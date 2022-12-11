Успех Хорватии и Марокко назвали «деградацией футбола». Критики забыли историю ЧМ

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вчера, 23:58

В новом веке хватало сюрпризов на Кубках мира.

ЧМ -2022. Не ждали в четверке Хорватию и Марокко

Успех хорватов легче объяснить благодаря финалу в Москве, хотя в первом раунде плей-офф напротив скорее ждали Испанию и Германию, чем Японию. И против Бразилии «клетчатые» были абсолютными аутсайдерами. С мастерством и характером, но без равенства по возможностям. Но когда называют потенциальный финал Хорватии и Марокко «деградацией футбола», то ошибаются. Особенно когда именуют стиль этих сборных «автобусом», представляя бельгийцев и испанцев «атакующими командами». Не стоит путать пустой контроль мяча с голевым футболом. Нет ни у кого успешного чистого «автобуса». С ним нельзя обыграть даже Хорватию, как пытался Карпин в отборе. В футболе сборных запоминают результат. Например, аргентинцы и немцы с кубками мира, а у голландцев их нет. Да и мир не только Европа и две страны Южной Америки. Выход хорватов и особенно марокканцев в полуфинал – большой сюрприз, но далеко не первый подобный в истории ЧМ .

ЧМ -2018. Хорваты там, где нет Испании и Бразилии

Сборная Модрича и сейчас, и тогда переписывала историю. Но в России хватало сюрпризов, помимо успеха команды Далича. Немцы были последними в группе. Россия со второго места в квартете нарвалась на Испанию. Никто в мире не ждал, что Черчесов выиграет, а фаворит вылетел по пенальти. В матче против Хорватии снова была серия, в которой все могло сложиться в пользу Акинфеева. В четверке был Модрич, но не было бразильцев – вылетели от Бельгии, которую тащил в тот день Куртуа. Хорваты, как помните, прошли в дополнительное время англичан, а на финал выбрали неверную стратегию – слишком открылись, Франция выиграла 4:2.

ЧМ -2014. Плей-офф без Испании и Португалии

В Бразилии многие фавориты не вышли из групп. Был ли турнир, на котором немцы выиграли у Месси, «деградацией футбола»? Бразильцы били пенальти в матче против чилийцев. Алжир держался с немцами, дошли до овертайма. Коста-Рика была восьмерке, как и Колумбия, которая теперь не прошла отбор. Кстати, хорваты, а не только португальцы, итальянцы, англичане и испанцы, не вышли в Бразилии из групп. Коста-Рике и Навасу в четвертьфинале помешал сыграть хитрый Ван Гал, выпустил Крула вместо Силлесена, пресек сенсацию. Но в Бразилии в плей-офф были Мексика, США , Нигерия, Уругвай и Чили, а не было названных выше команд с Роналду, Кьеллини и Касильясом.

ЧМ -2010. Прорыв Уругвая, Италия и Франция на дне

В ЮАР французы и итальянцы – будущие чемпионы мира и Европы, финишировали на последних местах в группах. Причем во втором случае это были как раз действующие чемпионы мира. В плей-офф оказались Уругвай, Южная Корея, Гана, США , Словакия, Япония и Парагвай. Последние в списке едва не выстояли против будущего чемпиона – Испании. А Уругвай сначала прошел корейцев, а потом Гану в том самом матче с выходкой Луиса Суареса. Спустя двенадцать лет у истории было продолжение. Африканцы решили утащить латиноамериканцев за собой. Но двенадцать лет назад Уругвай был сенсацией, как хорваты четыре года назад. Напомним, население южноамериканской страны – 3.5 млн человек, а население Хорватии – 3.9 млн человек. Представьте, что сборная Санкт-Петербурга выходит в полуфиналы чемпионатов мира, причем в случае с хорватами трижды со времен дебюта на турнире в 1998-м году.

ЧМ -2006. Украина выше Испании и Нидерландов

Кто ставил на Италию? Никто особо не ставил, на Евро-2004 не вышли из группы после сговора Швеции и Дании. Италия выступила на турнире намного хуже, чем Греция. Также из группы с будущими финалистами Евро не вышла не только команда России, но и сборная Испании, которая через два года в Германии на ЧМ займет первое место в группе с Украиной. Но это отправит их к Франции, а не к Швейцарии. Шовковский отразил пенальти, как Ливакович сейчас, а «Красная Фурия» вылетела от команды Зидана. Пусть в полуфинале были строго фавориты, нечестно рассказывать, будто в первый день турнира Италию видели чемпионами. Не случайно Каморанези поспорил, что разрешить срезать его волосы в случае триумфа – не верил, что это произойдет. И голландцы не думали, что вылетят быстрее команды Блохина.

ЧМ -2002. Южная Корея и Турция в четверке

Первенство в Азии получилось диким. Апофеоз непредсказуемости случился в 2002-м. И поскольку в футболе не было повторов, то этот турнир – самый скандальный из всех, если говорим о судействе. Нагло тащили команду Хиддинка. Италия и Испания имеют право на претензии, но Южная Корея оказалась в полуфинале, а фавориты отправились домой. На ЧМ -2002 задали тренд, которым позже воспользуются греки на чемпионате Европы – организованный аутсайдер направлял недооценку со стороны фаворита против него самого. Сенегал так сделал с Францией. Африканцы уже тогда были в шаге от полуфинала, но уступили Турции. Двадцать лет назад никто не говорил о «деградации футбола», когда немцы едва не вылетели от сборной США в четвертьфинале, а затем оба полуфинала завершились минимальными победами фаворитов.

Франция и Аргентина с радостью повторят успех Германии и Бразилии. Но эта ретроспектива напоминает, что у некоторых людей короткая память. Футбол намного богаче, чем кажется новоприбывшим на корабль. И поскольку популярность зрелища не падает – Инфантино прав, аудитория у ЧМ -2022 насчитывает несколько миллиардов зрителей, то никакой деградации не было и не будет. Наоборот успех Марокко привлек больше зрителей из Ближнего Востока и Африки, которые раньше футболом интересовались реже. Мир не дождался финала Месси против Роналду, а сестра Криштиану предсказуемо накинулась на Сантуша, прежде чем пресс-служба игрока написала более взвешенную оценку.

Зато Модрич, Месси, Мбаппе и Зиеш повоюют за медали, и любая конфигурация финала будет значимой. С победы крошечного Уругвая на первом Кубке мира стало ясно, что Жюль Риме придумал нечто особенное.