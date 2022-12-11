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Успех Хорватии и Марокко назвали «деградацией футбола». Критики забыли историю ЧМ

вчера, 23:58
Юссеф Эн-Несери

В новом веке хватало сюрпризов на Кубках мира.

ЧМ-2022. Не ждали в четверке Хорватию и Марокко

Успех хорватов легче объяснить благодаря финалу в Москве, хотя в первом раунде плей-офф напротив скорее ждали Испанию и Германию, чем Японию. И против Бразилии «клетчатые» были абсолютными аутсайдерами. С мастерством и характером, но без равенства по возможностям. Но когда называют потенциальный финал Хорватии и Марокко «деградацией футбола», то ошибаются. Особенно когда именуют стиль этих сборных «автобусом», представляя бельгийцев и испанцев «атакующими командами». Не стоит путать пустой контроль мяча с голевым футболом. Нет ни у кого успешного чистого «автобуса». С ним нельзя обыграть даже Хорватию, как пытался Карпин в отборе. В футболе сборных запоминают результат. Например, аргентинцы и немцы с кубками мира, а у голландцев их нет. Да и мир не только Европа и две страны Южной Америки. Выход хорватов и особенно марокканцев в полуфинал – большой сюрприз, но далеко не первый подобный в истории ЧМ.

ЧМ-2018. Хорваты там, где нет Испании и Бразилии

Сборная Модрича и сейчас, и тогда переписывала историю. Но в России хватало сюрпризов, помимо успеха команды Далича. Немцы были последними в группе. Россия со второго места в квартете нарвалась на Испанию. Никто в мире не ждал, что Черчесов выиграет, а фаворит вылетел по пенальти. В матче против Хорватии снова была серия, в которой все могло сложиться в пользу Акинфеева. В четверке был Модрич, но не было бразильцев – вылетели от Бельгии, которую тащил в тот день Куртуа. Хорваты, как помните, прошли в дополнительное время англичан, а на финал выбрали неверную стратегию – слишком открылись, Франция выиграла 4:2.

ЧМ-2014. Плей-офф без Испании и Португалии

В Бразилии многие фавориты не вышли из групп. Был ли турнир, на котором немцы выиграли у Месси, «деградацией футбола»? Бразильцы били пенальти в матче против чилийцев. Алжир держался с немцами, дошли до овертайма. Коста-Рика была восьмерке, как и Колумбия, которая теперь не прошла отбор. Кстати, хорваты, а не только португальцы, итальянцы, англичане и испанцы, не вышли в Бразилии из групп. Коста-Рике и Навасу в четвертьфинале помешал сыграть хитрый Ван Гал, выпустил Крула вместо Силлесена, пресек сенсацию. Но в Бразилии в плей-офф были Мексика, США, Нигерия, Уругвай и Чили, а не было названных выше команд с Роналду, Кьеллини и Касильясом.

ЧМ-2010. Прорыв Уругвая, Италия и Франция на дне

В ЮАР французы и итальянцы – будущие чемпионы мира и Европы, финишировали на последних местах в группах. Причем во втором случае это были как раз действующие чемпионы мира. В плей-офф оказались Уругвай, Южная Корея, Гана, США, Словакия, Япония и Парагвай. Последние в списке едва не выстояли против будущего чемпиона – Испании. А Уругвай сначала прошел корейцев, а потом Гану в том самом матче с выходкой Луиса Суареса. Спустя двенадцать лет у истории было продолжение. Африканцы решили утащить латиноамериканцев за собой. Но двенадцать лет назад Уругвай был сенсацией, как хорваты четыре года назад. Напомним, население южноамериканской страны – 3.5 млн человек, а население Хорватии – 3.9 млн человек. Представьте, что сборная Санкт-Петербурга выходит в полуфиналы чемпионатов мира, причем в случае с хорватами трижды со времен дебюта на турнире в 1998-м году.

ЧМ-2006. Украина выше Испании и Нидерландов

Кто ставил на Италию? Никто особо не ставил, на Евро-2004 не вышли из группы после сговора Швеции и Дании. Италия выступила на турнире намного хуже, чем Греция. Также из группы с будущими финалистами Евро не вышла не только команда России, но и сборная Испании, которая через два года в Германии на ЧМ займет первое место в группе с Украиной. Но это отправит их к Франции, а не к Швейцарии. Шовковский отразил пенальти, как Ливакович сейчас, а «Красная Фурия» вылетела от команды Зидана. Пусть в полуфинале были строго фавориты, нечестно рассказывать, будто в первый день турнира Италию видели чемпионами. Не случайно Каморанези поспорил, что разрешить срезать его волосы в случае триумфа – не верил, что это произойдет. И голландцы не думали, что вылетят быстрее команды Блохина.

ЧМ-2002. Южная Корея и Турция в четверке

Первенство в Азии получилось диким. Апофеоз непредсказуемости случился в 2002-м. И поскольку в футболе не было повторов, то этот турнир – самый скандальный из всех, если говорим о судействе. Нагло тащили команду Хиддинка. Италия и Испания имеют право на претензии, но Южная Корея оказалась в полуфинале, а фавориты отправились домой. На ЧМ-2002 задали тренд, которым позже воспользуются греки на чемпионате Европы – организованный аутсайдер направлял недооценку со стороны фаворита против него самого. Сенегал так сделал с Францией. Африканцы уже тогда были в шаге от полуфинала, но уступили Турции. Двадцать лет назад никто не говорил о «деградации футбола», когда немцы едва не вылетели от сборной США в четвертьфинале, а затем оба полуфинала завершились минимальными победами фаворитов.

