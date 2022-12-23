Самый неспокойный клуб. «Химки» хотят расстаться с 11 игроками — сами отправляют себя в Первую лигу

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вчера, 17:59

Среди них – лидеры команды.

«Химки» продолжают поставлять миллионы инсайдов о происходящем в коллективе – летом начали с двух смен главного тренера за месяц, продолжили перестановками в руководстве. В зимнюю паузу продолжает появляться интересная информация о ситуации в клубе.

Сбор начался намного раньше

Год назад подмосковный коллектив начинал первый тренировочный сбор в середине января. В нынешнем сезоне он стартовал уже сейчас – футболисты прилетели в Турцию 15 декабря. Что интересно – перед его началом появилась информация, что первый сбор пропустят сразу несколько игроков основы: Денис Глушаков, Игорь Лантратов и Дмитрий Тихий. 35-летний полузащитник объясняет:

Я никогда в жизни не ездил в декабре на сборы. Впервые столкнулся с тем, что в декабре нужно ехать на сборы. Это решение тренера и руководства. Может, молодых футболистов хотят посмотреть. Может, какие-то другие задачи у клуба. Мы поговорили, пообщались. Пришли к общему пониманию, что мне, наверное, нет смысла ехать на первые сборы. Я поеду с семьей на отдых.

Позднее оказалось, что не поехал с клубом и Илья Кухарчук – причин такого решения тренерского штаба он не знает. При этом контракт Ильи с «Химками» истекает предстоящим летом. Аналогичная ситуация с Александром Зуевым и Артуром Черным.

Уже после начала сборов расположение команды покинул еще один игрок – полузащитник Резиуан Мирзов. Почему он покинул сбор, тоже неизвестно.

Потенциальная чистка состава

Возможно, отсутствие ряда игроков на сборе связано с инсайдами о кардинальных переменах в заявке подмосковного клуба. В середине декабря всплыла информация, что химчане зимой расстанутся сразу с 11 игроками. Агент Ломовицкого уже предупредил, что Александр вернется в «Рубин» после окончания аренды.

Сообщалось, что об уходе из команды задумались Тихий, Филин, Глушаков, Лантратов и Гулиев – они недовольны тем, что не получили обещанные бонусные выплаты. Юрану, Тихому и Камышеву руководство предложило искать себе другой клуб.

Непонятно, в каком тогда составе «Химки» хотят вступать в весеннюю часть сезона. Лидеры быстро найдут себе команду. Тем же Лантратовым, по слухам, интересуется «Локомотив» — если контракт Ильи будет расторгнут, он подпишет соглашение с «красно-зелеными» на правах свободного агента.

На Александра Филина уже засматривается «Торпедо», они близки к договоренности. Туда же может перейти Илья – вероятно, он появится в новом коллективе на первых же сборах

Спартаку Гогниеву позарез нужно усиление – при нем «Химки» так и не одержали ни одной победы (когда клуб сыграл 2:0 с «Оренбургом», тренер отбывал дисквалификацию). Ноябрь был совсем ужасен: подмосковный коллектив и до этого не был организован в обороне, а теперь стал допускать еще больше моментов у своих ворот. Итог – 0:5 от «Спартака», 1:6 от «Динамо», 0:2 с «Сочи» и 1:4 против «Краснодара» в Кубке.

Инсайдов о приобретениях – минимум

За возможным расставанием химчан с большим числом игроков последует сразу несколько проблем. Во-первых, потребуется каждому выплачивать неустойку, что финансово невыгодно. Во-вторых, искать сопоставимое усиление. Обычно перестройки происходят в несколько шагов – уж точно не в одно трансферное окно.

Клуб хочет сохранить Захара Волкова – он пришел летом из БАТЭ на правах аренды, теперь его готовы выкупить. На просмотр взяли Алимардона Шукурова. И даже его агент отмечает, что из-за частой смены руководства стоит подумать, надо ли подписывать контракт:

Шукуров приехал на сборы, а не сразу контракт подписывать. Нужно пообщаться. Это уже третье руководство «Химок», надо понять, насколько оно сейчас будет нормальным, в отличие от предыдущих людей, которые были в клубе. Грубо говоря, если мы называем это просмотром, то не только клуб нас просматривает, но и мы просматриваем клуб тоже.

Боссы «Химок» в помощь Гогниеву хотят взять футболистов, которые ему уже знакомы, и обратились к экс-игрокам «Алании». Часть из них по итогам успешного предыдущего сезона (полуфинал Кубка России, 5-е место в Первой лиге) ушли на повышение в коллективы Премьер-Лиги. В шорт-листе – Владимир Хубулов, Давид Кобесов и Батраз Гурциев.

Владимир отправился в «Крылья Советов», где работает Игорь Осинькин – специалист, который методично подходит к развитию молодежи. Сейчас выходит в старте на кубковые матчи, а в чемпионате играет по 20-30 минут. У Давида и Батраза аналогичная ситуация – попали в молодые команды и постепенно подводятся к основе.

Но такая селекция – не уровень клуба, претендующего на сохранение места в РПЛ .

Текучка кадров на всех уровнях

Не только в составе. Ситуацию с тренерами мы помним – в новый сезон команда входила под руководством Сергея Юрана, он ушел в начале августа. Заменивший его Николай Писарев продержался до начала сентября. Теперь – Спартак Гогниев.

Генеральные директоры сменяются почти с тем же темпом. В мае ушел Владимир Габулов. В июне на этот пост назначили Дмитрия Ульянова – и уволили в начале сентября. Теперь гендиректором работает Николай Оленев. Зимой, судя по инсайдам, эстафета перейдет к следующему функционеру.

«Химки» еще не очень сильно отстали от команд из зоны стыков, но вот «Пари НН», идущий на 12-м месте, имеет отрыв в 7 очков. Химчанам же придется снова бороться за выживание и ждать, когда в клубе наступит хоть какая-то стабильность.