Финалы чемпионатов мира: династии арбитров

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вчера, 14:45

Предстоящий финал Аргентина — Франция станет 11-м противостоянием в решающих матчах мундиалей команд двух континентов, Южной Америки и Европы.

В предыдущих 10 матчах была зафиксирована одна нулевая ничья за 120 минут игрового времени, но по пенальти победили представители Южной Америки (Бразилия на ЧМ -94).

В 9 других более результативных финалах в два раза чаще победа была на стороне всё той же Южной Америки, 6 раз против 3 побед европейцев.

Последнее подобное противостояние было в 2014 году (Аргентина — Германия), а впервые это произошло на ЧМ -58 в финальном матче Бразилия — Швеция.

Чаще всех в таких межконтинентальных финалах играли, конечно, бразильцы — 6 матчей. Победили они в основное время в 4 играх, один титул был по пенальти, и один матч Бразилия с треском провалила (в 1998).

Аргентина будет участвовать уже в 5-й раз в подобных матчах. Первые два своих финала с европейцами Аргентина выиграла (1978 и 1986), а вот следующие 2 финала проиграла (в 1990 и 2014).

В 10 предыдущих межконтинентальных финалах только трижды участвовал действующий чемпион мира: Бразилия в 1962 защитила свой титул в матче с Чехословакией; в 1990 Аргентина сложила с себя чемпионские полномочия, проиграв финал Германии; в 1998 Бразилия не подтвердила свой чемпионский статус, проиграв Франции.

Как видим, ни разу ещё европейская команда в подобных противостояниях двух континентов не пребывала в статусе действующих чемпионов мира.

Вчера усилиями сборных Хорватии и Марокко было забито 3 гола. Таким образом, на турнире в Катаре стало 166 забитых мячей. До показателя ЧМ -2018 осталось те же 3 гола. А вот на турнирах 1998 и 2014 было забито по 171 голу — рекордный пока рубеж.

В прошлом финале на ЧМ -2018 команды 6 раз поразили ворота, случился самый результативный финал за последние 50 лет: финал ЧМ -66 также закончился со счётом 4:2.

На этот раз подобное вряд ли стоит ожидать. Но забить 3 гола команды общими усилиями, думается, смогут. Тогда и суммарный показатель результативности будет как в России в 2018 году.

Всего в предшествующих 20 финалах команды забили 76 голов. Если учесть и один решающий матч Бразилия — Уругвай на ЧМ -50, то станет 79. Так что первый же гол в предстоящем финале окажется 80-м в истории решающих матчей мундиалей.

За все предшествующие финальные матчи было пробито 6 пенальти в 5 играх.

Не забитым из них оказался всего один, но и тот не сказался на окончательном итоге финала — итальянец Кабрини пробил мимо ворот на 25 мин при счёте 0:0, но в итоге всё равно выиграла Италия в 1982 году.

Все 6 пенальти пробивали европейские команды, два последних пенальти в финалах пробивали французские футболисты.

В одной игре соперники обменялись успешными ударами с 11-метровой отметки (Нидерланды и Германия в финале ЧМ -74).

5 из 6 пенальти в финалах пробивались при ничейном счёте, причём четыре раза это был счёт 0:0. При счёте 1:1 забил как раз Антуан Гризман в прошлом финале.

Гризман до сих пор остаётся пока единственным футболистом в истории мундиалей, кто реализовал пенальти в финальном матче левой ногой. Первая такая попытка была в 1982 и завершилась промахом итальянца Кабрини.

Всего во всех матчах чемпионатов мира пробито уже 266 пенальти, из них не реализовано 54: 13 ударов прошли мимо или выше ворот (8 раз из них выше), 7 раз попадали в штанги или перекладины (в штанги на один раз чаще), а 34 удара парировали вратари.

Кстати, у французских вратарей в активе 4 не забитых им пенальти в игре, дважды парировали вратари (А.Тепо на ЧМ -30, а Ж.Батс взял удар Зико на ЧМ -86). У аргентинских вратарей только 2 незабитых им пенальти, но оба взяли вратари (Боссио на ЧМ -30 и У.Филлол парировал удар поляка Дейны на ЧМ -78).

Назначение польской бригады арбитров на финальный матч, как оказалось, имеет давние династические корни.

В бригаде рефери Шимона Марциняка его ассистентом на втором подряд мундиале является 44-летний Томаш Листкевич. Вместе с другим ассистентом Павлом Сокольницки эта польская бригада работала на 2 матчах на ЧМ -2018, а именно на играх Аргентина — Исландия и Германия — Швеция. Памятные матчи, в первую очередь запомнившиеся дружными исландскими болельщиками. А в остальном — Месси не забил свой первый пенальти на мундиалях, первый раз за 4 мундиаля бил, вратарь парировал. Ну, и сумасшедший гол Тони Крооса в концовке игры со Швецией.

На турнире в Катаре польская бригада отработала вновь на 2 матчах, причём оба с участием будущих финалистов. Сначала был матч в группе Франция — Дания, а затем в 1/8 финала они судили игру Аргентина — Австралия.