Франция и Аргентина с радостью повторят успех Германии и Бразилии. Но эта ретроспектива напоминает, что у некоторых людей короткая память. Футбол намного богаче, чем кажется новоприбывшим на корабль. И поскольку популярность зрелища не падает – Инфантино прав, аудитория у ЧМ-2022 насчитывает несколько миллиардов зрителей, то никакой деградации не было и не будет. Наоборот успех Марокко привлек больше зрителей из Ближнего Востока и Африки, которые раньше футболом интересовались реже. Мир не дождался финала Месси против Роналду, а сестра Криштиану предсказуемо накинулась на Сантуша, прежде чем пресс-служба игрока написала более взвешенную оценку.

Зато Модрич, Месси, Мбаппе и Зиеш повоюют за медали, и любая конфигурация финала будет значимой. С победы крошечного Уругвая на первом Кубке мира стало ясно, что Жюль Риме придумал нечто особенное.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 14:29, ред.
Есть люди, которые за слабых. Есть люди, которые за сильных. Я из вторых. Это не значит, что я сильный. Это просто значит, что мне нравится крутой результат, добытый огромной работой (типа Германии 2014). А другим нравится сказка, когда (относительно, конечно) из ничего успех (типа Хорватии 2022). Вот есть Марокко, которая играет на 100%, а есть Португалия, которая играет на 70%. Я бы хотел, чтобы все звездные сборные играли на 80-90%, а не так, как на этом ЧМ. Была бы выше конкуренция, больше крутых матчей, а не повторяющегося просмотра, как тот или иной фаворит взламывает или не взламывает автобус. Автобусу, конечно, честь и хвала, но красоты в этом меньше, чем в ярком, атакующем футболе на встречных курсах. С этой точки зрения плохо, что Англия аут, а другие, менее крутые и более удачливые команды, в игре.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 14:16
Хорошо, когда мяч круглый в рамках крутого общего уровня игры. А не это вот всё
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 14:05
Меры такого рода у каждого свои.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ болельщик из Хакасии (раскрыть)
сегодня в 14:03
Ответил уже, что сенсации в меру нужны. В МЕРУ
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ болельщик из Хакасии (раскрыть)
сегодня в 13:59
Футбол сборных деградирует, вот в чем дело
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 13:25
Если бы всегда побеждали фавориты и сильнейшие, то футбол не был бы популярным. Игра, один матч, одно поле и один мяч - шансы есть у всех
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:19
И о деградации в связи с ранним вылетом Португалии, Франции и Аргентины говорили - 20 лет назад даже пословица была "Футбол родился в 1862 в Англии, а умер в 2002 в Японии и Корее".
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:17
Не реализуется потенциал многих крутых команд. Вот в чем загвоздка. И термин "деградация" применим не к Хорватии и Марокко, а именно вот к тому, что не смогли выжать максимум из многих более укомплектованных команд. А Хорватия и Марокко молодцы, конечно. Но запоминают не только результат. Вот - Голландия - ничего давно не выигрывала, а Греция - выигрывала)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:14
Хорватия - без звезд и без игры. Марокко - без звезд и со средней игрой. Их проход результат везения и неудачной игры фаворитов. Поэтому деградация футбола подходит к этой ситуации. К сожалению, прошли такие команды. К звездной Хорватии 98 и 18 не было претензий. Сейчас иначе. Просто многие фавориты не готовы к ЧМ.
Roman73
Roman73
сегодня в 10:14
Пять главных футбольных держав представляют Европу , из Латинской Америки их уравновешивают Бразилия и Аргентина , вплотную примыкают также Голландия , Португалия и Бельгия . Это основная десятка футбола .
Большой интерес проявляют к футболу страны Азии , Китай Япония , Корея , но серьёзного притока качественных футболистов оттуда нет и наоборот Африка и Арабский Мир постоянно делегируют в Европу хорошее количество звёзд первой величины .
В ближайшие десятилетия могущество мирового футбола будет произрастать Африкой и Арабским Миром .
В силу популярности футбола и лучших экономических условии и традиции пора и бывшей Восточной Европе сказать своё футбольное слово.
Успех Хорватии , Марокко и других малых футбольных держав актуален полезен , работает на прогресс футбола . Успех Хорватии и Марокко это прогресс !
Triem
Triem
сегодня в 09:43
Те кто так говорят, это скорее у них деградация мозгов! Хорватия и Морокко в полуфинале по делу, и они это наглядно на поле доказали а люди все никак не привыкнут и пихают субъективный идеализм!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 07:11
Это не деградация скорее, а букмекиризация спорта и футбола в частности
Vadik
Vadik
сегодня в 05:34
Можно ещё вспомнить ЧМ 1998. Хорваты третьи! Дебютный мундиаль для них был, не с итая игр в составе сборной Югославии
амурец
амурец
сегодня в 04:31
Хорватия и Марокко играют в свой футбол который кстати приносит успех и какая тут деградация? А липовые пенки в ворота соперников Аргентины это что? Продвижение футбола?
Royal Rumble
Royal Rumble
сегодня в 01:40
Коррупция !!!
Gelious
Gelious
сегодня в 00:20
Да просто ЧМ посреди сезона. Игрок топ-клубов и топ-чемпионатов тяжелее всего. Потому Месси с Неймаром и Мбаппе так хорошо играют - намного свежее остальных.
Гость
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