«Саутгемптон» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Брайтон», который состоится 26 декабря 2022 года

«Саутгемптон»

«Святые» из Саутгемптона находятся на предпоследнем месте в чемпионате Англии. Предлагаем вспомнить результаты последних матчей с участием «Саутгемптона». С минимальным счётом команда уступила «стекольщикам» из южного Лондона. Дома «святые» проиграли с большим счётом «сорокам» из Ньюкасла. В 1/16 Кубка английской лиги после серии пенальти «Саутгемптон» одержал победу над футбольным клубом «Шеффилд Уэнсдей».

На выезде со счётом 1:3 «святые» были повержены «Ливерпулем».

«Брайтон»

В Премьер-лиге «чайки» занимают седьмую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с матчами «Брайтона» за последнее время. В напряжённой борьбе «Альбион» взял верх над «волками» из Вулверхэмптона в матче 15-го тура чемпионата. «Канониров» с разницей в пару мячей «чайки» обыграли на их поле в игре 1/16 Кубка английской лиги. Уже на первой минуте матча «Альбион» открыл счёт в футбольном поединке со «львами» из Бирмингема, но «сине-белые» не удержали преимущество и уступили «Астон Вилле».

8 декабря «Брайтон» снова встретился с «вилланами». Со счётом 2:2 завершился товарищеский матч со «львами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 3.40

Ничья – 3.50

Победит «Брайтон» – 2.09

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 3.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Только в одном матче «святые» одержали победу

За тот же период «чайки» в трёх играх выиграли своих оппонентов

Исходом «обе забьют — да» завершились три очные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

Несмотря на то, что «чайки» находятся гораздо выше в турнирной таблице, чем «святые» из Саутгемптона, в предстоящем футбольном поединке гости не смогут с лёгкостью обыграть хозяев. Рассчитывать на победу «святых» также не стоит. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.50 на ничью.