и Альтобелли забили в финале по голу, мяч левого во всех смыслах Брайтнера ничего не изменил.

Итог для фаворита: поражение в финале.