На ЧМ запоминают неспортивные моменты, а не матчи. Бекхэм, Райкард и Зидан подтвердят это

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вчера, 18:51

Вспоминаем не самые красивые поступки, которые затмили матчи, в которых они происходили.

Дуэль Аргентины и Нидерландов подарила нам не только интересный и драматичный матч. В нем были и конфликты с ссорами главных действующих лиц, и обиды с оскорблениями, и неспортивное поведение. Паредес, бьющий со всей силы мячом в сторону скамейки голландцев после нарушения на Аке, давление со стороны голландцев на Лаутаро Мартинеса перед пробитием решающего пенальти, перепалка между Лео и ван Галом, а также с Вегхорстом уже после матча. Матч был преисполнен скандальными эпизодами. Но это далеко не первая игра, в которой были отражены некрасивые, неспортивные и неординарные поступки участников чемпионатов мира.

Германия — Нидерланды. 1/8 финала чемпионата мира 1990

Матчи между Германией и Нидерландами издревле считаются принципиальными. Однако прославились они отнюдь не только красивыми голами и игрой в целом. Один из самых некрасивых и известных инцидентов с участием этих двух команд произошел на мундиале 1990 года.

Лидер голландской сборной Франк Райкард не смог сдержать себя и поступил отвратительно, за что получил одно из самых неординарных удалений в истории чемпионатов мира.

В матче 1/8 мундиаля Руди Фёллер изрядно трепал нервы голландцам, на что те отвечали излишне грубой игрой, фолами и различного рода провокациями. Дошло до того, что Франк Райкард пересек грань и слишком жестко сыграл против Фёллера, за что получил желтую карточку. Свои досады и чувство несправедливости он вылил именно на Руди. Пробегая мимо нападающего, Франк плюнул ему в затылок.

Руди, недолго думая, обратился к арбитру встречи Карлосу Лустау, но сам получил предупреждение за излишнюю настойчивость.

Буквально через пару минут немец оказался на газоне после опасного выпада своей команды, Франк Райкард подбежал к нему и начал поднимать, взяв за ухо. Рефери моментально показал вторую желтую Райкарду и за компанию Руди Фёллеру.

Как итог — по красной карточке каждой из сторон. Казалось бы, необходимо покинуть поле и не мешать продолжению матча, но, пробегая мимо, Райкард снова плюнул в Фёллера. На этот раз — в лицо.

Футболисты вскоре помирились, а Франк принес свои извинения. «Франк рассказал мне, что в то время у него были большие проблемы, у него был в разгаре бракоразводный процесс, и это был не настоящий Франк Райкард», — рассказал позже Руди Фёллер.

Аргентина — Англия. 1/8 финала чемпионата мира 1998

Противостояние между Аргентиной и Англией напряженное не только в политическом плане из-за Фолклендских островов, но и в спортивном еще со времен мундиаля 1986 года, когда Диего Марадона забил в четвертьфинале свой гол «рукой бога». Из-за этого напряжение перед матчем 1/8 чемпионата мира во Франции было высоким.

Уже к перерыву счет был 2:2, а в начале второй половины встречи англичане остались вдесятером. Всему виной ситуация, случившаяся между известным провокатором Диего Симеоне и Дэвидом Бекхэмом. Диего толкнул звезду англичан, на что последовала яростная реакция — Дэвид сразу поставил подножку.

Симеоне буквально рухнул на газон и показал свои актерские качества, схватившись за лицо. Главный арбитр встречи момент упустил, он не видел, из-за чего упал Симеоне. А попытки партнеров Дэвида убедить рефери в том, что аргентинец симулирует, не увенчались успехом. Англия осталась вдесятером.

Матч завершился победой Аргентины, а Дэвид Бекхэм был признан главным виновником поражения своей команды.

Франция — Италия. Финал чемпионата мира 2006

Финал мирового первенства 2006 года между сборными Франции и Италии. Шло дополнительное время. Основное закончилось со счетом 1:1, а голами отличились Зинедин Зидан и Марко Матерацци. Тот финал можно смело назвать встречей именно этих личностей, и не только из-за забитых мячей. Поединок запомнился в первую очередь благодаря эпизоду, случившемуся на 109-й минуте матча.

Сначала камеры бросили свой взгляд на лежащего на газоне Марко Матерацци, который всячески пытался выразить страдания и боль. Многие не поняли, что произошло. Но, как оказалось, Зинедин Зидан боднул защитника итальянцев в грудь.

Все начали задаваться вопросом, почему и зачем он это сделал. Однако спустя некоторое время телевидение показало, что оппоненты шли неподалеку друг с другом и явно перекидывались словами. Стало ясно, что Марко спровоцировал француза, а тот, недолго думая, ударил обидчика, за что моментально получил красную карточку и медленно побрёл мимо кубка мира в раздевалку. Оставшись вдесятером, французы дотерпели до серии пенальти, но уступили сборной Италии со счетом 3:5.

Спустя год в интервью итальянскому журналу Матерацци впервые ответил на вопрос о том, что именно он сказал Зидану: «Я предпочитаю таких шл*х, как твоя сестра».

Тот случай обсуждался еще очень долгое время и, можно сказать, окончательно был закрыт, когда Марко полностью осветил эпизод, пересказав то, о чем говорили тогда футболисты:

Зидан забил нам гол в первом тайме, а Раймон Доменек посоветовал ему присматривать за мной. После первого столкновения я извинился и отреагировал плохо. В третий раз я рассердился. Зидан тогда сказал: «Отдам тебе свою футболку позже». Я ответил, что предпочел бы его сестру.

Зинедин после того не раз ясно давал понять, что не сможет простить итальянского защитника.

Италия — Уругвай. Групповой этап чемпионата мира 2014

Группа смерти мундиаля 2014 года состояла из сборных Италии, Уругвая, Англии и Коста-Рики. В заключительном третьем туре группового этапа состоялся ключевой матч между Уругваем и Италией, в котором определялась вторая путевка в 1/8 финала турнира. Для выхода из группы итальянцам было достаточно не проиграть, а уругвайцам кровь из носу нужна была победа.

В одном их верховых единоборств между Суаресом и Кьеллини победу одержал итальянец. Оба рухнули на газон, а Луис взялся за старое, вновь укусив оппонента. Ничего хорошего это не сулило, несмотря на то, что главный рефери матча не уделил эпизоду особого внимания. Джорджо Кьеллини всячески показывал следы от укуса на своем плече, но судья был непреклонен.

Спустя день ФИФА вынесла вердикт: четырехмесячная дисквалификация и бан на 9 матчей сборной. Сам Кьеллини назвал такое наказание чрезмерным, но в ФИФА сразу заявили, что дисквалификация возросла до таких масштабов, потому что Луис не признал свою вину.

После того эпизода итальянцы на время потеряли концентрацию, что позволило уругвайцам выйти вперед, а впоследствии — в 1/8 финала вслед за Коста-Рикой.