А при чём тут династии? — спросите вы. Ответ очевиден.

Отец Томаша Листкевича был одним из лучших арбитров начала 90-х годов. Михал Листкевич является обладателем феноменального показателя для арбитров на мундиалях, его результат останется единственным в истории — на ЧМ -90 он в качестве лайнсмена был задействован в 8 матчах. Это при том, что всего 7 раундов на турнире.

На групповом этапе он провёл с флажком 4 матча, в том числе и матч открытия Аргентина — Камерун (плюс матч Германия — Югославия тоже в первом туре). В каждом туре группового этапа Листкевич был задействован. И затем в каждом раунде плей-офф он назначался лайнсменом: в 1/8 на игру Испания — Югославия, в четвертьфинале на Германия — Чехословакия, на полуфинал Аргентина — Италия и, наконец, на финал Аргентина — Германия. Между прочим, М.Листкевич в 8 матчах работал с 6 разными напарниками. Во время турнира М.Листкевичу было 37 лет.

Михал Листкевич в качестве главного арбитра провёл 5 отборочных матчей к трём чемпионатам мира — 1986, 90 и 94 годов. На самих мундиалях в качестве главного арбитра он не был: в 1990 г. у него в качестве лайнсмена был напряжённый график, а с ЧМ -94 навсегда разделили главных арбитров и лайнсменов по амплуа. На ЧМ -94 старший Листкевич работал ещё на 3 матчах на бровке. Итого у него 11 матчей.

Финал ЧМ -90 судил арбитр из Мексики Эдгардо Кодесал 39 лет. На турнире (своём единственном) он провёл до финала 2 матча в поле: работал на играх Италия — США и в четвертьфинале Англия — Камерун (там, где камерунцы едва не сотворили сенсацию, но спас Линекер с помощью двух реализованных пенальти).

Ассистентами — но тогда это были просто лайнсмены — у арбитра из Мексики были Михал Листкевич (Польша) и Армандо Перес Ойос из Колумбии (38 лет).

Мексиканские арбитры в истории мундиалей практически все с довольно своеобразной историей и биографией. Это тема отдельного рассказа.

Но Эдгардо Кодесал Мендес на самом деле никакой не мексиканец (как и другие якобы мексиканские рефери на турнирах Кубка мира). Родился он в Уругвае, у уругвайских родителей. Не поверите, но отец его — настоящий уругваец. Еще раз не поверите — его отец был известным уругвайским футбольным рефери, работавшим на двух чемпионатах мира.

Хосе Мариа Кодесал — так звали отца. У него очень своеобразный послужной список матчей на чемпионатах мира и отборах к ним.

Первый матч на мундиалях в качестве рефери в поле старший Кодесал провёл на ЧМ -58 в Швеции в матче Венгрия — Уэльс. Затем он работал только лайнсменом в 3 матчах, в том числе и в повторном матче названных команд. С участием венгров он провёл 3 матча на том чемпионате.

В то время отборочные кампании в Южной Америке были скоротечными, группы были от 2 до 3 команд. К немногочисленным матчам отбора к ЧМ -58 и 62 старший Кодесал не привлекался. А в отборе к ЧМ -66 провёл один матч. И поехал судить матчи ЧМ -66 в Англию.

Там Хосе Мариа Кодесал в качестве главного арбитра провёл матч Португалия — Болгария. А затем, как и 8 лет назад, провёл 3 матча с флажком на бровке. На групповом этапе его «любимые» венгры были вновь — теперь в матче с Болгарией. А далее у него были не простые матчи — четвертьфинал СССР — Венгрия и полуфинал Германия — СССР .

Итого старший Кодесал провел 2 матча на мундиалях, между ними один раз судил отборочный матч к ЧМ . И в 6 матчах на чемпионатах мира он был лайнсменом.

Его сын Эдгардо (род. В 1951) в 1980 г. перебрался в Мексику. Но карьеру арбитра начинал на родине в Уругвае в 1976 году.

Эдгардо Кодесал (Мексика) стал первым арбитром, удалившим игрока в финальном матче чемпионата мира, да удалил он и не одного, а двух аргентинцев в том финале. И назначил спорный пенальти, который и решил исход финала.

Ну, что вы хотите — под личиной мексиканца был уругваец, а с аргентинцами у них давние футбольные счёты. ФИФА , назначая «мексиканца», обо всём позаботилась…

Польская бригада арбитров, назначенная на финал Аргентина — Франция, за два матча с участием Аргентины в 2018 и 2022 не показала аргентинцам ни одной жёлтой карточки. У французов пока один «горчичник» от Марциняка.

И один пенальти, не забитый знаменитой левой ногой…

Это фото Хосе Мариа Кодесала перед полуфиналом СССР — Германия на ЧМ -66:

На этом фото вся бригада судей в финальном матче ЧМ -90 Аргентина — Германия:

По центру Эдгар Кодесал (Мексика), справа седовласый Михал Листкевич (Польша), второй лайнсмен колумбиец Армандо Перес на фото слева.

Ну и нынешние арбитры, польская бригада:

Пожелаем польскому арбитру не стать главной звездой предстоящего финала.