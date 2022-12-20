«Лестер» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лестер» – «Ньюкасл», который состоится 26 декабря 2022 года

«Лестер»

«Лисы» на данный момент находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «Лестера». В 15-ом туре чемпионата «Лестер» всухую, поразив дважды ворота соперника, выиграл у «Эвертона». В 1/16 Кубка английской лиги «синие» одержали уверенную победу над командой «Ньюпорт». В прошлом туре чемпионата на выезде «лисы» обыграли «молотобойцев».

«Нулёвку» раскатал «Лестер» с французским клубом «Труа» в товарищеском матче.

«Ньюкасл»

«Чёрно-белые» входят в тройку лучших команд Англии на текущий момент. Рассмотрим футбольные поединки «сорок» за последнее время. После серии пенальти в 1/16 Кубка английской лиги «горожане» взяли верх над «стекольщиками» из южного Лондона. С минимальным счётом в прошлом туре Премьер-лиги «горожане» обыграли «Челси». До встречи с «Лестером» команда из Ньюкасла выиграла в двух товарищеских матчах. С разгромным счётом «Ньюкасл» одержал победу над футбольным клубом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Со счётом 2:1 «чёрно-белые» одолели «пчёл» из Мадрида.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 3.25

Ничья – 3.45

Победит «Ньюкасл» – 2.16

Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

Одно поражение потерпели «лисы» в пяти крайних матчах

С августа месяца «сороки» не уступают своим оппонентам

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились семь очных встреч подряд за последнее время.

Прогноз

Выигрышная серия «чёрно-белых» не прервётся после матча 17-го тура. «Сороки» не без труда одержат победу над «лисами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.16 на победу «Ньюкаслу».